Unabhängiger Polizeibeauftragter: Amnesty fordert „mehr Befugnisse“

Von: Kilian Beck

Die Ampelkoalition will gegen Polizeigewalt vorgehen. Amnesty International lobt und kritisiert. Studien belegen die Notwendigkeit einer unabhängigen Stelle.

Berlin – Zur ersten Lesung des Ampel-Gesetzes für den unabhängigen Polizeibeauftragten des Bundes am Freitag (10. November) hat Amnesty International die Koalition kritisiert. Mit dem Polizeibeauftragten des Bundestages möchte die Ampelkoalition eine Stelle schaffen, bei der die Menschen Fehlverhalten von Beamtinnen und Beamten melden können. Der Beauftragte soll auch das Recht bekommen, selbst Ermittlungen anzustellen, beispielsweise wegen Verdachts auf ungerechtfertigte Polizeigewalt. All das begrüßt die Menschenrechtsorganisation. Ausreichend, so die Meinung, sei das trotzdem nicht.

Polizisten trainieren eine Festnahme im Rahmen eines Fußballspiels. Laut einer Studie tritt Polizeigewalt besonders bei Großveranstaltungen dieser Art auf. (Archivfoto) © Philipp Schulze/dpa

Studie: 90 Prozent der Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt

Positiv hervorzuheben sei auch der „ausdrückliche Auftrag, strukturellen Mängeln und Fehlentwicklungen bei der Polizei nachzugehen“, sagt Beate Streicher, Amnesty-Expertin für Polizei und Menschenrechte. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Bürgerbeschwerden über Polizisten „von der Polizei selbst nicht unabhängig, schnell und angemessen untersucht werden.“ Der Frankfurter Strafrechtler und Kriminologe Tobias Singelnstein und Kolleginnen bestätigten dies, in der im Mai erschienenen Studie „Gewalt im Amt“. 90 Prozent der Ermittlungsverfahren gegen Polizisten würden eingestellt und von einer Neutralität der Ermittlungen von Polizisten gegen Polizisten sei nur „bedingt“ auszugehen.

CSU-Abgeordnete sieht „kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus“ in der Polizei

Deswegen habe die Ampel gehandelt. SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann sagte der taz, man setze „einen neuen Standard für eine moderne Polizei im demokratischen Rechtsstaat“. In der oppositionellen CSU sieht man das anders, Andre Lindholz (CSU) kritisierte: Das Amt sei „völlig überflüssig“ und zeuge von „Misstrauen“ gegenüber der Polizei, die „kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus“ habe. Bereits im Februar einigten sich die Ampel-Fraktionen auf einen Kandidaten für das Amt: Uli Grötsch (SPD), ehemaliger Polizist, soll Polizeibeauftragter werden.

Amnesty fordert mehr„anonyme Meldemöglichkeiten“ und Unabhängigkeit von der Staatsanwaltschaft

Der Polizeibeauftragte und seine Mitarbeitenden sollen das Recht auf Akteneinsicht und unangekündigte Besuche bei Dienstellen von Bundespolizei, BKA und Bundestagspolizei bekommen. Bei „zwingenden, darzulegenden Geheimhaltungsgründen“ kann die Akteneinsicht verweigert werden. Laut Beate Streicher von Amnesty brauche es zusätzlich „anonyme Meldemöglichkeiten“ und „weitgehende Unabhängigkeit von der Staatsanwaltschaft“. Nach dem aktuellen Gesetzesentwurf kann die Stelle lediglich einzelnen Hinweisgebern Anonymität zusagen. Da brauche es „mehr Befugnisse.“ Weiter kritisierte Amnesty, die oft unzureichenden Befugnissen von Landes-Polizeibeauftragten. In Hessen konnte sich der Landtag vor der Wahl nicht mehr auf einen Polizeibeauftragten einigen.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte rügt deutschen Umgang mit Polizeigewalt

Unabhängigkeit von Staatsanwaltschaften im Strafprozess empfiehlt auch eine neue Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Hier wird empfohlen, solche Stellen mit Rechten in der Strafprozessordnung auszustatten. 2017 rügte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Praxis deutscher Staatsanwaltschaften, Ermittlungsverfahren gegen Polizisten vorzeitig einzustellen. Staatsanwaltschaft und Polizei sind als Ermittlungsbehörden im Strafverfolgungsalltag aufeinander angewiesen. (kb)