Baerbock gibt privaten Einblick in zähen Weltklima-Streit: „Eigentlich bin ich ja geübt“

Von: Richard Strobl

Die Weltklimakonferenz in Dubai geht in die Verlängerung. Angesichts der zähen Lage blickt Annalena Baerbock in ihr Inneres und lädt dabei zum Schmunzeln ein.

Dubai – Overtime bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Hintergrund ist ein erbitterter Streit über die weltweite Abkehr von allen fossilen Energien. Den zuvor sehr vagen Beschlussentwurf hatten unter anderem die EU-Länder energisch zurückgewiesen – also ging es am Dienstag für die Delegationen aus fast 200 Ländern zurück, an den Verhandlungstisch. Mittendrin: Annalena Baerbock.

Die Grünen-Politikerin hatte am Abend erklärt, die EU-Delegation sei „darauf eingestellt, auch noch ein bisschen länger zu bleiben“. Doch mittlerweile zehrt die offenkundig zähe Verhandlungslage auch an Deutschlands Außenministerin. Daran lässt ein Instagram-Post von Baerbock kaum Zweifel. Über die Social-Media-Plattform hält Baerbock ihre Follower in regelmäßigen Abständen auf dem Laufenden, wie die Lage bei der COP in Dubai ist.

Baerbock bei COP28: Streit über fossile Energien entbrennt – und sorgt für Verlängerung

„Der Vorschlag der COP-Präsidentschaft suggeriert, dass fossile Energien in Zukunft weiterhin eine entscheidende Rolle spielen können. Selbst Kohleverstromung und der Neubau von Kohlekraftwerken wären weltweit akzeptabel“, schrieb sie hier etwa in einer ihrer zahlreichen Storys und stellte dann klar: „Das stünde im Gegensatz zur europäischen Energiepolitik. Es sendet ein irreführendes Signal an die Wirtschaft und Märkte. Und vor allem schließt es den 1,5 Grad-Pfad endgültig aus.“

Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen), Bundesministerin des Auswärtigen Amt, nimmt an den COP-Verhandlungen teil.

Baerbock gibt bei COP seltenen Einblick: Zäher Streit zehrt an ihr

„Also wieder rein in die Verhandlungen“, schrieb Annalena Baerbock in ihrem nächsten Beitrag. Es folgte zunächst ein Treffen mit den Ländern, die sich einen starken Text gegen fossile Energien wünschen. Nach der Abstimmung folgte das nächste Treffen mit allen Ländern.

Doch der schnelle Durchbruch gelang nicht. Und das zehrt offenbar langsam auch an Baerbock. In ihrer nächsten Story in der Nacht von Montag auf Dienstag gibt sie einen eher seltenen privaten und menschlichen Einblick in die hochkomplexe politische Verhandlungssituation: „Eigentlich bin ich ja geübt, Stunden in Highheels zu laufen“ schreibt sie und meint weiter: „Aber da das hier wohl noch länger dauern wird, sollte ich vielleicht doch mal über andere Schuhe nachdenken!“ Die Außenministerin lässt ein zwinkerndes Smiley folgen. Dazu stellt Baerbock ein Foto, das sie offenbar während der Verhandlungen unter ihrem Tisch geschossen hat. Darauf ist zu sehen, wie sie sich ihrer offenbar schmerzenden Highheels entledigt hat und barfuß die Beine überkreuzt auf ihrem Platz sitzt.

Ein Schuhwechsel würde den Füßen sicher guttun. Darauf weist auch Baerbock selbst hin, indem sie in ihrem nächsten Posting schreibt: „Morgen Mittag soll die COP regulär enden. Man braucht gerade sehr viel Fantasie, um sich bis dahin ein gemeinsames Ergebnis vorstellen zu können.“

Schon im Vorfeld der COP gab es reichlich Unmut., da Oligarch und Öl-Boss Sultan al Jaber als Gastgeber fungiert.