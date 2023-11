"Katastrophaler Befund": CDU-Mann kritisiert Pistorius‘ Bundeswehr

Von: Maximilian Kurz

Johann Wadephul (CDU) fordert Beschleunigung bei der Aufrüstung der Bundeswehr. Die Einführung einer Dienstpflicht hält er für unverzichtbar.

Berlin – Johann Wadephul, verteidigungspolitischer Experte der CDU, erklärte, dass die richtige und sinnvolle Entscheidung, Munition an die Ukraine zu liefern, sich nun zu einem ernsthaften Mangel in der Bundeswehr entwickelte.

„Entscheidende Truppenteile können maximal zwei Tage in einem Gefecht durchhalten. Und das ist ein insgesamt katastrophaler Befund“, erklärte Wadephul der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin. „Wer gar von Kriegstüchtigkeit spricht, aber mindestens ja Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr erwartet, der hätte dafür sorgen müssen, dass ein derart schlimmer Zustand nicht eintritt. Aber das Gegenteil ist bedauerlicherweise der Fall.“

Aufbau der Bundeswehr stockt – CDU-Mann Wadephul ermahnt Pistorius

Wadephul äußerte klare Kritik an der aktuellen Situation der Bundeswehr. Der Politiker äußerte in Bezug auf den Fortschritt: „Der ist in den Anfängen steckengeblieben und das Stocken ist natürlich mittlerweile auch Verantwortung von Boris Pistorius. Ich erkenne große Ankündigungen, aber wenig tatsächliche Maßnahmen, die zu der von dem Verteidigungsminister selbst beschworenen Kriegstüchtigkeit beitragen.“ Ebenso sagte er: „Die Zeitenwende findet für die Bundeswehr derzeit nicht statt.“

Johann Wadephul äußerte sich öffentlich kritisch zur aktuellen Situation der Bundeswehr. (Archivfoto) © Political-Moments/IMAGO

Bald Dienstpflicht bei der Bundeswehr?

Unions-Politiker Wadephul betrachtet die Einführung einer Dienstpflicht in Bereichen wie der Bundeswehr, dem Katastrophenschutz und den Rettungsdiensten angesichts der aktuellen Sicherheitslage für unverzichtbar. Er erklärte gegenüber der dpa: „Wir werden eine wirkungsvolle gesamtstaatliche Verteidigung ohne das notwendige Personal nicht sicherstellen können. Und deswegen ist jetzt in der Tat die Zeit, über eine Dienstpflicht zu reden, die man in verschiedenen Organisationen, aber vorzugsweise natürlich in der Bundeswehr, absolvieren sollte.“

Für Wadephul müsse eine Dienstpflicht von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität begleitet werden: „Das muss sich in der Rente auszahlen und bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen. Die Lage ist so ernst, wie sie jetzt ist. Und wir müssen auch allen sagen: Du darfst nicht nur fragen, was macht dein Staat für dich, sondern was kannst du für deinen Staat tun.“

Die Bundeswehr habe „eklatante Personalprobleme, andere Blaulichtorganisationen auch“, warnte er.

Wehrpflicht unter CSU-Minister ausgesetzt

Die Wehrpflicht wurde im Juli 2011 nach 55 Jahren unter dem damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) ausgesetzt. Diese Entscheidung kam einer faktischen Abschaffung des Wehr- und Zivildienstes gleich. Aktuell gibt es zunehmend Zweifel, ob die Bundeswehr ihr Ziel, bis 2031 eine Personalstärke von 203.000 Männern und Frauen zu erreichen, umsetzen kann.

Die aktuelle Kritik von CDU/CSU an dem schlechten Zustand der Bundeswehr sorgt bei einigen anderen Fraktionen für Irritationen. Diese verweisen darauf, dass das Ministerium von 2005 bis 2021 von der Union geführt wurde. (maku/dpa)