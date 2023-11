CDU-Politikerin verurteilt neueste Entgleisungen von Klimaaktivistin Greta Thunberg

Von: Julian Baumann

Greta Thunberg hat sich bei einer Klimademo in Amsterdam erneut mit Palästina solidarisiert. Kritik kommt unter anderem von der CDU. © Peter Dejong/dpa

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich auf einer Demo erneut mit Palästina solidarisiert. Eine CDU-Politikern verurteilt die junge Schwedin scharf.

Stuttgart/Amsterdam - Seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und die Antwort der israelischen Armee, solidarisieren sich auch im Westen immer wieder Menschen mit Gaza und Palästina. Klimaaktivistin Greta Thunberg sorgte bei einer Klimademo in Amsterdam (Niederlande) erneut für Schlagzeilen, als sie unter anderem davon sprach, „auf die Stimmen derer zu hören, die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen.“ Bei BW24 lesen Sie jetzt, was eine CDU-Politikerin auf der Plattform X über Greta Thunbergs Entgleisungen schrieb und was sie als Reaktion fordert.

In Deutschland ist es seit dem 7. Oktober mehrfach zu antisemitischen Aktionen gekommen. In Berlin warfen Unbekannte einen Molotowcocktail auf eine jüdische Einrichtung, was unter anderem von einer Politikerin aus Baden-Württemberg scharf verurteilt wurde.