Die USA können Chinas Aufstieg nicht aufhalten – und sollten aufhören, es zu versuchen

Von: Foreign Policy

Ein Fachmann prüft einen Halbleiter in einer Fabrik in Guiyang in China. © CFOTO/NurPhoto/Imago

Die USA wollen offenbar Chinas Wachstum bremsen. Doch es gäbe klügere Ansätze, die den Amerikanern – und dem Rest der Welt – besser dienen würde.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die amerikanische Regierung beschlossen hat, den wirtschaftlichen Aufstieg Chinas zu bremsen, vor allem im Bereich der technologischen Entwicklung. Allerdings bestreitet die Regierung Biden , dass dies ihre Ziele sind. Janet Yellen sagte am 20. April: „Chinas Wirtschaftswachstum muss nicht mit der wirtschaftlichen Führungsrolle der USA unvereinbar sein. Die Vereinigten Staaten bleiben die dynamischste und wohlhabendste Wirtschaft der Welt. Wir haben keinen Grund, einen gesunden wirtschaftlichen Wettbewerb mit irgendeinem Land zu fürchten.“

Und Jake Sullivan sagte am 27. April: „Unsere Exportkontrollen werden sich weiterhin eng auf Technologien konzentrieren, die das militärische Gleichgewicht kippen könnten. Wir stellen lediglich sicher, dass die Technologie der USA und ihrer Verbündeten nicht gegen uns eingesetzt wird.“

Regierung Biden will Druck auf China erhöhen

In ihren Taten hat die Regierung Biden jedoch gezeigt, dass ihre Vision über diese bescheidenen Ziele hinausgeht. Sie hat die Handelszölle, die Donald Trump 2018 gegen China verhängt hat, nicht rückgängig gemacht, obwohl Präsidentschaftskandidat Joe Biden sie im Juli 2019 mit den Worten kritisierte: „Präsident Trump mag denken, dass er gegenüber China hart ist. Alles, was er als Folge davon geliefert hat, ist, dass amerikanische Landwirte, Hersteller und Verbraucher verlieren und mehr bezahlen.“

Stattdessen hat die Regierung Biden versucht, den Druck auf China zu erhöhen, indem sie die Ausfuhr von Chips, Halbleiterausrüstung und ausgewählter Software verboten hat. Sie hat auch ihre Verbündeten, wie die Niederlande und Japan, dazu gebracht, diesem Beispiel zu folgen.

Kürzlich, am 9. August, erließ die Biden-Administration eine Verfügung, die amerikanische Investitionen in China verbietet, die „sensible Technologien und Produkte in den Bereichen Halbleiter und Mikroelektronik, Quanteninformationstechnologien und künstliche Intelligenz“ betreffen, die „eine besonders akute Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellen, weil sie das Potenzial haben, die militärischen, nachrichtendienstlichen, Überwachungs- oder cybertechnischen Fähigkeiten Chinas erheblich zu verbessern“.

All diese Maßnahmen bestätigen, dass die amerikanische Regierung versucht, Chinas Wachstum zu stoppen. Die große Frage ist jedoch, ob Amerika mit dieser Kampagne Erfolg haben kann – und die Antwort lautet wahrscheinlich nein. Glücklicherweise ist es für die Vereinigten Staaten noch nicht zu spät, ihre China-Politik neu auszurichten und einen Ansatz zu verfolgen, der den Amerikanern – und dem Rest der Welt – besser dienen würde.

Chinas technologische Entwicklung lässt sich kaum aufhalten

Amerikas Entscheidung, Chinas technologische Entwicklung zu verlangsamen, gleicht der Torheit, die das alte Klischee offenbart: das Scheunentor zu schließen, wenn das Pferd schon durchgebrannt ist. Das moderne China hat mehrfach bewiesen, dass sich seine technologische Entwicklung nicht aufhalten lässt.

Seit der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 wurden mehrere Versuche unternommen, Chinas Zugang zu verschiedenen kritischen Technologien wie Atomwaffen, Weltraum, Satellitenkommunikation, GPS, Halbleitern, Supercomputern und künstlicher Intelligenz zu beschränken oder seine Entwicklung zu stoppen. Die Vereinigten Staaten haben auch versucht, Chinas Marktdominanz in den Bereichen 5G, kommerzielle Drohnen und Elektrofahrzeuge (EVs) zu bremsen.

Im Laufe der Geschichte sind unilaterale oder extraterritoriale Durchsetzungsversuche zur Eindämmung des technologischen Aufstiegs Chinas immer wieder gescheitert und richten im aktuellen Kontext irreparablen Schaden an langjährigen geopolitischen Partnerschaften der USA an. 1993 versuchte die Clinton-Regierung, Chinas Zugang zur Satellitentechnologie zu beschränken. Heute hat China etwa 540 Satelliten im All und startet ein Konkurrenzprodukt zu Starlink.

Dasselbe Prinzip galt auch für das GPS. Als Amerika 1999 den Zugang Chinas zu seinem Geodatensystem einschränkte, baute China einfach sein eigenes paralleles globales Satellitennavigationssystem (GNSS) BeiDou auf - eine der ersten großen Wellen der technologischen Entkopplung. In einigen Punkten ist BeiDou heute besser als GPS. Es ist das größte GNSS der Welt, mit 45 Satelliten im Vergleich zu den 31 des GPS, und kann daher in den meisten Hauptstädten der Welt mehr Signale liefern. Es wird von 120 Bodenstationen unterstützt, was zu einer höheren Genauigkeit führt, und verfügt über fortschrittlichere Signalfunktionen, wie z. B. Zwei-Wege-Nachrichten. Auch andere Länder haben bereits versucht, Chinas technischen Aufstieg zu blockieren, und sind dabei gescheitert. In den 1950er und 1960er Jahren, als die UdSSR China Atomwaffentechnologie vorenthielt, startete China Anfang der 1960er Jahre sein eigenes „Manhattan-Projekt“ und konnte 1964 seine erste Atomwaffe testen. An diesem Tag endete der russische nukleare Einfluss auf China.

China hat die Fähigkeit zu Vergeltungsmaßnahmen

Viele der von der Biden-Administration gegen China ergriffenen Maßnahmen wurden auch ohne Berücksichtigung von Chinas Fähigkeit zu Vergeltungsmaßnahmen durchgeführt. China stellt zwar nicht viele wirklich unersetzliche Komponenten der amerikanischen Technologie her, ist sich aber der Bedeutung seiner Rohstofflieferungen (seltene Erden) und seiner Nachfrage (Einkommensgenerierung) für das amerikanische Innovationsökosystem bewusst und setzt diese nun als Druckmittel ein. In der derzeitigen „Tit-for-tat“-Dynamik wird China als Reaktion auf die amerikanischen Technologie- und Kapitalexportbeschränkungen beginnen, diese beiden kritischen Enden der Wertschöpfungskette zu beschneiden.

Chinas Verbot der Ausfuhr von Gallium und Germanium im Juli war lediglich ein erster Schuss vor den Bug, um Amerika (und seine Verbündeten) an Chinas Dominanz im Bereich der seltenen Erden und kritischen Metalle zu erinnern. Das Land hat nahezu eine Monopolstellung bei der Verarbeitung von Magnesium, Wismut, Wolfram, Graphit, Silizium, Vanadium, Flussspat, Tellur, Indium, Antimon, Baryt, Zink und Zinn. China dominiert auch bei der Verarbeitung von Materialien, die für die meisten aktuellen und zukünftigen technologischen Bestrebungen Amerikas wichtig sind, wie z. B. Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer, die für die sich schnell entwickelnde Elektroautoindustrie weltweit entscheidend sind.

Amerika und andere neutrale Länder verfügen zwar über Mineralreserven vieler dieser Materialien, aber es wäre naiv zu glauben, dass man einfach den Schalter für den Abbau und die Produktion umlegen kann. Allein der Aufbau der erforderlichen Förder- und Verarbeitungsinfrastruktur wird mindestens drei bis fünf Jahre in Anspruch nehmen. Ganz zu schweigen von der Rekrutierung und Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte oder der Erlangung der erforderlichen Betriebs- und Umweltgenehmigungen für diese Aktivitäten. Beides könnte sich als unmöglich erweisen. Die Verarbeitung von Seltenen Erden ist ein hochgiftiges und umweltzerstörendes Unterfangen. Es ist unwahrscheinlich, dass solche Genehmigungen erteilt werden. Wenn Arizona Schwierigkeiten hat, qualifizierte Arbeitskräfte für seine TSMC-Fertigungsanlage zu finden und den Widerstand der einheimischen Gewerkschaften gegen den Import ausländischer Fachkräfte zu überwinden, ist es unwahrscheinlich, dass Amerika ähnliche Kapazitäten für die Materialverarbeitung entwickeln kann.

Ganz nebenbei spielt China auch noch die Rolle des Machthabers, wenn es darum geht, wie es den Zugang zu seinen verarbeiteten Materialien verteilt, was die Versorgung amerikanischer Technologie- und Rüstungskonzerne wahrscheinlich einschränkt. Das Versäumnis, Chinas Vergeltungskapazitäten zu berücksichtigen, zeigt, dass die Vereinigten Staaten keinen gut durchdachten und umfassenden Ansatz für den Umgang mit China haben.

US-Maßnahmen könnten Chipherstellern sogar schaden

Amerikanische Maßnahmen, mit denen China der Zugang zu den modernsten Chips verwehrt werden soll, könnten den großen amerikanischen Chipherstellern sogar mehr schaden, als sie China schaden. China ist der größte Verbraucher von Halbleitern in der Welt. In den letzten zehn Jahren hat China große Mengen an Chips von amerikanischen Unternehmen importiert. Nach Angaben der US-Handelskammer importierten chinesische Unternehmen 2019 Halbleiter im Wert von 70,5 Milliarden US-Dollar von amerikanischen Unternehmen, was etwa 37 Prozent des weltweiten Umsatzes dieser Unternehmen entspricht. Einige amerikanische Unternehmen wie Qorvo, Texas Instruments und Broadcom erwirtschaften etwa die Hälfte ihres Umsatzes in China. 60 Prozent des Umsatzes von Qualcomm, ein Viertel des Umsatzes von Intel und ein Fünftel des Umsatzes von Nvidia stammen aus dem chinesischen Markt.

Kein Wunder, dass die Vorstandsvorsitzenden dieser drei Unternehmen vor kurzem nach Washington reisten, um davor zu warnen, dass die Exportkontrollen die führende Rolle der US-Industrie beeinträchtigen könnten. Amerikanische Unternehmen werden auch durch Vergeltungsmaßnahmen Chinas geschädigt, wie zum Beispiel durch das chinesische Verbot von Chips des US-Unternehmens Micron Technology im Mai. Auf China entfallen über 25 Prozent des Umsatzes von Micron.

Die massiven Einnahmeüberschüsse, die durch diese Verkäufe nach China erzielt wurden, flossen in die Forschung und Entwicklung, was wiederum den amerikanischen Chip-Unternehmen einen Vorsprung verschaffte. Die Handelskammer schätzt, dass die US-Unternehmen bei einem vollständigen Verbot des Halbleiterverkaufs nach China 83 Milliarden Dollar an jährlichen Einnahmen verlieren und 124.000 Arbeitsplätze abbauen müssten. Außerdem müssten sie ihre jährlichen F&E-Budgets um mindestens 12 Milliarden Dollar und ihre Investitionsausgaben um 13 Milliarden Dollar kürzen. Dadurch würde es für sie noch schwieriger, langfristig auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.

„Gefahr, die Wettbewerbsfähigkeit der US-Halbleiterindustrie zu beeinträchtigen“

Die amerikanischen Halbleiterunternehmen sind sich schmerzlich bewusst, dass ein Vorgehen der USA gegen China im Bereich der Chips ihren Interessen mehr schaden wird als den chinesischen Interessen. Die U.S. Semiconductor Industry Association veröffentlichte am 17. Juli eine Erklärung, in der es heißt, dass Washingtons wiederholte Schritte „zur Verhängung von übermäßig weit gefassten, zweideutigen und zuweilen einseitigen Beschränkungen die Gefahr bergen, die Wettbewerbsfähigkeit der US-Halbleiterindustrie zu beeinträchtigen, die Lieferketten zu stören, erhebliche Marktunsicherheit zu verursachen und anhaltende eskalierende Vergeltungsmaßnahmen Chinas auszulösen“, und forderte die Biden-Administration auf, keine weiteren Beschränkungen ohne eine umfassendere Einbeziehung von Vertretern und Experten der Halbleiterindustrie umzusetzen.

Der Chips Act kann die amerikanische Halbleiterindustrie nicht auf unbestimmte Zeit subventionieren, und es gibt keine andere globale Nachfragebasis, die China ersetzen könnte. Andere Länder, die Chips produzieren, werden unweigerlich aus der Reihe tanzen und an China verkaufen (wie sie es in der Vergangenheit getan haben), und die amerikanischen Maßnahmen werden umsonst sein. Mit dem Verbot der Ausfuhr von Chips und anderen wichtigen Vorprodukten nach China hat Amerika China seinen Kriegsplan schon Jahre vor der Schlacht übergeben. China wird dazu gebracht, sich viel früher selbst zu versorgen, als es sonst der Fall gewesen wäre.

Vor dem Verbot der ZTE- und Huawei-Komponenten begnügte sich China damit, weiterhin amerikanische Chips zu kaufen und sich auf die Front-End-Hardware zu konzentrieren. Peter Wennink, der CEO von ASML, erklärte, dass China bei wichtigen Anwendungen und der Nachfrage nach Halbleitern bereits führend ist. Wennink schrieb: „Der Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur, die Batterietechnologie, das ist der Sweet Spot für mittelkritische und ausgereifte Halbleiter, und da ist China ausnahmslos führend.“

Die USA haben mit ihrem Protektionsmus einen schlafenden Riesen geweckt

Ein schlafender Riese wurde durch die kurzsichtige amerikanische Protektionismuspolitik geweckt. Kurzfristig droht Amerika nun der Verlust wichtiger Einnahmen, die die Forschung und Entwicklung vorangetrieben haben, die es zu einem Innovationsführer gemacht haben, und langfristig ist es unvermeidlich, dass China sein eigenes umfassendes Halbleiter-Ökosystem aufbaut. Die Tatsache, dass Huawei das Mate 60 Pro, ein neues Smartphone mit einem im Inland hergestellten 5G-Chip und Betriebssystem, trotz der strengen amerikanischen Sanktionen gegen das Unternehmen auf den Markt bringen konnte, zeigt, wie unklug die amerikanische Politik bei dem Versuch war, Chinas technologisches Wachstum und seine Entwicklung zu stoppen.

Da es unwahrscheinlich ist, dass Amerika Chinas technologisches Wachstum und seine Entwicklung aufhalten kann (und es ist in der Tat unwahrscheinlich, dass es Chinas Aufstieg zu einer gleichwertigen Weltmacht aufhalten kann), gibt es einen aufgeklärteren Ansatz für ein Engagement. Er wird am besten durch Äsops Fabel „Der Nordwind und die Sonne“ veranschaulicht. In dieser Geschichte bläst der Nordwind stark und schafft es nicht, den Mantel des Reisenden zu entfernen. Es sind vielmehr die warmen Sonnenstrahlen, die den Reisenden dazu bringen, seinen Mantel abzulegen.

Unter den amerikanischen Politikern ist die Meinung weit verbreitet, dass Amerikas fünf Jahrzehnte währende Politik des Engagements gegenüber China gescheitert ist. Wie Kurt Campbell und Ely Ratner in ihrem kürzlich erschienenen Artikel in Foreign Affairs freimütig feststellen: „Fast ein halbes Jahrhundert nach Nixons ersten Schritten zur Annäherung wird immer deutlicher, dass Washington wieder einmal zu sehr auf seine Macht vertraut hat, Chinas Weg zu beeinflussen. Stattdessen hat China seinen eigenen Kurs verfolgt und dabei eine Reihe von amerikanischen Erwartungen enttäuscht.“

„Können durch Verhandlungen Fortschritte erzielen“

Wenn die Politik des Engagements darauf abzielte, Chinas internes Regierungssystem zu verändern, so ist sie sicherlich gescheitert. Wenn dies jedoch das Ziel war, war es ein Akt bemerkenswerter Hybris, dass eine 250 Jahre alte Republik (mit einem Viertel der Bevölkerung Chinas) glaubte, eine 4000 Jahre alte Zivilisation nach ihrem Geschmack verändern zu können. Wenn das Ziel der amerikanischen Politik jedoch darin bestand, China zu einem „verantwortungsbewussten Akteur“ (um es mit den Worten von Robert Zoellick zu sagen) zu machen, dann könnte diese Politik durchaus erfolgreich gewesen sein.

Eine umfassende Studie des National Committee on American Foreign Policy (NCAFP), des American Friends Service Committee und von vier unabhängigen Forschern hat dokumentiert, dass Chinas Verhalten durch verschiedene Maßnahmen des Engagements verändert wurde, insbesondere in Bezug auf die Eindämmung des Klimawandels, die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und die globale Finanzstabilität.

Die ehemalige Beamtin des Außenministeriums, Susan Thornton, die die Studie als Direktorin des Forums für asiatisch-pazifische Sicherheit beim NCAFP beaufsichtigte, sagte: „Diese Prüfung der amerikanisch-chinesischen Diplomatie zeigt, dass wir durch Verhandlungen Fortschritte erzielen können und dass China seine Verpflichtungen einhält. Die Behauptung, dass das Engagement mit China den USA keinen Nutzen gebracht hat, ist einfach nicht zutreffend.“ In der Tat zeigt die Bilanz, dass die Moral von Äsops „Der Nordwind und die Sonne“ eine gewisse Weisheit enthält: „Sanftmut und freundliches Zureden siegen, wo Gewalt und Getöse versagen.“

Ein grundsätzliches Problem der US-Innenpolitik

Ein grundsätzliches Problem besteht darin, dass die amerikanische Innenpolitik die amerikanischen Entscheidungsträger dazu zwingt, eine scharfe Haltung gegenüber China einzunehmen, anstatt pragmatische Positionen zu vertreten. So stehen beispielsweise Sanktionen, die den chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu daran hindern, in die Vereinigten Staaten zu reisen, einem amerikanisch-chinesischen Verteidigungsdialog zur Verhinderung militärischer Unfälle im Weg. Der US-Regierung sind jedoch die Hände gebunden. Sie kann die Sanktionen nicht aufheben, auch wenn sie sich als unwirksam für die Erreichung der amerikanischen politischen Ziele erwiesen haben.

Deshalb ist es an der Zeit, dass Amerika seine Methoden zur Durchsetzung außenpolitischer Ziele gründlich überdenkt. Die Taktik der Verhängung von Sanktionen hat weder die technologische Entwicklung Chinas gestoppt noch Chinas Verhalten in nennenswerter Weise beeinflusst, und die meisten Länder sind der Meinung, dass es nicht in ihrem Interesse liegt, sich diesen Sanktionen anzuschließen. Gibt es wirksamere Alternativen zu Sanktionen?

In einer Erklärung zum Vorgehen der Regierung Biden gegenüber China sagte Anthony Blinken im Mai 2022: „Wir werden mit Zuversicht konkurrieren; wir werden kooperieren, wo immer wir können; wir werden streiten, wo wir müssen.“ Wir stimmen mit diesem Ansatz überein. Anstatt seine eigenen Interessen zu untergraben und einen geopolitischen und wirtschaftlichen Konkurrenten zu stärken, sollte Amerika eine aufgeklärtere Technologiepolitik betreiben. Der Fokus muss auf Initiativen gelegt werden, die Amerikas Innovationsführerschaft nachhaltig unterstützen und ausbauen und gleichzeitig spezifische nationale Sicherheitsbedrohungen chirurgisch beseitigen.

Besser eine nachhaltige Struktur statt Nullsummenspiel

Anstelle eines Nullsummenspiels im technologischen Wettbewerb zwischen den USA und China ist eine nachhaltige Struktur der Zusammenarbeit für beide Länder und die Menschheit von Vorteil. Die meisten westlichen Emissionsminderungsziele können nicht ohne die Beteiligung Chinas erreicht werden, das viele der Patente und Kernkomponenten für Solar-, Wind- und Batterieenergie besitzt. Gemeinsame Forschungsprogramme, klinische Studien und Datensätze sind entscheidend für die Lösung chronischer globaler Gesundheitsprobleme wie Krebs. Entkoppelte Technologie-Ökosysteme behindern nicht nur den Fortschritt, sondern schaffen auch andere endemische Risiken, die aus paralleler Entwicklung und einseitiger Regulierung resultieren. Das unkontrollierte Wachstum potenzieller Weltuntergangstechnologien wie der künstlichen Intelligenz oder der Kernkraft kommt einem sofort in den Sinn.

Die weitere Aufnahme wissenschaftlicher Talente aus China, die in den Vereinigten Staaten studieren, arbeiten und sich dort niederlassen, ist auch für den wissenschaftlichen Fortschritt beider Länder von Vorteil. Diese Wissenschaftler können als Brücke für die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und China dienen.

Die amerikanische Regierung sollte auch in Erwägung ziehen, alle hochrangigen Dialoge, die von der Bush-Regierung eingeleitet, von der Obama-Regierung fortgesetzt und von der Trump-Regierung beendet wurden, vollständig wiederaufzunehmen. Eine Wiederaufnahme der hochrangigen Dialoge sowie die Einrichtung eines hochrangigen Wissenschafts- und Technologiedialogs, der die Spitzenwissenschaftler beider Länder zusammenbringt, könnte durchaus zu positiveren Ergebnissen für die langfristigen nationalen Interessen Amerikas führen.

Zunächst könnte sich diese Zusammenarbeit der Großmächte auf Bereiche konzentrieren, in denen beide Seiten gemeinsame langfristige Interessen haben (wie Klimawandel, Pandemievorsorge, globale wirtschaftliche Stabilität, Bildung). Wenn eine grundlegende Vertrauensbasis geschaffen ist, können Dialog und Zusammenarbeit schrittweise ausgeweitet werden. Keiner dieser Schritte wird zu einer Verringerung der amerikanischen Macht und des Ansehens in der Welt führen. Im Gegenteil, Amerikas Prestige und Ansehen könnten durchaus steigen, wenn der Rest der Welt sieht, dass Amerika eine vernünftige Politik verfolgt, die sowohl amerikanischen als auch globalen Interessen dient. Amerika wird das am meisten bewunderte Land der Welt bleiben, wenn es einen klügeren Kurs gegenüber China verfolgt.

Zu den Autoren Tony Chan ist der Präsident der King Abdullah University of Science and Technology. Ben Harburg ist geschäftsführender Gesellschafter der globalen Investmentfirma MSA Capital und Mitglied des Vorstands des National Committee on United States-China Relations. Kishore Mahbubani, ein angesehener Fellow am Asien-Forschungsinstitut der National University of Singapore, ist der Autor von Has China Won? Die chinesische Herausforderung an die amerikanische Vormachtstellung. Twitter (X): @mahbubani_k

