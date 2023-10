Für mögliche Befreiungseinsätze im Israel-Krieg: Bundeswehr verlegt Spezialeinheiten

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Spezialeinheiten der Bundeswehr sollen in Zypern gelandet sein. Es soll um mögliche Einsätze zur Befreiung deutscher Staatsbürger im Gazastreifen gehen.

Nikosia/Gaza – Die Bundesregierung hat offenbar mehrere Spezialeinheiten der Bundeswehr nach Zypern verlegt, um sich auf mögliche Operationen im Nahost-Konflikt vorzubereiten. Dazu soll unter anderem die Befreiung von deutschen Geiseln und anderen Staatsbürgern zählen, die aus der eskalierenden Situation im Gazastreifen und unter Umständen aus dem zu Israel angrenzenden Libanon fliehen müssen.

Der Staat Zypern ist mit seiner Lage im östlichen Mittelmeer für die deutsche Bundeswehr der nächstgelegene Inselstaat zum Libanon im Osten und Israel im Ostwesten, um militärische Operationen übers Mittelmeer in beiden Ländern durchzuführen. Wie die Bild unter Berufung auf anonyme Quellen aus Sicherheitskreisen berichtet, habe man Mitglieder der militärischen Spezialeinheit „Kommando Spezialkräfte“ (KSK), Spezialkräfte der Marine (KSM) sowie spezialisierte Spezialkräfte der Bundespolizei auf Geiselbefreiung nach Zypern verlegt und jeweils mit Ausrüstung versorgt.

Israel-Krieg: Bundeswehr schickt Spezialeinheiten nach Zypern

Mit den Vorbereitungen wolle sich die Bundesregierung für künftige Einsätze wappnen, deutsche Staatsbürger aus dem Nahen Osten zu befreien, sollte sich der Krieg in Israel gegen die Terrororganisation Hamas weiter zuspitzen. Demnach wurden die Spezialeinheiten zum einen für eine mögliche Geiselbefreiung nach Zypern geschickt. Das Auswärtige Amt spricht aktuell von insgesamt acht Fällen, in welchen Geiseln der Hamas neben der israelischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Ein Fall kann dabei auch mehrere Familienmitglieder umfassen. Die Bundesregierung hat aktuell keinen direkten Kontakt zu den Geiseln im Gazastreifen. Nach israelischen Angaben wurden insgesamt mehr als 200 Geiseln von militanten Kämpfern der Hamas in den Gazastreifen verschleppt.

Soldaten des Kommando Spezialkräfte trainieren während der geheimen Übung zur Geiselbefreiung. (Archivfoto) © Maurizio Gambarini/IMAGO

Neben Geiseln befinden sich auch zahlreiche deutsche Staatsbürger im Gaza-Streifen, die vor Ort arbeiten und wohnen. Auch für sie ist eine Flucht aus dem Kriegsgebiet aktuell nicht möglich. Dabei soll es sich laut Bild-Informationen um eine mittlere zweistellige Zahl handeln. Der SWR berichtete am Sonntag unter anderem von der Wiesbadenerin Sarah Naim, deren Vater mit seiner Familie in Dai al-Bala, etwa in der Mitte des Gazastreifens, festsitzt. Er hat 2013 vor Ort das Deutsche Zentrum für Bildung und Sprachen in Gaza gegründet und dort seitdem unterrichtet. „Aktuell gibt es noch keinen sicheren Korridor, über den die deutschen Staatsbürger evakuiert und ausgeflogen werden können“, erzählte Sarah Naim dem SWR.

Deutsche Spezialeinheiten in Zypern: Neben Israel bereitet auch die Situation im Libanon Sorgen

Weiter sei man besorgt um deutsche Staatsbürger, die sich im Libanon aufhalten, Israels Nachbarstaat im Norden. Hierfür sei vor allem die vorsorgliche Verlegung von Kampfschwimmern der Marine (KSM) nach Zypern gedacht, sollten Übersee-Operationen notwendig sein. Im Libanon ist die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz ansässig, die seit Jahrzehnten gemeinsam mit der iranischen Regierung und der Hamas eine „Widerstandsachse“ gegen Israel bildet. Seit Tagen kam es regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen dem israelischen Militär und der Hisbollah.

Die israelische Armee berichtete, es seien an mehreren Orten Panzergranaten auf Gebiet Israels gefeuert worden. Israelische Soldaten hätten das Feuer erwidert. Aus dem Libanon wurde der Beschuss mit israelischen Mörsergranaten gemeldet. In der libanesischen Hauptstadt Beirut demonstrierten am Mittwoch unterdessen hunderte Menschen vor der US-Botschaft und skandierten „Tod für Amerika“ und „Tod für Israel“.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Mit der Positionierung deutscher Spezialkräfte in Zypern will die Bundesregierung neben militärischen Operationen im Gazastreifen somit auch für mögliche Einsätze zur Befreiung deutscher Staatsbürger aus dem Libanon gerüstet sein, sollte sich der Krieg Israels gegen die Hamas zu einem Mehrfronten-Krieg entwickeln. Vor zwölf Tagen hat Israel als Reaktion auf den überraschenden Großangriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem 1400 Menschen auf grausame und brutale Weise getötet wurden, den Krieg gegen die radikalislamistische Terrororganisation Hamas erklärt. Seitdem bombardiert die israelische Regierung immer wieder den Gazastreifen, der das Zuhause von mehr als zwei Millionen Palästinensern ist. Nach palästinensischen Angaben starben im Gazastreifen mehr als 3400 Menschen durch die israelischen Luftangriffe. (nz mit afp-Material)