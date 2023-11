CDU-Politiker berichtet von wachsender Angst der jüdischen Gemeinschaft

Von: Julian Baumann

Ein CDU-Politiker berichtete von der wachsenden Angst der jüdischen Bevölkerung in Baden-Württemberg. © Stefan Sauer/dpa

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel erzhält vom Besuch einer israelischen Einrichtung, bei dem ihm von der wachsenden Angst der Jüdinnen und Juden berichtet wurde.

Stuttgart - Seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober nehmen antisemitische Aktionen weltweit zu. Manuel Hagel, der Fraktionschef der CDU Baden-Württemberg, erzählte bei einem Plenartag von einem denkwürdigen Besuch einer israelischen Einrichtung und kündigte ein entschiedenes Vorgehen gegen Antisemitismus an. Bei BW24 lesen Sie jetzt, welche erschütternden Berichte und Eindrücke der CDU-Fraktionschef beim Besuch der israelischen Einrichtung gesammelt hat und welche Schlussfolgerungen er daraus zieht.

In den Wochen seit dem Angriff der Hamas hat es auch in Baden-Württemberg mehrere antisemitische Aktionen gegeben. Mitte Oktober rissen Unbekannte beispielsweise eine Israel-Flagge vor dem CDU-Sitz in Stuttgart ab, die Partei hisste jedoch innerhalb kurzer Zeit eine neue.