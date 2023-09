Frischer Anstrich: Neues Logo soll Merz zur Kanzlerschaft verhelfen – der Spott folgt prompt

Von: Stephanie Munk

Teilen

Optisch im neuen Gewand präsentiert sich die CDU mit einem neuen Logo, das Friedrich Merz den Kanzlerposten bringen soll. Ersten Spott hagelt es prompt.

Berlin – Mit einem neuen Grundsatzprogramm will sich die CDU inhaltlich erneuern – was konkret dabei herauskommt, ist noch offen. Optisch präsentiert sich die CDU bereits jetzt im neuen Look: Am Dienstag (19. September) stellt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann das neue Parteilogo vor, das den CDU-Spitzenkandidaten 2025 ins Kanzleramt bringen soll – nach aktuellem Stand soll dies mutmaßlich CDU-Chef Friedrich Merz sein.

CDU hat neues Loge: Türkis löst Rot ab - Vorbild ÖVP?

Auffällig ist dabei zuallererst die Veränderung der Farben. Zur Erinnerung: Bisher waren die drei Lettern C-D-U im Parteilogo signalrot, umgeben von einem Kreis in den Deutschland-Farben schwarz-rot-gold. Das neue Logo hat wesentlich gedecktere Farben: CDU ist nun in hellgrau geschrieben vor türkisem Hintergrund. Die Deutschland-Farben erscheinen wesentlich dezenter als vorher, und zwar links neben dem Namen „CDU“ als drei Balken in Form einer Aufwärtskurve.

Die Hauptfarbe des neuen Logos – türkis – erinnert dabei auf den ersten Blick an die Schwesterpartei der CDU in Österreich, die ÖVP. Die Partei des Ex-Bundeskanzlers Sebastian Kurz verwendet seit einigen Jahren eine ähnliche Farbe. Die Landesgruppe der Schwesterpartei CSU präsentiert sich außerdem ebenfalls schon länger türkisblau.

Das neue CDU-Logo ist vor dem Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale, zu sehen. © Kay Nietfeld/dpa

Neues Logo der CDU kursiert im Netz

Auf der Online-Diskussionsplattform X, vormals Twitter, kursieren bereits Bilder des neuen Logos – und etliche hämische Kommentare dazu. Vor allem die drei deutschlandfarbenen Balken neben dem Parteinamen sorgen für Diskussionen. „Der rote Balken ist größer als der schwarze. Aha“, bemerkt ein Nutzer bedeutungsschwer, und spielt damit wohl auf die SPD-Parteifarbe rot und die CDU-Farbe schwarz an. Ebenfalls zur schwarz-rot-goldenen Aufwärtskurve scherzt ein anderer: „Den Handy-Empfang-Balken find ich aber merkwürdig“, während ein weiterer Nutzer bemerkt: „Der Wurmfortsatz da links an der CDU bedeutet nix gutes.“

Ein X-User zieht aus den neuen Farben folgenden Schluss: „Keine klare, bekannte Farbe nutzen und so farblich voll flexibel sein und anschlussfähig. Bloß nicht nach CDU aussehen, dann wählen einen die Leute auch.“ An Küchenmöbel in den 50er- und 60er-Jahren fühlt sich ein anderer erinnert, versehen mit dem hämischen Kommentar „Dann wissen wir auch, wo die CDU hinwill.“

CDU will sich mit neuem Logo wohl von erfolglosen Wahlen absetzen

Viele andere Internetnutzer, die das neue Logo kommentieren, finden es einfach nur „blass“. CDU-Chef Friedrich Merz, Generalsekretär Carsten Linnemann und andere CDU-Größen wollen mit dem neuen Logo rund zwei Jahre vor den nächsten Bundestagswahl wohl ein optisches Statement setzen – und sich vom gescheiterten Bundestagswahlkampf 2021 mit Spitzenkandidat Armin Laschet abgrenzen.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Im aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer kommt die CDU auf rund 27 Prozent, die AfD folgt auf Platz zwei mit 22 Prozent. In Hessen wird schon in wenigen Wochen gewählt, dort baut die CDU ihren Vorsprung aktuell weiter aus.

In Bayern will ab 8. Oktober die CDU unter ihren Chef Markus Söder weiterregieren, was wohl außer Zweifel steht. Unklar ist aber, wer zweitstärkste Kraft wird – die Freien Wähler, Grünen und die AfD liefern sich dort ein Kopf-an-Kopf-Rennen. (smu)