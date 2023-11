Bundeswehr zieht Truppen aus Polen ab – Pistorius lobt Zusammenarbeit mit Warschau

Von: Felix Durach

Teilen

Die Bundeswehr beendet ihren Einsatz zur Luftverteidigung in der polnisch-ukrainischen Grenzregion. © Soeren Stache/dpa

In Folge des Ukraine-Kriegs stationierte das Verteidigungsministerium Patriot-Systeme in Polen. Am Freitag sollen die Truppen abgezogen werden.

Warschau/Berlin – Die Bundeswehr beendet am Freitag ihren Einsatz in Polen und zieht nach knapp neun Monaten die zur Luftverteidigung eingesetzten Panzer-Feuereinheiten aus der Grenzregion zwischen Polen und der Ukraine ab. „Unsere Patriot-Systeme haben rund neun Monate zum Schutz der Bevölkerung und kritischer Infrastruktur beigetragen“, lobte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den Einsatz der Truppe in einer Pressemitteilung,

Am 15. November des vergangenen Jahres war eine Rakete in dem polnischen Dorf Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine eingeschlagen und hatte zwei Menschen getötet. Die Regierung in Warschau und ihre Verbündeten fürchteten zunächst eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf das Gebiet der Nato. Um die Bevölkerung der Grenzregion vor weiteren Einschlägen zu schützen, baute Warschau die Luftverteidigung nahe der Ukraine aus und bat dabei auch Deutschland um Hilfe.

Bundeswehr beendet Einsatz in Polen – Pistorius lobt Zusammenarbeit mit Warschau

Die Bundesregierung entschied sich Mitte Januar dazu, drei Patriot-Feuereinheiten der Bundeswehr nach Polen zu schicken, um den Nato-Verbündeten bei der Luftabwehr zu unterstützen. Ursprünglich war der Einsatz der Truppen auf ein halbes Jahr angesetzt, jedoch auf Bitten der polnischen Regierung bis Ende 2023 verlängert. Am Freitag (10. November) endet der Einsatz offiziell. Nach einem feierlichen Abschlussappell soll in der kommenden Woche die schrittweise Rückführung der Soldaten erfolgen.

„Besonders gefreut hat mich, wie freundlich und wertschätzend unsere Soldatinnen und Soldaten in Zamość durch die polnischen Streitkräfte und die Bevölkerung aufgenommen wurden“, sagte Pistorius weiter. „Polen und Deutschland, Schulter an Schulter beim Schutz der NATO-Ostflanke - das ist für mich ein ganz wichtiges Zeichen der Solidarität im Bündnis sowie der Freundschaft und Verbundenheit zwischen unseren Nationen.“

Patriot-Flugabwehrsystem Das Patriot-System wurde von den US-amerikanischen Rüstungskonzernen Lockheed Martin und Raytheon entwickelt und befindet sich seit 1989 im Bestand der Bundeswehr. Nach den offiziellen Angaben der Truppe verfügt das System über eine Reichweite von 68 Kilometern und kann bis zu 50 Flugziele gleichzeitig kontrollieren.

Folge des Ukraine-Kriegs – Pistorius verkündet Ende von Bundeswehreinsatz in Polen

„Die Soldatinnen und Soldaten der Patriot-Truppe sind in den letzten beiden Jahren unermüdlich an ihre Grenzen gegangen“, lobte Pistorius die Truppen in einer Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums. „Das Ende der Mission in Polen verschafft ihnen nun die dringend notwendigen personellen und materiellen Regenerationsmöglichkeiten“, führte der SPD-Minister weiter aus.

Die Nato: Alle Mitglieder und Erweiterungsrunden Fotostrecke ansehen

Ende September 2023 verkündete die Regierung in Warschau, dass die in Polen eingeschlagene Rakete aus der Ukraine stammte. Das hätten die nach dem Vorfall eingeleiteten Ermittlungen ergeben. Es wird vermutet, dass die Rakete aus sowjetischer Produktion stammt und abgefeuert wurde, um einen russischen Angriff abzuwehren. Der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro bedauerte in einer Erklärung die mangelnde Kooperation der Regierung in Kiew bei der Aufklärung des Vorfalls. (fd)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen – und so geht es.