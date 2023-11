Panda-Diplomatie als Eisbrecher: Xi will den USA mehr Bären schenken

Panda Bei Bei im National Zoo in Washington, D.C., im Jahr 2019. © Amanda Voisard/The Washington Post

Zwei Großmächte im Clinch: Die Spannungen zwischen den USA und China waren zuletzt groß. Mit Panda-Bären will Xi jetzt die Stimmung lockern. Kann das klappen?

Washington – Ungewohnter Kuschelkurs: Der chinesische Präsident Xi Jinping hat angedeutet, dass Peking neue Pandas in die Vereinigten Staaten schicken könnte. Das Angebot kam wenige Tage, nachdem drei geliebte Pandas, die jahrelang im Smithsonian National Zoo in Washington lebten, nach China zurückgebracht worden waren. Es war auch ein deutliches Signal der Entspannung vor einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden.

Xi in den USA: China sucht Annäherung mit Panda-Bären

In einer Rede am Mittwochabend in San Francisco räumte Xi ein, wie schwer den Amerikanern der Abschied von den drei Pandas – Mei Xiang, 25, Tian Tian, 26, und ihrem dreijährigen Sohn Xiao Qi Ji – gefallen ist. „Mir wurde gesagt, dass viele Amerikaner, vor allem Kinder, nur sehr ungern von ihnen Abschied nehmen“, sagte Xi. „Ich habe auch erfahren, dass der Zoo von San Diego und die Kalifornier sich sehr darauf freuen, die Pandas wieder bei sich aufzunehmen.“

Xi sprach vor einem freundlichen Publikum aus amerikanischen Geschäftsleuten, Regierungsbeamten und Wissenschaftlern, die den Handel und den Dialog zwischen den beiden Supermächten generell unterstützen.

Die Karten für das Abendessen und den Cocktailempfang, die vom U.S.-China Business Council und dem National Committee on U.S.-China Relations veranstaltet wurden, kosteten jeweils 2.000 Dollar. Zu den zahlenden Gästen gehörten Branchengrößen wie Apple-Chef Tim Cook und Larry Fink von BlackRock. Tesla-Chef Elon Musk nahm an den Drinks vor dem Empfang teil, wurde aber beim Abendessen nicht gesehen.

Treffen mit Joe Biden: Chinas Präsident sendet Zeichen der Entspannung

Der chinesische Staatschef, der an diesem Tag zum ersten Mal seit einem Jahr wieder mit Präsident Joe Biden zusammentraf, bezog sich auf die jahrzehntelange Tradition des San Diego Zoos, Pandas aufzunehmen. Im Jahr 2019 schickte der Zoo seine letzten beiden Pandas zurück nach China: Bai Yun, die 23 Jahre lang in San Diego gelebt hatte, und ihren damals 6-jährigen Sohn, Xiao Liwu. Gao Gao, der Gefährte von Bai Yun, wurde 2018 zurückgeschickt.

„Pandas sind seit langem Botschafter der Freundschaft zwischen China und den USA“, sagte Xi in seiner Ansprache am Mittwoch. „Wir sind bereit, unsere Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zum Schutz der Pandas fortzusetzen und unser Bestes zu tun, um die Wünsche der Kalifornier zu erfüllen und so die freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern zu vertiefen.“

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte vor Reportern in San Francisco, wenn China beschließe, einige Pandas in die Vereinigten Staaten zu schicken, „würden wir sie auf jeden Fall wieder willkommen heißen“. „Aber das muss eine Entscheidung sein, die Präsident Xi trifft“, sagte Kirby.

Der Präsident des Zoos von San Diego, Paul A. Baribault, sagte am Donnerstag in einer Erklärung, der Zoo sei „erfreut über das Engagement von Präsident Xi, die Bemühungen zum Schutz der Großen Pandas zwischen unseren beiden Ländern fortzusetzen, und über seine Aufmerksamkeit für den Wunsch der Kalifornier und des Zoos von San Diego, die Großen Pandas zurückkehren zu sehen.“ Der Smithsonian National Zoo lehnte es ab, die Äußerungen von Xi zu kommentieren.

Panda-Bären aus China haben in den USA viele Fans

Panda-Fans in den Vereinigten Staaten waren untröstlich, als die Pandas Mei Xiang, Tian Tian und Xiao Qi Ji den Zoo in Washington am 8. November in Richtung China verließen und Washington zum ersten Mal seit 23 Jahren ohne Panda dastand. Die Abreise des Trios im November war das vierte Mal, dass Mitglieder der großen Panda-Familie des Zoos nach China abgereist sind, aber es gab schon immer große Pandas, die zurückblieben, wenn die anderen abreisten.

In diesem Jahr wurden die großen Pandas in drei großen Transportkisten aus dem Zoo eskortiert und gingen am Dulles International Airport an Bord eines Frachtflugzeugs. Die Abreise des Trios folgte auf eine Welle von Abschieden: ein neuntägiges „Panda Palooza“-Fest, letzte Besuche von Generationen von Panda-Fans und die Rückkehr eines Paares an den Ort ihrer Verlobung 2016 im Panda-Haus des Zoos.

Die drei Pandas gehörten zu den acht, die seit 1972 im Zoo lebten, als Premierminister Zhou Enlai nach einem Besuch von Präsident Richard M. Nixon und der First Lady Pat Nixon in China den Vereinigten Staaten zwei 18 Monate alte Pandas, Ling-Ling und Hsing-Hsing, schenkte. Ling-Ling starb plötzlich im Jahr 1992, und die kranke Hsing-Hsing wurde im November 1999 eingeschläfert. Der Zoo war dann bis Dezember 2000 - also etwas mehr als ein Jahr lang - ohne Pandas, bis Tian Tian und Mei Xiang einzogen.

Außer Xiao Qi Ji brachten Mei Xiang und Tian Tian drei überlebende Jungtiere zur Welt. Zoobesucher aus Washington und dem ganzen Land hatten die Gelegenheit, die Pandas in Washington zu erleben, und zehn Präsidenten waren im Amt, seit sie in die Stadt kamen.

Trotz Panda-Bären: USA und China haben schwierige Beziehungen

Xis Rede über die Pandas folgte auf sein persönliches Treffen mit Biden, bei dem die beiden Staatsoberhäupter vereinbarten, die Kommunikation zwischen den Streitkräften der beiden Länder wiederherzustellen. Das Treffen trug dazu bei, die Spannungen zwischen den beiden Supermächten abzubauen, die sich auch darauf einigten, die Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung zu verstärken, um die Fentanyl-Krise in den Vereinigten Staaten zu lindern.

Die beiden Abkommen - und Xis Anspielung auf die Möglichkeit weiterer Pandas - sind ein seltenes Zeichen der Zusammenarbeit zwischen den beiden mächtigsten Ländern der Welt, die sich in den Bereichen Handel, Cyber- und Seesicherheit, Menschenrechte und einer Reihe anderer dringender Fragen uneins sind. Kürzlich noch nannte Biden seinen Amtskollegen einen „Diktator“.

Der chinesische Staatschef lobte das amerikanische Volk trotz der historisch schwierigen Beziehungen zwischen Washington und Peking und betonte das gemeinsame Band zwischen den beiden Nationen. „Unsere beiden Völker sind beide nett, freundlich, fleißig und bodenständig. Wir lieben beide unsere Länder“, sagte Xi.

Nach Treffen mit Biden zeigt sich Xi zuversichtlich

Er unterstrich auch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und China im Zweiten Weltkrieg gegen die japanischen Aggressoren“, einschließlich des sicheren Hafens, den Peking amerikanischen Fliegern bot, denen nach dem Angriff auf Pearl Harbor der Treibstoff ausging. „Diese Geschichten erfüllen mich mit der festen Zuversicht, dass die Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern, die sich durch Blut und Feuer bewährt hat, von Generation zu Generation weitergegeben werden wird“, sagte er.

US-Handelsministerin Gina Raimondo, die vor Xi sprach, dankte ihm für die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten beim militärischen Dialog und bei Abkommen zur Drogenbekämpfung, die, wie sie sagte, „Leben retten“ würden. „Ich danke Ihnen, Präsident Xi, für Ihre Zusammenarbeit und Koordination“, sagte sie.

Außerhalb des riesigen Ballsaals des Hotels herrschte jedoch eine eher unruhige Stimmung. Demonstranten, die die Befreiung Tibets unterstützen und die chinesische Regierung ablehnen, schwenkten Fahnen und skandierten, wobei eine Frau auf eine Stange kletterte und „Free Tibet“ rief. Auf der anderen Straßenseite gab es einen Gegenprotest von Demonstranten, die für die chinesische Regierung waren und Nationalflaggen schwenkten.

Während Xi der amerikanischen Öffentlichkeit die Hand reichte, kritisierte er auch die Art und Weise, wie die Regierung Biden China als strategische Bedrohung bezeichnet. „Wenn man die andere Seite als primären Konkurrenten, als die größte geopolitische Herausforderung und als schleichende Bedrohung ansieht, führt dies nur zu einer falsch informierten Politik, zu fehlgeleiteten Handlungen und zu unerwünschten Ergebnissen“, sagte Xi vor der versammelten Menge. „China ist bereit, ein Partner und Freund der Vereinigten Staaten zu sein.“

Yasmeen Abutaleb trug zu diesem Bericht bei.

