Verschwundene Umwelt-Aktivisten aus Tibet: UN hat China im Visier

Von: Marcel Grzanna

Teilen

Gebetsflaggen im Hochland von Tibet (Symolbild) © Danita Delimont/Imago

Seit Jahren verschwinden tibetische Umweltaktivisten hinter Gittern. Jetzt setzen Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen das Schicksal der Aktivisten auf die Agenda.

Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen bringen die chinesischen Behörden in Erklärungsnot. In einem Bericht von Anfang August fordern sie Informationen über das Schicksal neun tibetischer Umweltaktivisten. Die UN-Experten wollen wissen, weshalb die Tibeter in Haft sitzen und wie es den Betroffenen geht. Alle Neun waren zwischen 2010 und 2019 verhaftet worden.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn China.Table am 17. August 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

In den meistern Fällen gibt es nur spärliche Informationen. Die Familien der Inhaftierten werden im Dunkeln gelassen. Weder ist bekannt, ob und wofür die Aktivisten verurteilt wurden, wo sie untergebracht sind und ob sie überhaupt noch leben. Nur in drei Fällen ist der UN überhaupt die Dauer der Haftstrafen bekannt. „Der Mangel an Informationen seitens der chinesischen Behörden könnte als bewusster Versuch gewertet werden, die Welt diese Menschenrechtsverteidiger vergessen zu lassen, während sie Jahr für Jahr in Isolation verbringen“, heißt es in der Erklärung.

Der Vorstoß der Berichterstatter folgt rund ein Jahr, nachdem die UN das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt durch den Menschenrechtsrat und die Generalversammlung anerkannt hatte. Im Juli 2022 stimmten 161 Staaten für die Resolution. China und sieben andere Staaten enthielten sich.

Universal Periodic Review vor dem Menschenrechtsrat

Der Umgang mit Menschenrechtsaktivisten wurde damals in der Resolution zwar nicht explizit erwähnt, was auf entsprechende Kritik durch einige Mitgliedsstaaten stieß. Dennoch nutzt sie den Berichterstattern nun als Hintertür, um China mit den Fragen zu konfrontieren. Die Resolution verstärkt die Legitimität der Experten, die Volksrepublik an ihre eigenen Versprechen zu erinnern und sie daran zu messen. So heißt es in dem Report: „Wenn China sich verpflichtet, die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen, sollte es von der Verfolgung von Menschenrechtsverteidigern im Umweltbereich absehen und alle neun sofort freilassen.“

Verantwortlich für den Report sind die Sonderberichterstatterin für die Situation von Menschenrechtsverteidigern, der Sonderberichterstatter für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Sonderberichterstatter für Menschenrechtsverpflichtungen in Bezug auf eine sichere, saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt. Das Trio, das mit der chinesischen Regierung in Kontakt steht, liefert einen Vorgeschmack darauf, was China im Januar des kommenden Jahres vor dem Menschenrechtsrat in Genf erwartet. Dann muss die Volksrepublik im Rahmen der Universal Periodic Review (UPR) konkret vor dem Gremium Stellung beziehen zu den Fortschritten ihrer Menschenrechtsarbeit.

Gesundheitszustand besorgniserregend

Die Umweltaktivisten aus Tibet könnten dann zur Sprache kommen. Die neun Genannten sollen allesamt inhaftiert worden sein, nachdem sie gegen illegale Bergbauaktivitäten protestiert oder die Wilderei gefährdeter Tierarten aufgedeckt hatten. Einzelheiten bleiben unbekannt. Den UN-Experten zufolge ist unklar, inwieweit die Tibeter Zugang zu einem Rechtsbeistand hatten und ob sie medizinisch versorgt werden. Der Gesundheitszustand mindestens eines Inhaftierten sei besorgniserregend.

0 Lesen Sie auch LESEN LESEN LESEN LESEN LESEN

Anya Sengdra war im September 2018 festgenommen und mehr als ein Jahr lang willkürlich festgehalten worden, ehe er im Dezember 2019 zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Diese sitzt er sehr wahrscheinlich im tibetischen Verwaltungsbezirk Golog der Provinz Qinghai ab. Es gibt Berichte von Menschenrechtsorganisationen, dass der vermutlich 52-Jährige gefoltert wurde und sich in einem schlechten körperlichen Zustand befinde. Ihm wurde vor Gericht unter anderem vorgeworfen, Ärger provoziert und eine Gruppe formiert zu haben, um die soziale Ruhe zu stören.

ICT sieht Bundesregierung in der Pflicht

Deutlich schlechter informiert sind die Berichterstatter über Dorjee Daktal und Kelsang Choklang. Im Fall Daktal ist lediglich bekannt, dass er Ende kommenden Jahres nach dann elf Jahren Haft wegen seines Engagements gegen illegalen Bergbau aus dem Gefängnis der tibetischen Präfektur Naqu entlassen werden müsste. Der Mönch Choklang hätte Anfang 2024 seine Strafe verbüßt. Ob er noch lebt, ist unklar. Der Tibetan Centre for Human Rights and Democracy im indischen Dharamsala, dem Sitz der tibetischen Exilregierung, konnte lediglich den Grund seiner Festnahme ermitteln. Er habe illegalerweise eine Versammlung organisiert, heißt es. Im Fall der sechs anderen im Bericht erwähnten Tibeter ist die Dauer der Haftstrafen unklar.

Ohnehin bilden die neun Betroffenen nur die Spitze eines Eisbergs. Die International Campaign for Tibet (ICT) hatte vor etwa einem Jahr 50 Fälle von tibetischen Umweltaktivisten dokumentiert, die seit 2008 zu zwischen 21 Monaten und 21 Jahren Haft verurteilt worden sind. ICT-Geschäftsführer Kai Müller erkennt dahinter Methode. Er fordert, China müsse beweisen, „dass die behauptete Priorität des Umweltschutzes mehr ist als ein Deckmäntelchen für die ungehinderte Ausbeutung des tibetischen Hochlands.“

Müller hofft, dass die neun Fälle vor dem UN-Menschenrechtsrat zur Sprache kommen und sieht auch die deutsche Politik in der Pflicht. Die Bundesregierung solle Fragen von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in den geplanten Klima- und Transformationsdialog mit der chinesischen Regierung einbringen, fordert er.