Hendrik Wüst will bei K-Frage mitreden – und schmiedet Achse mit Boris Rhein

Von: Maximilian Gang

Bei einer Wanderung wollten Hendrik Wüst und Boris Rhein die Zusammenarbeit zwischen NRW und Hessen stärken. Doch im Fokus stand eine andere Frage.

Willingen/Winterberg – Bereits auf 100 Meter Höhe, und trotzdem weitere Aufstiegspläne? Für die CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (NRW) und Boris Rhein (Hessen) ging es bei einer gemeinsamen Wanderung am Montag (31. Juli) über die längste Fußgängerhängebrücke Deutschlands: dem Skywalk in Willingen. Ein Sinnbild, wie es passender nicht sein könnte, denn: Auch politisch wollen die beiden Christdemokraten hoch hinaus.

Hendrik Wüst Boris Rhein Geburt 19. Juli 1975 in Rhede (NRW) 2. Januar 1972 in Frankfurt am Main Koalition Schwarz-Grün Schwarz-Grün Ministerpräsident von NRW Hessen Ministerpräsident seit 27. Oktober 2021 31. Mai 2022

Boris Rhein und Hendrik Wüst: Zwei Christdemokraten wollen hoch hinaus – auch politisch

Die Landesväter gelten als Hoffnungsträger ihrer Partei: Boris Rhein will sein Amt bei der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober verteidigen. Die hessische CDU stellte sich bei ihrem Landesparteitag im Juni geschlossen hinter ihren Spitzenkandidaten. Rhein scheute nicht davor zurück, seine schwarz-grüne Landesregierung von der Ampel im Bund abzugrenzen: „Stabilität wie in Hessen oder Chaos wie in Berlin“. Rückendeckung holt sich Rhein nun von Hendrik Wüst, der die Devise der Abgrenzung zur Ampel bereits für sein Kabinett aus CDU und Grüne beanspruchte.

Bei dem NRW-Ministerpräsidenten gilt gar ein Wechsel aus der Landes- und Bundespolitik als denkbar, denn: Wüst wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als möglicher Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl 2025 gehandelt. Eine klare Zusage gibt es von Hendrik Wüst bislang nicht. Ein Dementi – trotz zahlreicher Möglichkeiten – ebenso wenig. Das Treffen der Landeschefs stand deshalb neben den Themen Tourismus, Klimawandel und Sport unter besonderer medialer Beobachtung.

„K-Frage“ der Union: Ministerpräsidenten fordern Mitspracherecht – Wüst blockt erneut ab

Die Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Boris Rhein auf dem Skywalk in Willingen. © Oliver Berg/dpa

Ein klares Bekenntnis zu möglichen Kanzlerambitionen ließ Hendrik Wüst sich auch am Montag nicht entlocken. Die beiden Landeschefs pochten lediglich auf die Verabredung der Union, darüber erst im Spätsommer 2024 zu entscheiden. Klar sei ihrer Meinung nach aber: Die Ministerpräsidenten und Landesverbände sollten in einer „stark föderalen Partei“ ein Mitspracherecht bei der Wahl des Kanzlerkandidaten haben. Und: Rhein und Wüst koalieren in ihren Ländern beide mit den Grünen – im starken Kontrast zu Friedrich Merz, der die Partei zum „Hauptgegner“ erklärte.

Dass ihm die „K-Frage“ gestellt wird, dürfte Hendrik Wüst mittlerweile gewöhnt sein. Dass der CDU-Landeschef aus NRW der Frage ausweicht, dürfte aber auch die geladenen Medienvertreter nicht überrascht haben. Zuletzt betonte Wüst, dass er seine Aufgaben „aktuell“ in seinem Heimatbundesland sehe. Doch „aktuell“ läuft auch vieles gut für Hendrik Wüst: Bereits seit Monaten gehört er in Umfragen zu den beliebtesten Spitzenpolitikern der Bundesrepublik. Das Fachmagazin Politik und Kommunikation ernannte den CDU-Chef aus NRW gar zum Politiker des Jahres 2023.

CDU-Kanzlerkandidatur: AfD-Äußerungen sorgten laut Umfrage für Imageschaden für Friedrich Merz

Nicht zuletzt durch die jüngsten AfD-Äußerungen von Friedrich Merz war die Debatte um die Kanzlerkandidatur wieder neu entfacht worden. Der CDU-Parteivorsitzende warb im ZDF Sommerinterview für einen pragmatischen Umgang mit den Rechtspopulisten auf kommunaler Ebene. Nach heftiger Kritik – auch aus den eigenen Reihen – ruderte der 67-Jährige zurück. Wüst und Rhein erklärten das Thema bei der Wanderung für beendet: „Wer Friedrich Merz unterstellt, er würde da eine Annäherung betreiben wollen, der macht vielleicht einen billigen Geländegewinn, aber kennt Friedrich Merz nicht“, so Wüst.

Doch die Wählerinnen und Wähler könnten das möglicherweise anders sehen: Laut einer aktuellen Civey-Umfrage im Auftrag vom ARD-Politikmagazin Kontraste gaben 57 Prozent der Befragten an, dass sie glauben, Friedrich Merz habe seinem Ruf mit seinen AfD-Aussagen geschadet. Bei der Frage des „geeignetsten Kanzlerkandidaten der Union“ liegt der CDU-Chef laut der Umfrage nur noch auf Rang vier – hinter den Ministerpräsidenten Markus Söder, Daniel Günther und Hendrik Wüst, der den ersten Rang für sich beanspruchen konnte.

Regnerische Wanderung von Hendrik Wüst und Boris Rhein: Neue Achse zwischen NRW und Hessen?

Begleitet von vielen Medienvertretern ging es für Hendrik Wüst und Boris Rhein sechs Kilometer lang von Hessen nach NRW. © Oliver Berg/dpa

Bei ihrer gemeinsamen Wanderung bewiesen die Landeschefs zumindest schon einmal, dass sie Herausforderungen trotzen können: Bei immer stärker werdendem Regen stapften sie laut Medienberichten auf der sechs Kilometer langen Strecke über Wurzeln und Pfützen, bis sie letztlich in völlig durchnässten Hosen an ihrem Ziel ankamen. Auch eine rund 350 Tiere starke Schafs- und Ziegenherde habe die beiden Politiker nicht aus der Fassung bringen können. „Oh, der war aber gemein“, kommentierte Wüst laut der dpa lediglich das ruppige Verhalten eines Bocks - und setzte seinen Weg unbeirrt fort. (mg, mit dpa)