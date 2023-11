In explosiver Gesamtlage: Chinas Militär in „Alarm“ – wegen US-Kriegsschiff vor Taiwan

Von: Christoph Gschoßmann

Weiterer Zwischenfall in der Nähe Taiwans: Kriegsschiffe aus den USA und Kanada sorgen in Peking für höchste Alarmbereitschaft.

München – Noch herrscht in Taiwan zwar kein Krieg wie in Israel und in der Ukraine, doch der Konflikt um den von nur wenigen Ländern anerkannten, hoch entwickelten Inselstaat mit China schwelt seit Jahren – und droht wegen sich häufender Zwischenfälle zu eskalieren. Am Donnerstag (2. November 2023) sorgten Kriegsschiffe der USA und Kanadas für Alarm in Peking.

Chinas Militär erbost: Schiffe aus den USA und Kanada in der Taiwanstraße – schon wieder

China ließ verlauten, seine Truppen seien „in ständiger höchster Alarmbereitschaft“, nachdem die Schiffe die Formosastraße passiert hatten. Die auch Taiwanstraße genannte Meerenge trennt China und die Insel Taiwan im Pazifischen Ozean. Innerhalb von zwei Monaten war dies die zweite gemeinsame Passage der Schiffe: Bereits am 9. September waren sie dieselbe Route gefahren. Es handelte sich um die USS Rafael Peralta, ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, und eine Fregatte der Halifax-Klasse der Royal Canadian Navy, die HMCS Ottawa. Sie führten am Mittwoch einen „routinemäßigen“ Transit durch die Meerenge durch, wie die US-Marine mitteilte.

Das US-Kriegsschiff USS Rafael Peralta (v.), hier gemeinsam mit der USS New Orleans (Symbolfoto). © Mcs2 Jason Isaacs/Planetpix via www.imago-images.de

„Die Truppen im Einsatzgebiet bleiben in ständiger höchster Alarmbereitschaft und werden die nationale Souveränität und Sicherheit sowie den Frieden und die Stabilität in der Region entschlossen schützen“, äußerte Oberstleutnant Shi Yi, ein Sprecher des östlichen Einsatzgebietskommandos Chinas. Er bezeichnete den jüngsten Transit als „öffentlichen Hype“ und sagte, seine See- und Luftstreitkräfte hätten die nordamerikanischen Kriegsschiffe „auf ihrem gesamten Kurs verfolgt“.

USA sehen kein Problem mit Durchfahrt der Formosastraße – „im Einklang mit dem Völkerrecht“

Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten haben ihre Aktivitäten durch die Taiwanstraße und das südchinesische Meer im Rahmen der „Freiheit der Schifffahrt“ verstärkt, um zu betonen, dass es sich bei beiden um internationale Wasserstraßen handelt, was Peking verärgert. China erkennt die Unabhängigkeit Taiwans nicht an und versteht die Insel als sein Hoheitsgebiet.

Die Siebte Flotte der USA ließ in einer Erklärung verlauten, der Transit sei im Einklang mit dem Völkerrecht und „durch einen Korridor in der Meerenge, der jenseits des Küstenmeeres eines Küstenstaats liegt“ erfolgt. „Eine solche Zusammenarbeit stellt das Herzstück unseres Ansatzes für eine sichere und wohlhabende Region dar, in der Flugzeuge und Schiffe aller Nationen überall dort fliegen, segeln und operieren können, wo das Völkerrecht dies zulässt“, heißt es.

China hat den militärischen und politischen Druck auf die selbstverwaltete Insel erhöht. Im September bedrängte Peking Taiwan innerhalb von 24 Stunden mit 103 Flugzeugen, was Taipeh als „einen aktuellen Höchststand“ bezeichnete. (cgsc)