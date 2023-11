Vermittlung im Nahost-Krieg: Muslimische Außenminister reisen nach China – und erst danach in die USA

Von: Christiane Kühl

China hält derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat und verlangte bei den Vereinten Nationen von Beginn an eine Feuerpause: UN-Botschafter Zhang Jun (m) im Kreis der Kollegen im UN-Sicherheitsrat. © BRYAN R. SMITH/AFP

China empfängt die Außenminister arabischer Staaten und anderer muslimischer Nationen in Peking. Man will über Lösungen zum Gaza-Krieg sprechen. Israel bleibt in Chinas Plänen weiter außen vor.

Peking – China wird am Montag und Dienstag (20. und 21. November) mehrere Außenminister arabischer und islamischer Länder empfangen. Bei dem Treffen werde über die Lösung des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der Terrorganisation Hamas gesprochen, teilte das Außenministerium am Sonntag mit. Peking positioniert sich im Gaza-Krieg damit weiter als Vermittler – zeigt aber zugleich seine Nähe mit der arabisch-islamischen Seite des Konflikts. Über Kontakte chinesischer Vermittler zu Israel war zunächst weiterhin nichts bekannt.

Unter anderem werden nach Angaben des Außenamts die Außenminister aus Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten, Indonesien, Palästina sowie Vertreter der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Peking erwartet. Anschließend will die Delegation in die Hauptstädte der anderen Ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats (USA, Russland, Großbritannien und Frankreich) weiterreisen. „China zuerst zu besuchen, ist ein deutliches Signal an die USA“, meint Moritz Rudolf vom Paul Tsai China Center der US-Universität Yale. Es zeige die engen Beziehungen zwischen der arabischen Welt und China, so Rudolf auf X (ehemals Twitter). Die betreffenden Staaten sehen China auf ihrer Seite.

Iran wohl nicht Teil der Delegation

Nach einer neutralen Vermittlungsmission klingen erste Aussagen aus der Gruppe derweil nicht. „Ziel der Delegation ist es, die barbarischen Verbrechen Israels gegen die palästinensische Zivilbevölkerung und die wiederholten Angriffe auf zivile Einrichtungen aufzudecken, insbesondere auf Krankenhäuser und Gotteshäuser“, sagte der jordanische Außenminister Ayman Safadi laut der Zeitung Jordan Times.

Immerhin ist der Außenminister Irans nach allem was bekannt ist, nicht Teil der Gruppe. Iran unterstützt offen die Hamas sowie die Israel-feindliche libanesische Hisbollah-Miliz. Irans Außenminister Hossein Amirabdollahian hatte in einem Interview vor wenigen Tagen allerdings durchblicken lassen, dass Teheran keine Ausweitung des Krieges wolle, wie die britische Financial Times berichtete. Das habe man den USA über vertrauliche Kanäle mitgeteilt. Zugleich habe Iran Washington gewarnt, dass ein regionaler Konflikt aber unvermeidbar sein könnte, falls die israelischen Angriffe auf Gaza andauern.

China will trotz „propalästinensischer Neutralität“ als Vermittler agieren

China hatte bereits Ende Oktober angekündigt, gemeinsam mit arabischen Staaten im Nahost-Krieg zu vermitteln. Der Sondergesandte Zhai Jun ist dazu in der Region unterwegs. Bis zum Wochenende hatte er nach Angaben der Hongkonger Zeitung South China Morning Post allerdings noch keine führenden Politiker Israels oder der Hamas getroffen.

Generell ist es still geworden um Pekings Vermittlungsbemühungen. Zu einseitig hatte sich China nach den Angriffen der Hamas auf Israel aufseiten der Palästinenser positioniert. China verärgerte Israel zudem mit teilnahmslosen Aufrufen zu Gewaltverzicht an beide Seiten. Im UN-Sicherheitsrat forderte UN-Botschafter Zhang Jun eine Feuerpause und Schutz für die Zivilbevölkerung in Gaza.

China traditionell auf der Seite Palästinas

Ebenso wie viele andere Länder des Globalen Südens steht China traditionell eher an der Seite der Palästinenser. Dieses Gefühl ist vor allem unter Arabern stark ausgeprägt, auch wenn etwa Ägypten und Jordanien inzwischen Frieden mit Israel geschlossen haben. China fordert für Israel und Palästina seit langem eine Zweistaatenlösung.

Peking ist allerdings sehr unerfahren im Umgang mit komplexen Konflikten wie diesem. Traditionell spielt China keine große sicherheitspolitische Rolle in der Region, pflegt aber gute Beziehungen zu praktisch allen Staaten – auch dann, wenn diese untereinander verfeindet sind. Daher gelang es Peking im April, die Annäherung der verfeindeten Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran zu vermitteln. Beflügelt von diesem Coup, bot China noch im selben Monat Israel und den Palästinensern chinesische Vermittlung in ihrem jahrzehntelangen Konflikt an. Doch damit hat sich China offensichtlich verhoben, wie die bislang schwache Reaktion auf die aktuelle Krise zeigt.