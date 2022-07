Biden und Xi sprechen trotz Spannungen – droht wegen Pelosi-Reise Eskalation zwischen China und den USA?

Von: Christiane Kühl

Fünftes Gespräch inmitten politischer Spannungen: US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping © Mandal Ngan/Anthony Wallace/afp (Montage)

Eine mögliche Reise von US-Parlamentschefin Nancy Pelosi nach Taiwan sorgt für eine diplomatische Krise zwischen Peking und Washington. Nun haben die beiden Präsidenten Xi und Biden miteinander gesprochen.

Washington/Peking – Inmitten wachsender Spannungen zwischen den USA und China haben US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping am Donnerstag mehr als zwei Stunden miteinander gesprochen. Dabei versuchten sie offenbar, die Wogen zu glätten. Beide Präsidenten betonten nach Angaben des chinesischen Außenministeriums die Wichtigkeit funktionierender Beziehungen zwischen den beiden Großmächten. Xi Jinping sagte nach den Angaben sinngemäß, es sei ein Fehler, wenn die USA das bilaterale Verhältnis allein durch die Brille einer strategischen Rivalität betrachten und China als wichtigsten Gegner und die größte langfristige Herausforderung zu betrachten. Als führende Großmächte seien beide Staaten verantwortlich für die Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit sowie der Förderung der globalen Entwicklung und des Wohlstands spielen, so Xi.

Angespanntes Verhältnis zwischen USA und China: Möglicher Taiwan-Besuch von Pelosi sorgt für Spannung

Biden drückte den Angaben zufolge die Hoffnung aus, einen reibungslosen Dialog mit China aufrechtzuerhalten, das gegenseitige Verständnis zu verbessern, sowie Missverständnisse und Fehleinschätzungen zu vermeiden. Es sei eine Zusammenarbeit in Bereichen anstreben, in denen Interessen zusammenlaufen, und Differenzen angemessen zu bewältigen. Das Weiße Haus hatte zunächst keine eigene Version des Gesprächs bekannt gegeben

Das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Peking und Washington wird derzeit durch Spekulationen über einen Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi auf Taiwan im Rahmen einer Asienreise Anfang August zusätzlich belastet. Zwar hat Pelosi die Pläne nie öffentlich bestätigt. Doch Pelosis Mitarbeiter und Sicherheitsbeamte schlossen diese bisher auch nicht aus. Das US-Militär soll dagegen aus Sicherheitsgründen skeptisch sein, wie Biden sagte. Denn Peking droht bereits mit militärischen Störmanövern. Das Pekinger Außenministerium erwähnte nicht, ob Xi und Biden auch direkt über Pelosi sprachen. Doch führte es länger aus, dass Xi die grundsätzliche Haltung Chinas zu Taiwan bekräftigte und die USA auffordere, sich an alle gemeinsamen Absprachen zu halten, einschließlich des Ein-China-Prinzips. Biden habe betont, dass sich nichts an der Taiwan-Politik der USA geändert habe. So weit, so unkonkret.

China beansprucht seit Jahrzehnten die demokratisch regierte Insel als Teil seines Staatsgebiets – obwohl Taiwan nie Teil der Volksrepublik war. Peking ist entschlossen, die internationale Bedeutung und den außenpolitischen Spielraum der Insel so klein wie möglich zu halten. Umgekehrt weiten die USA und andere Demokratien derzeit die militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu der Insel aus und warnen China vor stärkerem Druck auf Taipeh. Der Ausgang dieses gefährlichen Tauziehens ist offen.

China und die USA: Wie gefährlich ist der Streit um die mögliche Pelosi-Reise?

Unterdessen demonstrieren China und die Vereinigten Staaten ihre militärische Stärke rund um die Taiwanstraße. Vergangene Woche brachen der US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan und seine Begleitschiffe von Singapur aus in Richtung Südchinesisches Meer auf, wie Schiffsverfolgungsdaten der in Peking ansässigen Denkfabrik South China Sea Strategic Probing Initiative zeigen. Das US-Militär hat sein endgültiges Ziel zwar nicht bekannt gegeben. Doch behält die Trägergruppe ihre bisherige Route bei, würde diese sie in die Taiwanstraße führen.

Chinas Militär erweitere derweil einen Luftwaffenstützpunkt in der Provinz Fujian, die gegenüber Taiwan liegt, schreibt die Hongkonger South China Morning Post unter Berufung auf Satellitenbilder. Anfang des Monats soll dort eine große Zahl Kampfjets zu sehen gewesen sein. Von der Basis aus könnten die Jets binnen sieben Minuten Taipeh erreichen, schreibt das Blatt. Auch Chinas unbemannte Drohnen könnten im Konfliktfall von dort aus starten – mit und ohne Waffen an Bord.

Chinesische Störfeuer bei Pelosi-Reise nach Taiwan wahrscheinlich

Die Vergangenheit lässt erahnen, welche Reaktionen auf einen Pelosi-Besuch möglich sind. Als Ex-Präsident Donald Trump zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 seinen Gesundheitsminister Alex Azar nach Taipeh entsandte, schickte China Kampfflugzeuge über die sogenannte Median-Linie der Taiwanstraße. Nancy Pelosi ist als dritthöchste Politikerin der USA nicht nur ein anderes Kaliber als Azar – sie ist auch noch sehr unbeliebt in China. 1991 hatte sie als Abgeordnete gemeinsam mit zwei anderen Parlamentariern auf dem Tiananmen-Platz ein Banner ausgerollt, das an die 1989 niedergeschlagenen Proteste erinnerte. Die chinesische Polizei konnte gegen die US-Würdenträger nicht einschreiten, nahm aber nach der Abfahrt der Gruppe die auf dem Platz anwesenden US-Journalisten für einige Stunden fest, wie sich der damalige CNN-Büroleiter Mike Chinoy erinnert.

Nancy Pelosi, hier auf einer Gedenkveranstaltung zum 20. Jahrestag der Niederschlagung der Studentenproteste in Washington am 4. Juni 2009, ist in Peking wegen ihrer Sympathien für die Demokratiebewegung unbeliebt © imago

Egal, ob sie am Ende tatsächlich stattfindet: Die Pelosi-Reise ist schon jetzt ein handfestes Problem für die Biden-Regierung. Offiziell ist bisher nur, dass Pelosi Japan, Indonesien und Singapur ansteuert. Eine weitere Station in Malaysia ist möglich, Taiwan im offiziellen Reiseplan bisher laut Bloomberg nicht enthalten. Es ist unklar, wer aus Pelosis Stab die angeblichen Taiwan-Pläne an die Financial Times durchgestochen hat – und mit welchem Ziel. Die britische Zeitung hatte mehrere anonyme Quellen zitiert. Washington hat nun die Qual der Wahl zwischen zwei unschönen Optionen: Pelosi zur Absage der Reise zu drängen, um die Sicherheitslage zu entschärfen – und damit den Eindruck zu erwecken, man beuge sich dem Druck aus Peking. Oder aber, die 82-Jährige reisen zu lassen und damit eben ein hohes Sicherheitsrisiko einzugehen.

Spekulationen um Pelosi-Reise: Dilemma für Washington und Taipeh

Kongressabgeordnete beider Parteien ermutigen Pelosi derzeit, die Pläne eines Stopps in Taipeh durchzuziehen. Viele US-Kommentatoren äußerten sich öffentlich dagegen eher zurückhaltend. „Ein Problem ist, dass Chinas Führung davon ausgeht, dass Entscheidungen wie diese von ganz oben getroffen werden“, schreibt etwa James Palmer vom Fachmagazin Foreign Policy. Es sei unwahrscheinlich, dass Biden Xi habe davon überzeugen können, dass er als Präsident die Sprecherin des Repräsentantenhauses nicht von einer Reise abhalten könne. Die Sorge Bidens über die mögliche Taiwan-Reise könne tieferliegende Gründe haben als nur Furcht vor militärischen Nadelstichen Pekings, schreibt Bloomberg-Kommentator Hal Brands: „die Erkenntnis, dass in der amerikanischen China-Politik Gefahren lauern, auf die die USA nicht vorbereitet sind“. Die USA fahren seit der Präsidentschaft Trumps einen härteren Kurs gegenüber Peking – und verstärkten die Unterstützung Taiwans, verbal und mit Waffenlieferungen.

Das US-Militär sieht das Potenzial für eine versehentliche Eskalation laut Berichten als so groß an, dass es mehrere Szenarien vorbereitet, um alle Sicherheitsrisiken abzudecken, die mit der Reise einhergehen. Mithilfe von Kampfjets, Schiffen, Überwachungsanlagen und anderen bereits im Indopazifik stationierten militärischen Systemen sollten überlappende Schutzringe für einen etwaigen Flug Pelosis nach Taiwan bereitgestellt werden, berichtete etwa die US-Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf Militärquellen.

Auch Taiwan selbst stürzt die Debatte in ein Dilemma: Denn Peking droht vor allem Taipeh, sollte es die Politikerin auf der Insel willkommen heißen. Das taiwanische Außenministerium sagte letzte Woche, es habe bisher keine Informationen über Pelosis geplanten Besuch erhalten. „Es wäre äußerst schwierig für die Regierung von Präsidentin Tsai Ing-wen, Pelosis Besuchsangebot abzulehnen“, sagte Wang Kung-yi, Direktor der Denkfabrik Taiwan International Strategic Study Society. Wang bezog sich auf Pelosis ranghohe Position in der US-Politik und ihre langjährige Unterstützung für Taiwan. Der Besuch würde zwar einerseits die Fähigkeit von Tsais Demokratischer Fortschrittspartei demonstrieren, die Beziehungen zu den USA zu stärken, und dadurch ihre Chancen bei den Kommunalwahlen im November verbessern, so Wang zur South China Morning Post. Doch zugleich würde die Regierung den geballten Zorn Pekings auf sich ziehen. (ck)