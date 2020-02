Dresden: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnt vor der Aushöhlung der Demokratie

Zum Gedenken der Opfer des Krieges in Dresden wählt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drastische Worte. Zum Gedenken an die Bombardierung warnt er vor einem Angriff auf die Demokratie.

Dresden gedenkt der Opfer des Krieges und der Flächenbombardements im Zweiten Weltkrieg.

In seiner Rede in Dresden warnt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor einer Aushöhlung der Demokratie.

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit habe wieder begonnen, das öffentliche Leben zu vergiften.

Dresden - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit deutlichen Worten zum Widerstand gegen Angriffe auf die Demokratie aufgefordert. „Wenn gewählte Abgeordnete heute die Parlamente, in denen sie sitzen, vorführen und lächerlich machen, dann ist das der Versuch, die Demokratie von innen zu zerstören“, sagte er am Donnerstag bei der Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Bombardierung Dresdens vor 75 Jahren laut vorab verbreitetem Redetext.

Dresden: Tag der desaströsen Bombardierung jährt sich zum 75. Mal - Steinmeier übt aktuelle Kritik

„Wir erleben, wie auch in unserem Land Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit das öffentliche Leben wieder zu vergiften beginnen, wie Rechtsstaat und demokratische Institutionen verächtlich gemacht und ihre Repräsentanten beleidigt und angegriffen werden“, sagte Steinmeier. Es reiche nicht, wenn Demokraten sich bei solchen Vorgängen angewidert abwendeten. „Nichts davon darf in unserem Land unwidersprochen bleiben“, appellierte Steinmeier.

„Wir alle müssen Hass und Hetze zurückweisen, Beleidigungen widersprechen, Vorurteilen entgegentreten“, forderte der Bundespräsident. „Wir alle müssen, so erbittert der politische Streit in der Sache auch sein mag, Diskussionen mit Vernunft und Anstand führen und die Institutionen unserer Demokratie schützen.“ Das erinnert im Tenor an Steinmeiers Weihnachtsansprache, in welcher er zu einer besseren Streitkultur aufrief. Dennoch ist Steinmeiers Ton deutlich schärfer geworden, was die AfD betrifft.

Steinmeier betonte, es gebe eine klare Grenze zwischen der freiheitlichen Demokratie und einer „autoritär-nationalistischen Politik, deren Vertreter Andersdenkende und Anderslebende als Feinde des angeblich 'wahren Volkes' ausschließen wollen“. Diese Grenze müsse „jeder von uns“ verteidigen.

Eine Woche vor seinem Urlaub: Steinmeier musste sich im September 2019 einer OP unterziehen.