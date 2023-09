Sonderweg bei Legalisierung: Cannabis-Kontrolleure sollen Bayern sicher halten

Warnung vor „gefährlicher Droge“

Bayern plant als Gegenmaßnahme für die bevorstehende Cannabis-Legalisierung eine neue Kontrolleinheit. Minister Holetschek warnt vor einer „gefährlichen Droge“.

München – Der Weg für die Cannabis-Legalisierung in Deutschland ist geebnet. Auch wenn Bundestag und Bundesrat den Gesetzentwurf noch ratifizieren müssen, wappnet sich die bayerische Landesregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon für etwaige Gegenmaßnahmen. Das kündigte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag – knapp anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern - in einer Pressemitteilung an. Man wolle „verstärkt gegen die umstrittenen Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis vorgehen“, heißt es in der Mitteilung.

Bayern plant „zentrale Kontrolleinheit“ wegen „unverantwortlichem Gesetz“ zur Cannabis-Legalisierung

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) setzt dabei auf stärkere Kontrollen. „Bayern wird eine zentrale Kontrolleinheit einrichten, falls der Konsum von Cannabis zu Genusszwecken trotz unseres Widerstands tatsächlich erlaubt wird“, sagte Holetschek. „Diese Kontrolleinheit soll durch einen strengen Vollzug des Cannabis-Gesetzes der Bundesregierung durch den Freistaat den Konsum dieser gefährlichen Droge eindämmen und so weit wie möglich verhindern.“ Wie genau die Arbeit dieser Kontrolleinheit in der Praxis aussehen würde, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, hat der CSU-Politiker jedoch angekündigt, weiter gegen den Gesetzesentwurf vorzugehen. „Wir werden im Bundesrat einen Plenarantrag stellen, mit dem der Gesetzentwurf vollständig abgelehnt wird“, so der Gesundheitsminister. Damit wolle man ein „deutliches Zeichen“ setzen, um das „unverantwortliche Gesetz“ der Ampel-Regierung zu verhindern.

Holetschek will Legalisierung verhindern – Ampel „verharmlost eine gefährliche Droge“

Holetschek lehnt eine Cannabis-Legalisierung vor allem aus Gründen des „Gesundheits- und Jugendschutz“ ab. „Gerade für junge Menschen sind die gesundheitlichen Gefahren besonders hoch, da ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen – wie Abhängigkeit, Depressionen und Psychosen – besteht und die Gehirnentwicklung bis weit in die dritte Lebensdekade noch nicht abgeschlossen ist“, sagte der Gesundheitsminister. „Die Bundesregierung verharmlost gegen alle Vernunft eine gefährliche Droge als Genussmittel.“

Cannabis-Legalisierung: Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen

Die Ampel-Koalition hatte den Gesetzentwurf für eine teilweise Cannabis-Legalisierung Mitte August auf den Weg gebracht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer „Wende in der Drogenpolitik“ und zeigte sich überzeugt, dass damit der Schwarzmarkt eingedämmt, Drogenkriminalität bekämpft und der Gesundheitsschutz erhöht werden kann.

Das Vorhaben muss noch durch Bundestag und Bundesrat. In der Länderkammer ist es nach Aussage von Lauterbach aber nicht zustimmungspflichtig und kann dort daher nicht gestoppt werden. Am Freitag hat der Bundesrat Gelegenheit, zu den Plänen der Ampel-Regierung für eine Cannabis-Freigabe Stellung zu nehmen. (fd mit dpa)

