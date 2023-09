Assad trifft Xi Jinping: Syrien und China vereinbaren „strategische Partnerschaft“

Erstmals seit fast 20 Jahren besucht Syriens Präsident Assad China. Dabei dürfte es auch um den Wiederaufbau des Landes gehen.

Hangzhou – Syriens Diktator Baschar al-Assad und Chinas Staatschef Xi Jinping haben am Freitag eine „strategische Partnerschaft“ ihrer beiden Länder vereinbart. Bei einem Treffen in der ostchinesischen Metropole Hangzhou sprach Xi laut chinesischen Staatsmedien von einem „historischen Meilenstein in unseren bilateralen Beziehungen“ und erklärte: „Angesichts eines instabilen und unsicheren internationalen Umfelds ist China bereit, im Interesse einer freundschaftlichen Zusammenarbeit und zur Wahrung der internationalen Fairness und Gerechtigkeit weiterhin mit Syrien zusammenzuarbeiten.“

Assad war am Donnerstag nach Hangzhou gereist, um an der Eröffnungszeremonie der 19. Asienspiele teilzunehmen. Die Sportveranstaltung soll am Samstag beginnen. Staatsmedien berichteten von einem „herzlichen Empfang“, den China Assad bereitet habe. Es ist Assads erster China-Besuch seit 2004 und erst die zweite China-Reise eines syrischen Staatsoberhaupts, seit beide Länder 1956 diplomatische Beziehungen miteinander aufgenommen haben.

China und Syrien: Ende der diplomatischen Isolation

Das Außenministerium in Peking hatte im Vorfeld des Besuchs die „tiefe Freundschaft“ zwischen China und Syrien betont. „Wir glauben, dass der Besuch von Präsident Baschar al-Assad das gegenseitige politische Vertrauen und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zwischen den beiden Ländern weiter vertiefen und die bilateralen Beziehungen auf ein neues Niveau heben wird“, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Donnerstag in Peking.

Seit Beginn des Syrien-Kriegs im Jahr 2011 wird Assad vom Westen gemieden, auch die arabischen Länder hatten Assad lange isoliert. Im Mai konnte Assad allerdings erstmals wieder an einem Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilnehmen, was Beobachter als ein Ende der diplomatischen Eiszeit werteten.

China hat das Assad-Regime, dem schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, nie militärisch unterstützt. Allerdings stimmte Peking im UN-Sicherheitsrat meist zusammen mit Russland gegen Resolutionen im Zusammenhang mit dem syrischen Bürgerkrieg. Im vergangenen Jahr wurde Syrien zudem Partnerland von Chinas „Neuer Seidenstraße“, einem weltweiten Infrastrukturprojekt, das auch Pekings geopolitischen Interessen dient.

China könnte Rolle beim Wiederaufbau Syriens zukommen

Peking könnte eine Rolle beim Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes spielen, erklärten im Vorfeld des Besuchs chinesische Analysten. „Der wirtschaftliche und soziale Wiederaufbau Syriens, insbesondere der Wiederaufbau der Infrastruktur und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, wird ein Schwerpunkt für Syrien sein“, sagte der Politikwissenschaftler Liu Zhongmin der chinesischen Staatszeitung Global Times. Chinas Seidenstraßen-Initiative, „die sich auf die Förderung von Infrastrukturbau, Handel und Investitionen konzentriert“, sei dafür der passende Partner, so Liu.

„In seiner dritten Amtszeit versucht Xi Jinping, die Vereinigten Staaten offen herauszufordern“, sagte Alfred Wu, Professor an der Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapur, der Nachrichtenagentur Reuters. „Daher ist es meiner Meinung nach keine Überraschung, dass er bereit ist, gegen internationale Normen zu verstoßen und einen Führer wie Assad zu empfangen.“ (sh)