CDU schießt gegen die Grünen - „Gutes Regieren geht anders“

Von: Julian Baumann

Die CDU Baden-Württemberg hat auf X (ehemals Twitter) die Grünen kritisiert. © Kay Nietfeld/dpa

Die CDU Baden-Württemberg hat auf X (ehemals Twitter) gegen die Grünen geschossen. Dabei steht vor allem eine Thematik im Fokus.

Stuttgart - In Baden-Württemberg regiert die CDU gemeinsam mit den Grünen unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann, auf Bundesebene ist die Partei mit der Arbeit von Habeck und Co. dagegen weniger zufrieden. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) kritisierte die CDU bestimmte Aussagen der Bundes-Grünen auf dem aktuell stattfindenden Parteitag in Karlsruhe.

Der Bundesparteitag der Grünen findet vom 23. bis zum 26. November in Karlsruhe statt. Auf der Agenda steht unter anderem auch die oft titulierte „Schlappe der Ampel-Koalition“ durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die Haushaltspläne.