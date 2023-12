Kampf gegen Turbo-Treibhausgas Methan: Positive Signale auf der COP28

Von: Nico Beckert

Drucken Teilen

Methan ist ein besonders klimaschädliches Gas – darum wird auf der COP an Lösungen gearbeitet, seine Emission zu reduzieren. © fotogigi85/Imago

Auf der COP28 gibt es Fortschritte beim Kampf gegen Methanemissionen. Die USA beschließen schärfere Regulierung; Turkmenistan, einer der größten Verschmutzer, tritt dem Global Methane Pledge bei.

Auf der COP28 gibt es Fortschritte bei der Regulierung von Methan, einem der gefährlichsten Treibhausgase – wenn auch bisher nur mit neuen Entwicklungen und Ankündigungen. Die USA stellten in der ersten Konferenzwoche eine neue Regulierung des Öl- und Gassektors vor. Mit Turkmenistan ist einer der größten Methan-Emittenten dem Global Methane Pledge zur Reduktion der Emissionen um mindestens 30 Prozent bis 2030 beigetreten. Und COP-Präsident Al Jaber hat eine Industrie-Initiative, die Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC), vorgestellt.

Die Sache ist dringend, denn Methan hat eine rund 80 mal stärkere Treibhauswirkung als CO2. „Methan ist eine der größten Gefahren im Zusammenhang mit der Klimakrise“, sagte der US-Klimabeauftragte John Kerry während eines Briefings. Das Treibhausgas ist auf kurze Sicht 80-mal schädlicher als CO₂. Es gäbe keine Möglichkeit, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, wenn die Welt nicht sofort die Methanemissionen reduziere, so Kerry.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Climate.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte sie Climate.Table am 03. Dezember 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Neue EPA Regulierungen – Xie dämpft Erwartungen

In Dubai wiederholten Kerry und der chinesische Klimasondergesandte Xie Zhenhua die Ergebnisse ihrer jüngsten bilateralen Klimakooperation. China hatte sich im Sunnylands Statement bereit erklärt, erstmals auch Methan und andere Nicht-CO₂-Gase in sein 2035er NDC aufzunehmen. Xie sagte, China habe „eine schwache Grundlage“ und müsse seine technischen Fähigkeiten und Regulierungen zur Kontrolle von Methanemissionen noch verbessern.

In den USA hat die Umweltschutzbehörde (EPA) zudem neue Regeln erlassen. Öl- und Gas-Produzenten müssen Lecks ausfindig machen und reparieren. Das routinemäßige Verbrennen von Methan wurde verboten. Zudem soll es häufigere Kontrollen geben und unabhängige dritte Parteien sollen Methanlecks jetzt direkt an die EPA melden. Die Öl- und Gasindustrie kritisierte das, weil es zu viel Macht in die Hände von Umweltgruppen läge, wie Reuters berichtet. Die NGO Climate Nexus bezeichnete die Regeln als „willkommenen Schritt nach vorn“. Erstmals würden auch bestehende Methan-Quellen aus der Öl- und Gasindustrie reguliert und nicht nur neue, so Climate Nexus. Laut John Kerry werde die Regulierung die Methanemissionen um fast 80 Prozent senken.

Al Jaber präsentiert Industrieinitiative

COP-Präsident Al Jaber hat eine Industrie-Initiative zur Reduktion der Methan-Emissionen gestartet. 50 Öl- und Gasfirmen haben sich der Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC) angeschlossen. 31 Unternehmen hätten sich laut Al Jaber erstmals zur Minderung ihrer Emissionen bis 2030 verpflichtet. Doch das sei nicht genug, so Al Jaber. Der Öl- und Gassektor müsse mehr unternehmen, um sowohl die Scope 1 und 2-Emissionen zu senken. Gleichzeitig müsse er auch mehr in grüne Energien und grüne Technologien investieren, um die Scope 3-Emissionen, also jene, die vom Endverbraucher beim Verbrennen fossiler Energien erzeugt werden, zu verringern.

Zu den Mitgliedern der Initiative gehören ExxonMobile, Shell, BP, TotalEnergies, Occidental Petroleum sowie die staatlichen Unternehmen Petrobras, NNPC aus Nigeria und Kasachstans KazMunayGaz. Nicht dabei sind Chevron und ConocoPhillips sowie die staatlichen chinesischen Firmen.

Die Unternehmen der OGDC erklären sich bereit, ihre Methanemissionen auf „fast null“ zu senken und das routinemäßige Abfackeln von Gas zu beenden. Konkret: der Methan-Ausstoß bei der Förderung, also die Methan-Intensität, darf nur noch bei 0,2 Prozent der gesamten verkauften Gasmenge liegen. Laut Fred Krupp, Präsident der NGO Environmental Defense Fund, wäre das ein großer Fortschritt. Aktuell haben viele Förder-Unternehmen eine Methan-Intensität von 2 bis 3 Prozent. Die Zielmarke von maximal 0,2 Prozent würde also eine Reduktion von 80 bis 90 Prozent der Emissionen bedeuten. Krupp lobt auch, dass die Ergebnisse von einer dritten, unabhängigen Partei überprüft werden sollen („3rd Party Verification“).

Die Internationale Energieagentur (IEA) verwies auf das enorme Potenzial. „Die Länder und Unternehmen mit den besten Methan-Werten sind mehr als 100 Mal besser als die schlechtesten. Hier gibt es ein enormes Verbesserungspotenzial. Wenn alle auf dem Niveau der führenden Unternehmen arbeiten würden, wären wir bei den Methan-Emissionen schon fast da, wo wir sein müssen“, sagte Tim Gould, Chefökonom für Energie der IEA.

NGOs üben Kritik an Al Jabers Vorschlag

Melanie Robinson, Global Climate Program Director des World Resources Institute, kritisierte die Initiative: „Die meisten Öl- und Gasunternehmen weltweit haben bereits strenge Auflagen zur Reduzierung der Methan-Emissionen. Strenge Maßnahmen zur Überprüfung des Fortschritts sind entscheidend, um Öl- und Gasunternehmen zur Verantwortung zu ziehen“.

Auch im Vorfeld der COP gab es schon Kritik an der Initiative Al Jabers. Sie sei eine weitere unter zahlreichen schon bestehenden Industrie-Initiativen und spare die Scope-3-Emissionen des Sektors aus. Bisher scheinen die Initiativen kaum nennenswerte Effekte zu haben. Es gibt weiterhin „ein konstant hohes Level an jährlichen Methan-Emissionen“, sagte Gould. „Die Intensität der Methan-Emissionen in der weltweiten Produktion geht nur leicht zurück. Wir liegen immer noch weit über dem Wert, den die Industrie erreichen sollte“. Auch die VAE sind bisher nicht als Vorreiter bei der Methan-Intensität aufgefallen.