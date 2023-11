Pistorius bläst zur Jagd auf Verfassungsfeinde bei der Bundeswehr

Von: Kilian Beck

Extremisten aus der Bundeswehr zu werfen, ist bislang äußert kompliziert. Ein Gesetz soll es nun ermöglichen, sie per Bescheid zu entlassen. Es regt sich Kritik.

Berlin – Die Bundeswehr musste zuletzt immer wieder gegen Rechtsextreme in den eigenen Reihen vorgehen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) möchte das nun erleichtern: Der Bundestag hat am Freitag (17. November) eine Gesetzesänderung verabschiedet – sie soll es ermöglichen, Verfassungsfeinde schneller aus der Bundeswehr zu entfernen. Laut einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums sollen Soldaten, die „schwerwiegende verfassungsfeindliche Bestrebungen“ verfolgen, per Verwaltungsakt aus dem Dienst entfernt werden. In Kraft treten soll die Änderung zum 1. Januar 2024.

Extremisten bei der Bundeswehr: Verfahren dauerten bislang bis zu vier Jahre

Bisher zögen sich Verfahren gegen extremistische – primär rechtsextreme – Soldaten teils vier Jahre hin, schrieb das juristische Fachportal „Legal Tribune Online“ (LTO). Die Entscheidung über den Rauswurf von Verfassungsfeinden aus der Bundeswehr werde mit dem Gesetz von den Truppendienstgerichten der Bundeswehr zu den Verwaltungsgerichten verlagert.

Der zentrale Unterschied: Nach der Gesetzesänderung ergeht zuerst ein Bescheid, gegen den dann beim zuständigen Verwaltungsgericht Beschwerde eingelegt werden kann. Die „Ermittlungs- und Überprüfungstiefe“, also die notwendigen Belege für eine extremistische Grundhaltung, ändere sich dadurch allerdings nicht. Ermitteln müsste diese auch weiterhin der Militärische Abschirmdienst (MAD), der für die Sicherheit der Bundeswehr zuständig ist.

Neue Bundeswehr-Regel: Verbände und Gewerkschaften sind uneins

Praktisch bedeute das, dass mutmaßlich extremistische Soldaten per Bescheid aus der Bundeswehr entfernt werden könnten, und sich dann wieder zurückklagen müssten. Das Militär-Portal Bundeswehr-Kompakt berichtete aus der Verbändeanhörung im Bundestag, die Gewerkschaft Ver.di, der Verband der Soldaten der Bundeswehr (VSB) und die Allianz vernetzte Beamtinnen und Beamte beim Bund (AVB) hätten genau diesen Punkt kritisiert.

Der Deutsche Bundeswehrverband hingegen unterstützt die Gesetzesänderung als „Not-Aus für Verfassungsfeinde“, wie der Bundesvorsitzende des Verbandes, André Wüstner in der Anhörung sagte. Bevorzugen würde er allerdings eine bessere Ausstattung der Truppendienstgerichte.

Alle Bundeswehr-Soldaten fallen unter das geplante Gesetz

Im Gegensatz zu allen vorherigen Änderungen des Soldatengesetzes lässt sich der geplante Passus laut LTO nun auf alle Soldaten vom freiwilligen Grundwehrdiener bis zum Berufsoffizier anwenden. Die vorherige Regelung zur vereinfachten Entlassung von Extremisten endete nach vier Jahren Dienstzeit.

Bisher war es deshalb schwierig, Berufssoldaten mit extremistischem Gedankengut aus der Bundeswehr zu entfernen. Der verurteilte Rechtsterrorist Franco A. sei, so die LTO, bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung im August 2023 Mitglied der Bundeswehr gewesen, auch wenn ihm das Tragen seiner Uniform und die Ausübung seines Dienstes verboten war. Zusammengekürzte Bezüge erhielt er bis dahin trotzdem. Auch das gab einen Anstoß zu mehreren Gesetzesänderungen.

Auch KSK im Fokus: Hannibal-Netzwerk führte zu Ermittlungen bei Bundeswehr-Einheit

Franco A. war 2017 festgenommen worden. Er hatte geplant, unter einer falschen Identität als syrischer Flüchtling Anschläge zu begehen, um so zur Gewalt gegen Geflüchtete aufzustacheln. A. war Teil des 2018 von der taz aufgedeckten Netzwerkes um André S. alias Hannibal.

S. war Ausbilder bei der Bundeswehr-Spezialeinheit Kommando Spezialkräfte und hatte, laut taz und anderen Medien, gemeinsam mit anderen Rechtsextremen geplant, an einem „Tag X“ politische Gegner mindestens zu internieren und womöglich gar zu ermorden. Im Zuge der Ermittlungen entschied sich die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), eine wohl besonders problematische KSK-Kompanie aufzulösen.

Neue Ermittlungen beim KSK in Calw

Vergangene Woche berichteten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung erneut über Ermittlungen in der KSK-Kaserne im baden-württembergischen Calw: Dieses Mal suche die Bundesanwaltschaft nach einem Waffen- und Munitionslager aus Beständen der DDR-Armee NVA, die ein Angeklagter aus der „Reichsbürger“-Verschwörung um Heinrich Prinz Reuß dort versteckt haben soll.

Der Angeklagte ist längst aus der Bundeswehr ausgeschieden. Das Waffenlager soll demnach bereits seit Jahren auf dem Gelände schlummern. Der Hinweis kam laut dem Bericht von einem KSK-Soldaten. (kibec)