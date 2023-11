Nächster Ampel-Eklat in der Haushaltskrise: Habeck will Strom rationieren – FDP außer sich

Von: Nadja Zinsmeister

Mitten in der Haushaltskrise will die Bundesnetzagentur mit einem Gesetz zur Strom-Drosselung die Energiewende in Deutschland vorantreiben. Für die FDP ein großer Fehler.

Berlin – Nach der Ankündigung der Bundesnetzagentur am Montag über ein neues Gesetz für Stromnetz-Betreiber, das ab Januar 2024 bundesweit gelten soll, hat die FDP den Beschluss durch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharf kritisiert. Während die Grünen darin einen Erfolg für die Energiewende sehen, spricht der FDP-Abgeordnete Michael Kruse von „politischem Versagen“. Damit geraten die beiden Koalitionspartner nach Streitereien zur Schuldenbremse in der Haushaltskrise nach nur kurzer Zeit erneut aneinander.

Laut den neuen Regelungen können Betreiber von Stromnetzen den Energieverbrauch von neuen, steuerbaren Wärmepumpen oder Ladestationen vorübergehend drosseln, wenn eine Überlastung des Stromnetzes droht. Wer also ein E-Auto aufladen oder mit Wärmepumpe heizen will, muss unter Umständen damit rechnen, dass der Strom rationiert wird. Im Gegenzug bekommen die Verbraucher und Haushalte eine Ermäßigung. Entweder als jährliche Pauschale beim Netzentgelt oder als Reduzierung des Strom-Arbeitspreises um 60 Prozent für die jeweiligen Geräte.

Mitten in Haushaltskrise: Neues Gesetz zur Strom-Regulierung ab Januar – Entsetzen bei der FDP

Wenn es nach den Grünen geht, ist das neue Gesetz der richtige Weg in eine klimafreundlichere Zukunft. Durch die Regel soll es gelingen, Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen für E-Autos zügig ans Netz zu bringen und es gleichzeitig nicht zu überlasten. Wirtschaftsminister Robert Habeck kommentierte trotz Haushaltskrise das am Montag dargelegte Gesetz bislang nicht persönlich. In einer Pressemitteilung der Netzagentur, die ihm unterliegt, hieß es jedoch: „Die Elektrifizierung des Wärme- sowie des Verkehrssektors ist ein ganz wesentlicher Pfeiler der Energiewende.“ Einige der Herausforderungen, die diese Elektrifizierung mit sich bringt, würden durch das Gesetz nun bewältigt werden.

Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, wird von der FDP mitten in der Haushaltskrise für das neue Gesetz scharf kritisiert. (Symbolfoto) © Jürgen Heinrich/IMAGO

Die FDP ist in der Haushaltskrise von den neuen Dimm-Regeln für Stromnetze hingegen gar nicht begeistert. Der FDP-Abgeordnete Michael Kruse sprach gegenüber der Bild von einem „Ausdruck politischen Versagens“. Kruse glaubt nicht, dass Deutschland erfolgreich auf Elektromobilität umsteigen kann, „wenn man befürchten muss, nur gelegentlich Strom für sein Auto zu bekommen“. Besonders kritisch sieht er, dass nicht klar ist, wie häufig Betreiber das Stromnetz in Zukunft drosseln müssen. Sollte dies oft vorkommen, „wird die Begeisterung für die Energiewende in Deutschland endgültig verpuffen“.

Habeck will in der Haushaltskrise Strom zugunsten der Energiewende rationieren – „Gute Lösung“

Und was sagen Verbände zu der Regelung? Der Energiewirtschaftsverband BDEW sprach von einer „guten Lösung“. Damit könne der Anschluss von Hunderttausenden Wärmepumpen und Wallboxen nun rasch erfolgen, sagte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae. Gleichzeitig werde damit die gewohnt hohe Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet.

Auch der Stadtwerkeverband VKU begrüßt die Problemlösung, das Netz nicht zu überlasten und trotzdem die Elektormobilität und Wärmepumpen voranzutreiben. Ein Kritikpunkt des VKUs: die Anhebung der bisherigen Mindestgarantieleistung von 3,7 Kilowatt auf 4,2 Kilowatt. Demnach müsse sich erst zeigen, wie praxistauglich diese Leistung ist. (nz mit dpa)