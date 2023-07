Umfrage-Watschn für Merz: CDU-Chef in K-Frage nur auf Rang 3 – Söder vorn

Von: Andreas Schmid

Markus Söder (CSU, l.): Wird er die Schwäche von CDU-Chef Friedrich Merz (r.) nutzen, um eine erneute Kanzlerkandidatur zu versuchen? © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Friedrich Merz kämpft gegen schlechte Umfragewerte: Die Unionswähler stellen ihm ein schlechtes Zeugnis aus – und sehen nicht nur Söder in der K-Frage vorn.

München – Friedrich Merz spricht immer wieder über die schlechten Umfragewerte von Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz. Damit hat der CDU-Chef recht, die Ampel verliert immer mehr an Zustimmung. Doch zur Wahrheit gehört ebenso: Auch Friedrich Merz war schon mal beliebter. In einer aktuellen Meinungserhebung kommt der Oppositionsführer schlecht weg.

Merz in K-Frage laut Umfrage hinter Wüst und Söder

Laut einer repräsentativen Insa-Umfrage im Auftrag der Bild sehen Merz nur 14 Prozent der Befragten als idealen Kanzlerkandidaten der CDU/CSU. An der Spitze liegt CSU-Chef Markus Söder knapp vor NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (27 zu 26 Prozent).

Auch innerhalb der Union ist Merz umstritten. So ist laut Umfrage nur jeder Fünfte (20 Prozent) Unionswähler der Meinung, dass die Union mit Merz als Kanzlerkandidat die besten Chancen hätte. 38 Prozent hätten lieber Söder, 29 Prozent favorisieren Wüst. Mehr als jeder dritte Unions-Wähler (36 Prozent) ist der Meinung, dass Merz einen schlechten Job als Parteivorsitzender macht.

Union in Umfrage an der Spitze: AfD bleibt vor Ampel-Parteien

In der Sonntagsfrage steht die Union nach wie vor an der Spitze. Mit 26 Prozent liegt sie vier Prozentpunkte vor der AfD. Die Rechtspopulisten, die aktuell ihren Parteitag in Magdeburg abhalten, stehen unverändert mit 22 Prozent auf Platz zwei – vor den Regierungsparteien SPD (18 Prozent), Grüne (14) und FDP (7). Die Ampel hat nach wie vor in Umfragen keine Mehrheit. Die Linke erreicht 5 Prozent, die sonstigen Parteien 8. (as)

Hinweis zur Umfrage: Im Auftrag der Bild-Zeitung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa vom 24. bis 28. Juli 1000 Personen. Die Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,9 Prozentpunkten.