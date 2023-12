Bushs „Achse des Bösen“ feiert auf einmal ein Comeback

Von: Foreign Policy

Das Credo aus der Bush-Ära ist wieder in Mode, zur Freude der einen und zum Entsetzen der anderen: Lautet das Motto der Weltpolitik bald „Gut gegen Böse?“

„Achse des Bösen“ von USA wiederbelebt: Russland, China, Iran und Nordkorea als Feinde

„Nicht alle in einen Topf werfen“: Kritik an Gleichsetzung Chinas mit übrigen drei Ländern

Länder der Mitte vor Entscheidung: Sind sie in „Achse des Bösen“ für oder gegen USA?

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 29. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

In seiner Rede zur Lage der Nation im Jahr 2002 warnte Präsident George W. Bush, dass die Vereinigten Staaten einer neuen „Achse des Bösen“ entgegentreten müssten, die die Welt bedrohe - eine Wendung, die für Bushs umstrittenes außenpolitisches Vermächtnis und die jahrelangen kostspieligen Sümpfe im Nahen Osten prägend sein sollte.

Wenn Sie dachten, Washington hätte das alles hinter sich gelassen, irren Sie sich. Mehr als zwei Jahrzehnte später steht die Achse des Bösen wieder auf der Speisekarte. Dieser und ähnliche Begriffe haben sich wieder in den Zeitgeist Washingtons eingegraben, um das zu beschreiben, was manche für eine wachsende Allianz zwischen China, Russland, Iran und Nordkorea halten.

„Wir müssen immer daran denken, dass ein Sieg für Russland auch ein Sieg für China ist. Und wir dürfen nicht zulassen, dass diese Achse des Bösen noch mehr an Fahrt gewinnt“, sagte die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, Ende August im Rahmen ihrer republikanischen Präsidentschaftskampagne. „Es gibt eine Achse des Bösen in der Welt: China, Russland, Nordkorea und der Iran“, warnte der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, ebenfalls in einem Interview mit CBS News im Oktober. „Und wir müssen der Achse des Bösen die Stirn bieten und nicht versuchen, mit ihnen Geschäfte zu machen.

Außenpolitik USA: Verbindung zwischen Russland, China, Iran und Nordkorea wegweisend

Die „Achse des Bösen“ ist ein Begriff, der an eine Ära des fehlgeleiteten Optimismus bezüglich der amerikanischen Macht im Ausland erinnert - und an die schlecht geführten Kriege, die darauf folgten. Die Tatsache, dass er wieder aufgetaucht ist, könnte ein Vorbote dafür sein, wie die Außenpolitik der USA in den kommenden Jahren aussehen wird.

Sowohl Republikaner als auch Demokraten in Washington warnen vor den zunehmenden Verbindungen zwischen Russland, China, Iran und Nordkorea. Russland stützt sich auf iranische und nordkoreanische Waffenlieferungen, um seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren, und die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten beobachten ängstlich jede militärische oder wirtschaftliche Rettungsleine, die Peking Moskau zuwerfen könnte, um den Krieg zu verlängern. Russlands Unterstützung für den Iran hat unterdessen positive Auswirkungen auf militante Gruppen wie die Hamas und die Hisbollah, die als iranische Stellvertreter im Kampf gegen Israel angesehen werden, und Russland scheint den laufenden Krieg zwischen Israel und der Hamas zu nutzen, um seine eigene Glaubwürdigkeit im globalen Süden aufzupolieren.

Präsident Joe Biden hat die Unterstützung der USA für Israel und die Ukraine in seinem Plädoyer vor dem Kongress für mehr Mittel für die nationale Sicherheit miteinander verknüpft und beide Konflikte als Teil eines globalen Kampfes zur Verteidigung der Demokratie dargestellt. Und viele in Washington argumentieren - zu Recht oder zu Unrecht -, dass ein russischer Sieg in der Ukraine China ermutigen würde, in Taiwan einzumarschieren. Viele in Washington sind der Ansicht, dass diese Rivalitäten eng miteinander verknüpft sind - auch wenn sie nicht die Trommel für die Achse schlagen.

Nicht alle vier Länder „in einen Topf werfen“: Debakel und Pannen für USA befürchtet

„Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wer unsere Gegner sind“, sagte Jeanne Shaheen, ein außenpolitisches Schwergewicht der Demokraten im Senat, kürzlich in einem Interview mit Foreign Policy. „Wir müssen verstehen, wer versucht, die Vereinigten Staaten zu untergraben, wer versucht, die Demokratien auf der ganzen Welt zu untergraben. Und das sind China, Iran, Russland und Nordkorea.“

Offensichtlich haben weder Biden noch andere hochrangige Regierungsbeamte diesen Ausdruck verwendet, aber das heißt nicht, dass er nicht ankommt. Auf Seiten der Republikaner haben McConnell und die Sens. Tim Scott und Marsha Blackburn sowie der Abgeordnete Cory Mills mit dem Begriff um sich geworfen, während auf der anderen Seite einer der einflussreichsten und dienstältesten Demokraten im Repräsentantenhaus, Abgeordneter Steny Hoyer, ihn übernommen hat.

Allerdings sind nicht alle an Bord. Einige Experten sträuben sich gegen die Idee, diese vier unterschiedlichen Mächte in einen Topf zu werfen, und befürchten, dass dies zu einer neuen Generation von außenpolitischen Debakeln und Pannen in den USA führen könnte. „Es gibt große Unterschiede in den strategischen Zielen dieser Länder“, sagt Matt Duss, stellvertretender Vorsitzender des Center for International Policy. „Es ist letztlich nicht zielführend, sie alle in eine Gruppe zu stecken und sie so zu behandeln, als ob sie ein Voltron gegen die USA wären.“

Nur Zweckbündnis zwischen vier Ländern: Gegensatz zu Allianzen von USA

Sie alle sind Atommächte, oder werden es bald sein. Sie alle richten in ihrer Nachbarschaft Chaos an. Aber die Sicherheitsherausforderungen, die von Russland, das sich derzeit in Europa im Krieg befindet, oder China, das in unbestimmter Zukunft Taiwan erobern will, ausgehen, unterscheiden sich von denen, die vom Iran und Nordkorea ausgehen.

„Jedes dieser Länder muss für sich behandelt werden“, so Comfort Ero, Präsident und CEO der Denkfabrik International Crisis Group.

Im Gegensatz zu Washingtons Netzwerk von Allianzen im Ausland, die auf miteinander verknüpften Volkswirtschaften, Militärs, Werten und anderen Verbindungen beruhen, sind die Allianzen zwischen diesen vier US-Gegnern eher Zweckbündnisse, argumentieren Ero und andere Experten und westliche Diplomaten. Diese Zweckbündnisse sind zudem von gegenseitigem Argwohn und Misstrauen durchzogen, und sie sind zerbrechlicher, als die Vertreter der Achse des Bösen zu glauben scheinen.

Nordkorea als wichtiger Pufferstaat zwischen China und USA

China, der Hauptnutznießer Nordkoreas, betrachtet das Land als einen wichtigen Pufferstaat zwischen Washington und seinen Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere Südkorea. Nach Angaben mehrerer hochrangiger westlicher und ostasiatischer Beamter ist China jedoch zunehmend beunruhigt darüber, wie Nordkorea seine Beziehungen zu Russland vertieft, da dies den Einfluss Pekings auf Pjöngjang verringern oder die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen könnte.

Die iranischen Machthaber sind geteilter Meinung darüber, wie ihr Land seine Beziehungen zu Russland vertieft hat, und Teheran betrachtet Moskau immer noch mit Misstrauen, selbst wenn sie ihre militärischen Beziehungen ausbauen, so die Experten der Region. China könnte versuchen, seine Beziehungen zu Russland zu vertiefen, aber nur in einer Weise, die den wirtschaftlichen und politischen Interessen Pekings zugute kommt, und nicht aus Affinität oder Loyalität gegenüber Moskau, wie die jüngsten Gespräche über die Energiekooperation zwischen den beiden Mächten zeigen. Diese Achse wackelt.

Sie mag „eine bequeme Kurzform sein, aber sie ist nicht geeignet, um die Politik zu gestalten“, sagte Ero. „Ich denke, es besteht die Gefahr, dass man alles in einen Topf wirft und mit einem Federstrich davon ausgeht, dass man auch nur eine Politik für alle haben kann.

Neue Ära der US-Außenpolitik: „Gut gegen Böse“ in Weltpolitik

Außenpolitische Falken haben in den letzten Jahren Phrasen, Portmanteaus und Akronyme getestet, um Bedrohungen für den Westen zu beschreiben. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence probierte 2019 kurzzeitig den Begriff „Wolfsrudel der Schurkenstaaten“ aus, als er seine außenpolitischen Referenzen aufpolieren wollte. Anfang dieses Monats auf dem Halifax International Security Forum, einem jährlichen Treffen hunderter hochrangiger außenpolitischer Beamter und Experten aus demokratischen Ländern, begannen einige, das Akronym CRINK - China, Russland, Iran, Nordkorea - zu verwenden, um diese westlichen Rivalen zu beschreiben, in Anspielung auf den BRICS-Block. Aber Recycling ist einfacher als etwas Neues zu erfinden.

Wenn dieses rhetorische Spiel eine neue Ära in der US-Außenpolitik einläutet - was zum Teil davon abhängt, wer die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnt -, warnen einige ausländische Würdenträger vor den realen Folgen für Washington, das versucht, eine Ära des „Gut gegen Böse“ in der Weltpolitik wiederzubeleben.

Mehrere ausländische Diplomaten äußerten sich in Halifax besorgt und sagten, der Trend könnte Mittelmächte und Länder im so genannten globalen Süden von den Vereinigten Staaten weg treiben; viele von ihnen, wie Indien und Südafrika, haben enge wirtschaftliche und militärische Beziehungen sowohl zu China als auch zu Russland.

China in „Achse des Bösen“ aufnehmen laut USA und Ukraine umstritten

Hochrangige Beamte der Biden-Administration haben wiederholt betont, dass sie Länder in Afrika, Lateinamerika oder anderswo nicht zwingen wollen, sich zwischen den USA und China zu entscheiden, da sie sich davor hüten, potenzielle Partner zu vertreiben. Doch China explizit in eine Achse des Bösen zu stecken, könnte am Ende den gleichen Effekt haben.

Sogar Würdenträger von einigen der engsten Partner Washingtons äußern sich besorgt darüber, China mit Russland, dem Iran und Nordkorea in einen Topf zu werfen. Hochrangige ukrainische Beamte sind vorsichtig, um die Beziehungen zu China nicht entgleisen zu lassen, selbst wenn Kiews wichtigste Unterstützer im Westen sich auf einen neuen kalten Krieg gegen Peking vorbereiten, damit China nicht dazu gedrängt wird, seine Unterstützung für Russland in dem laufenden Krieg zu verstärken.

„Ich hasse die Idee, China in die Liste der Nationen der Achse des Bösen aufzunehmen“, sagte Petro Poroschenko, der ehemalige Präsident der Ukraine, am Rande des Halifax-Forums gegenüber Foreign Policy. „Ich meine Russland, Iran, Nordkorea, vielleicht Weißrussland, aber definitiv nicht China. Wir sollten das nicht so sehen, denn das wäre der größte Fehler“, sagte er.

„Achse des Bösen“ von USA mache es Ländern in der Mitte schwer

„Ich drücke immer noch die Daumen, dass Chinas Einfluss zur Deeskalation der Situation beitragen kann“, sagte er und fügte hinzu, dass er „sehr positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit China und Präsident Xi [Jinping]“ gemacht habe. Bush sagte, dass die Länder entweder mit Amerika oder gegen Amerika seien. In Wirklichkeit ist die Sache komplizierter, und Experten sind sich weitgehend einig, dass die Weltpolitik im Allgemeinen weitaus komplizierter ist als 2001 oder 2002, als die Vereinigten Staaten als einsame und unangefochtene Supermacht dastanden.

Der Westen „muss anerkennen, dass das, was wir als große globale Probleme ansehen, in anderen Teilen der Welt manchmal nicht die gleiche Resonanz findet“, sagte Sarah Margon, Direktorin für Außenpolitik bei den Open Society Foundations.

„Achse des Bösen‘ ist ein toller Titel für einen Artikel, aber wenn er zur Triebfeder der Politik wird, macht er es den Ländern in der Mitte wirklich schwer, weil sie das Gefühl haben, sich für eine Seite entscheiden zu müssen, und das ist einfach nicht die Art und Weise, wie internationale Politik in der heutigen Welt funktioniert“, sagte sie.

FP-Praktikant Olatunji Osho-Williams hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zum Autor Robbie Gramer ist ein Reporter für Diplomatie und nationale Sicherheit bei Foreign Policy. Twitter: @RobbieGramer

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.