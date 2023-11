Mitten in Haushaltskrise: Lindner schasst Staatssekretär Gatzer

Von: Bona Hyun

Werner Gatzer gilt als einer der erfahrensten politischen Beamten in Berlin. Nun muss er laut einem Bericht auf Wunsch von FDP-Chef Lindner seinen Posten räumen.

Berlin – Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will einen neuen Haushaltsstaatssekretär und hat inmitten der Haushaltskrise entschieden, Werner Gatzer zum Ende des Jahres in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Das entsprechende Verfahren sei eingeleitet, teilte das Bundesfinanzministerium am Freitag (24. November) in Berlin mit.

Mitten in der Haushaltskrise trennt sich Lindner von Haushaltssekretär Gatzer. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Über eine Ablösung war laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland seit längerem spekuliert worden, doch zuletzt sah es so aus, als wollte Lindner seinen Staatssekretär doch bis zur Pensionierung behalten. Dass er ihn ausgerechnet jetzt in den einstweiligen Ruhestand schickt, spricht stark für einen Zusammenhang mit der Haushaltskrise.

Gatzer gilt als Architekt der Haushalte über lange Jahre und war bereits unter den Finanzministern Wolfgang Schäuble (CDU) und Olaf Scholz (SPD) in dem Ressort. In seiner ungewöhnlich langen Amtszeit hatte sich Gatzer als einer der einflussreichsten politischen Beamten in der Berliner Ministerialbürokratie profiliert. Gatzer, der Mitglied der SPD ist, diente als Staatssekretär Finanzministern von drei verschiedenen Parteien: den SPD-Finanzministern Peer Steinbrück und Olaf Scholz, dem CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble und zuletzt FDP-Ressortchef Lindner.

Gatzers Nachfolger soll laut Mitteilung Wolf Reuter werden, Leiter der Grundsatzabteilung in dem Ressort. Die Finanzpolitik stehe vor großen Herausforderungen, die sowohl fiskalisch als wirtschaftspolitisch adressiert werden müssen. Reuter bringe laut dem Finanzministerium dafür die besten Voraussetzungen mit.