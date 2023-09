Recherche zeigt: So abhängig ist Chinas Regierung von der Tabaksucht ihrer Bürger

Chinesischer Raucher: Jeder zweite Mann in China greift zum Glimmstängel. © Imago

Chinas Regierung verdient mit der Tabaksucht ihrer Bürger viele Milliarden, wie eine Recherche zeigt. Die Regierung versucht daher nur halbherzig, ihren Bürgern das Qualmen abzugewöhnen.

China ist ein Land der Raucher. Die Weltbank schätzt, dass jeder zweite erwachsene chinesische Mann zur Zigarette greift; Männer bieten einander beim lockeren Gespräch Zigaretten an, edle Rauchware ist ein übliches Mitbringsel unter Männern. Unter Chinas Frauen liegt der Wert demnach allerdings bei nur zwei Prozent. Zusammen ergibt das eine Raucherquote von rund 25 Prozent. Damit liegt China zwar nur leicht über Deutschland, wo 23 Prozent der Menschen sich täglich eine oder mehrere Zigaretten anzünden.

Weil in China aber 1,4 Milliarden Menschen leben und damit so viele wie sonst nur in Indien, hat das Raucherproblem hier eine ganz andere Dimension als in den meisten anderen Staaten: Mehr als eine Million Chinesen sterben jedes Jahr an den Folgen des Tabakkonsums. Und: Das Rauchen ist längst zu einem wichtigen Faktor für Chinas Staatshaushalt geworden. Wie der Spiegel, die Investigativplattform The Examination, der österreichische Standard und das chinesischsprachige Nachrichtenportal Initium Media in einer gemeinsamen Recherche zeigen, generierte Chinas wichtigstes Tabakunternehmen China Tobacco im vergangenen Jahr umgerechnet rund 213 Milliarden Dollar an Gewinnen und Steuern für die Zentralregierung. Zum Verständnis dieser Dimension: Diese Summe entspricht beinahe dem Verteidigungsbudget von 2022 (214 Milliarden Dollar).

Laut dem Rechercheteam rund um den Spiegel verkauft das Unternehmen 96 Prozent aller Zigaretten, die in China über den Ladentisch gehen. Auch ist es mit 46,5 Prozent Anteil am Zigarettenweltmarkt der größte Tabakkonzern der Welt.

China nimmt mit Tabak so viel ein, wie es für Verteidigung ausgibt

China Tobacco ist einer der von der Zentralregierung direkt verwalteten 98 Staatsbetriebe; mehr als zwei Drittel der chinesischen Fortune-500-Firmen sind staatseigene Betriebe, vor allem in als strategisch wichtig angesehenen Sektoren: Energie, Telekommunikation, Autobau, Bankwesen – und eben Tabak. China Tobacco ist dabei aus einem historischen Tabakomonopol hervorgegangen.

„Unter dem Namen seines regulatorischen Alter Egos, der Staatlichen Tabakmonopol-Verwaltung, regelt China Tobacco die gesamte Tabaklieferkette von Büros in kleinen und großen Städten in jedem Winkel Chinas aus“, schreibt The Examination. „Ihre Bürokraten legen Quoten für Tabakblattzüchter fest, erteilen Hunderttausenden von Zigaretteneinzelhändlern Lizenzen und kontrollieren, welche Lkw-Fahrer für den Transport von Tabakerzeugnissen zugelassen werden.“ Auch gehen die Beamten demnach gegen Zigarettenfälscher vor und erlassen Vorschriften für die wachsende Vaping-Industrie des Landes – die im Gegensatz zu Zigaretten vom privaten Sektor dominiert wird.

Die Einnahmen von China Tobacco verbleiben zwar zunächst beim Unternehmen für dessen Ausgaben und Investitionen. Theoretisch hat die Behörde zur Verwaltung der 98 großen Staatsfirmen darauf aber Zugriff. Und die Steuern landen direkt in der Pekinger Staatskasse. „Die Regierung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt finanziert sich mit der Abhängigkeit ihrer Bevölkerung“, schreibt der Spiegel.

Wo so viel Macht mit Geld zusammenfließt, sind zudem die Verlockungen groß. Seit 2021 wird daher nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Caixin gegen knapp 20 leitende Manager und Funktionäre von China Tobacco und der Tabakmonopol-Verwaltung wegen Korruption ermittelt.

Wirtschaftliche Macht des Tabakkonzerns blockiert Nichtraucherkampagnen

Doch das größte Problem ist, dass die gewaltigen Geldflüsse ins Staatssäckel Versuche torpedieren, den Bürgern das Rauchen abzugewöhnen. Die Regierung von Staats- und Parteichef Xi Jinping hängt finanziell an der Sucht ihrer Bürger, obwohl Xi selbst nicht raucht und als Gegner des Qualmens gilt. Über die Gefahren des Tabakkonsums wird nur wenig aufgeklärt, der Nichtraucherschutz ist mangelhaft. Immerhin: 1996 hatten noch 63 Prozent der Männer in einer Umfrage angegeben, Raucher zu sein. Die Quote sinkt seither auch in der Volksrepublik. Und auch in China gilt seit mehreren Jahren ein Rauchverbot in Restaurants und Bars. Und unter jüngeren Männern ist Rauchen weniger verbreitet als unter den über 40-Jährigen.

China ist längst nicht das einzige Land, das Schwierigkeiten hat, die wirtschaftliche Macht seiner Tabakindustrie mit den gesundheitlichen Schäden von Zigaretten in Einklang zu bringen. In den USA habe der politische Einfluss von Big Tobacco Reformen jahrzehntelang blockiert, schreibt The Examination. „Mehrere andere Länder in Asien und im Nahen Osten, darunter Indonesien und die Türkei, schneiden bei der Bekämpfung des Rauchens genauso schlecht oder schlechter ab als China.“ Und auch Deutschland sperrt sich gegen das EU Verbot für Tabak-Plakatwerbung. Als die SPD 2018 versuchte, Zigarettenwerbung an Bushaltestellen zum Jugendschutz zu verbieten, scheiterte sie am damaligen Koalitionspartner CDU. Deren Argument damals: Die Kommunen seien auf die Einnahmen aus der Tabakwerbung angewiesen.

Gegenbeispiel Taiwan: Kampf gegen Tabakkonsum zeigt Wirkung

Dass es auch anders geht als in der Volksrepublik, zeigt zum Beispiel Taiwan. In der demokratisch regierten Inselrepublik, die China als abtrünnige Provinz betrachtet und notfalls gewaltsam mit dem Festland vereinigen will, rauchen laut Zahlen aus dem Jahr 2021 „nur“ 13,1 Prozent der Erwachsenen. Auch hier sind es vor allem Männer (23,1 Prozent), die zur Zigarette greifen, Frauen (2,9 Prozent) qualmen hingegen kaum. Seit den 1990-ern, nach mehreren Kampagnen der Regierung, ist die Raucherquote in Taiwan drastisch gesunken. Heute ist Rauchen in fast allen Innenräumen verboten, vor Schulen oder Krankenhäusern markieren auf den Gehsteig gepinselte Linien großflächige Nichtraucherbereiche. Wer in Taiwan eine Zigarettenpackung kauft, blickt auf Schockbilder, ähnlich jenen in Deutschland.

Auch einer weiteren, in Taiwan und vielen Ländern Südostasiens verbreiteten Sucht hat die Regierung in Taipeh in den vergangenen Jahren erfolgreich den Kampf angesagt: Kauten im Jahr 2007 noch 17,2 Prozent von Taiwans Männern Betelnüsse, waren es zehn Jahre später nur noch sieben Prozent. Die Früchte der Betelnusspalme, die aufputschend wirken, aber süchtig machen und Mundhöhlenkrebs verursachen können, werden in Taiwan an fast jeder Straßenecke angeboten, vor allem außerhalb der großen Städte. Viele junge Taiwaner hingegen betrachten die Nüsse kritisch – zumal der regelmäßige Konsum auch die Zähne massiv schädigt. (sh/ck)