Bruch mit der Linken: „Bündnis Sahra Wagenknecht“ präsentiert sich heute in Berlin

Von: Kilian Beck

Berlin – Nach Monaten der Gerüchte ist es heute (23. Oktober) soweit: Die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht stellt ihr neues Polit-Projekt „Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit“ („BSW“) vor. Damit macht die 54-Jährige, wie erwartet, ernst und vollzieht die Abspaltung von ihrer bisherigen Partei Die Linke.

Sie wolle damit eine „politische Leerstelle“ für die füllen, die sich von keiner Partei mehr vertreten fühlen würden. Das „BSW“ ist ein bereits gegründeter Verein, der zur Vorbereitung der Parteigründung bestimmt ist. Diese wird im Januar erwartet.

Sahra Wagenknecht sitzt noch in der Linksfraktion im Bundestag. © IMAGO

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch rechnet mit Ende der Fraktion

Mit Wagenknecht auf dem Podium bei der Präsentation sind die Co-Vorsitzende Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, und der Bundestagsabgeordnete Christian Leye. Außerdem angekündigt sind Lukas Schön, der ehemalige Nordrhein-Westfalen-Landesgeschäftsführer der Partei, sowie der Unternehmer Ralph Suikat. Sollten Leye und Mohamed Ali die Fraktion verlassen, würde das den Verlust des Fraktionsstatus bedeuten. Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch rechnete vergangene Woche im Tagesspiegel damit. Das würde die Entlassung der meisten Mitarbeitenden und den Verlust parlamentarischer Rechte zur Kontrolle der Bundesregierung bedeuten.

Noch ist er Chef einer Bundestagsfraktion: Dietmar Bartsch. © Kay Nietfeld/dpa

Schirdewan: Wer sich Wagenknecht anschließt, hat in der Partei „nichts zu suchen“

Die Führung der Linkspartei kündigt bereits Konsequenzen an: Ein Parteiausschlussverfahren gegen Wagenknecht läuft bereits. Für alle anderen Parteimitglieder, die sich ihr anschließen, sind solche bereits angedroht. Es sei „doch klar“, dass wer sich an der Bildung einer „Konkurrenzpartei“ beteilige, in der Linken „nichts mehr zu suchen“ habe, sagte Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender Linken am Sonntag, 22. Oktober, dem ZDF. Für Montagmittag wird ein Statement von Schirdewan erwartet. Zuvor tagt der Bundesvorstand der Linken.

Martin Schirdewan, folgte nach dem Rücktritt von Susanne Hennig-Wellsow auf sie an die Doppelspitze der Linken. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild

„Wagenknechte“ noch in wichtigen Positionen

Wagenknechts Lager in der Linken ist eine nicht unerhebliche Minderheit. Aus der Bundestagsfraktion werden die Abgeordneten Klaus Ernst, Alexander Ulrich, Sevim Dağdelen und Jessica Tatti ihren Getreuen zugerechnet. Die „Wagenknechte“, wie sie despektierlich innerhalb der Partei genannt werden, bekleiden aktuell relevante Posten in Fraktion und Parlament: Ernst ist Vorsitzender des Klimaschutz- und Energie-Ausschusses, Dağdelen ist außenpolitische Sprecherin, Jessica Tatti ist für Arbeitsmarktpolitik zuständig.

Sevim Dağdelen (Die Linke) spricht bei der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. © Philipp Znidar/dpa

BSW muss sich „deutlich rechts aufstellen“

In der Linken sieht man die hypothetische Partei nicht als Konkurrenz an: „Wenn Sahra Wagenknecht mit ihrem Projekt Erfolg haben will, wird sie sich deutlich rechts aufstellen müssen“, sagte Schirdewan der Augsburger Allgemeinen. Eine Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag ergab: 27 Prozent der Befragten, könnten „sich vorstellen“ für das „BSW“ zu stimmen, darunter 40 Prozent der Befragten AfD-Wählerinnen und -Wähler. Umfragen, bei denen nach dem Potenzial hypothetischer Parteien gefragt wird, gelten in der Politikwissenschaft als notorisch ungenau.

Wagenknecht selbst sieht sich in Konkurrenz zur AfD. Ihre Positionen in der Migrations-, Klima und Russland-Politik ähneln denen der in Teilen rechtsextremen Partei. In Fragen von Steuer-, Sozial- und Europa-Politik unterscheidet sich Wagenknecht von der AfD. (kb mit dpa)