CDU und SPD befinden über schwarz-roten Koalitionsvertrag in Hessen

Von: Stefan Krieger

Das neue Regierungsprogramm für Hessen steht, doch die Zustimmung der Parteien steht noch aus. Vor allem in der SPD regt sich Widerstand.

Wiesbaden – In Hessen liegt das neue Regierungsprogramm zur Abstimmung auf dem Tisch. Die beteiligten politischen Gruppierungen müssen nun ihre Zustimmung signalisieren. Allerdings gibt es in einigen Fraktionen Anzeichen von Opposition.

Die hessischen Fraktionen von CDU und SPD planen, am heutigen Samstag (16. Dezember) den Entwurf ihres Koalitionsvertrags zu verabschieden. Gut zwei Monate nach den Landtagswahlen haben sich beide Parteien auf ein 184-seitiges Regierungsprogramm für den Zeitraum 2024 bis 2029 verständigt.

CDU mit Kleinem Parteitag

Die CDU kommt in Frankfurt (11.00 Uhr) zu einem Landesausschuss, also zu einem Kleinen Parteitag mit rund 100 geladenen Delegierten zusammen. Die SPD rechnet bei ihrem Sonderparteitag im südhessischen Groß-Umstadt (10.00 Uhr) mit etwa 350 Delegierten. An beiden Orten stehen vor der Schlussabstimmung zunächst Debatten über den Koalitionsvertrag auf der Tagesordnung.

Boris Rhein (CDU), alter und neuer Ministerpräsident in Hessen. © Andreas Arnold/dpa

Vor allem bei der SPD werden auch kritische Töne erwartet. Die Jusos beispielsweise sprachen sich gegen eine Zustimmung zum Vertrag aus. Mehrere ihrer Forderungen seien in den Koalitionsverhandlungen nicht angemessen berücksichtigt worden. Zudem seien die „weitreichenden Verschärfungen im Bereich Migration“ sowie ein „rechtspopulistisches Gender-Verbot“ etwa in Schulen und an Unis nicht tragbar.

Bei der Landtagswahl am 8. Oktober hatte die SPD mit 15,1 Prozent weniger als die Hälfte der Stimmen der CDU (34,6 Prozent) bekommen. Daher sollen die Christdemokraten beispielsweise acht und die Sozialdemokraten nur drei Ministerien erhalten.

„Hessenvertrag“ vor Unterzeichnung

Nach der gleichwohl erwarteten mehrheitlichen Zustimmung beider Parteitage unterzeichnen laut Planung am kommenden Montag CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein sowie die SPD-Landesvorsitzende und Bundesinnenministerin Nancy Faeser den schwarz-roten „Hessenvertrag“.

Dessen Entwurf sieht unter anderem ein verstärktes Bildungsangebot von Kita und Schule bis zu Handwerksbank und Unihörsaal vor. Das mehrgliedrige Schulsystem soll erhalten bleiben und die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer erhöht werden. Auch mehr Polizisten soll es geben. Die irreguläre Migration will Schwarz-Rot deutlich begrenzen und zugleich die Integration der Flüchtlinge mit Bleiberecht stärken.

Die künftigen Minister sollen erst Anfang 2024 vorgestellt werden. Der 21. hessische Landtag wird sich am 18. Januar konstituieren. Dann kann die erste CDU/SPD-Koalition unter Führung der Union in der hessischen Landesgeschichte in Wiesbaden ihren Betrieb aufnehmen. (skr/dpa)