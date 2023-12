COP28 in Dubai: Scholz will Klimaclub an den Start bringen

Von: Christian Stör

Kanzler Scholz besucht zwei Tage lang die Klimakonferenz COP 28 in Dubai. Klimaschützer haben klare Vorstellungen, was er in Dubai sagen soll.

Dubai – Olaf Scholz nimmt eine Auszeit von der Haushaltskrise in Deutschland. Dafür reist der Kanzler für zwei Tage zum Klimagipfel nach Dubai. Er bleibt aber gerade mal 20 Stunden bei der COP28 – acht Stunden weniger als ursprünglich geplant. Am Samstagmorgen (2. Dezember) wird Scholz seine Gipfel-Rede halten und dann geht es auch schon wieder zurück nach Berlin. Die Prioritäten liegen derzeit beim Haushalt, weniger beim Klima.

Klimaclub soll bei der COP28 offiziell seine Arbeit aufnehmen

Nicht allzu viel Zeit also für Scholz, um bei der COP28 für eines seiner Lieblingsprojekte zu werben. Der von Scholz initiierte internationale Klimaclub, in dem besonders ehrgeizige Länder im Kampf gegen die Erderwärmung zusammenarbeiten wollen, soll schon am Freitag offiziell seine Arbeit aufnehmen.

Der lose Zusammenschluss wurde eigentlich schon im Jahr 2022 beim G7-Gipfel auf dem bayerischen Schloss Elmau gegründet. Nun folgt bei der COP28 die vollständige Einführung mit inzwischen mehr als 33 Staaten. Der Club setzt sich vor allem den klimafreundlichen Umbau der Industrie zum Ziel. Internationale Zusammenarbeit ist dabei sinnvoll, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt zur UN-Klimakonferenz. © Michael Kappeler/dpa

Aktivistin Neubauer: Kanzler bei Klimakonferenz COP28 unter Druck

Klimaaktivistin Luisa Neubauer sieht das Projekt allerdings eher kritisch. „Der Klimaclub darf kein Ort werden, wo reiche Länder sich gegenseitig auf den Rücken klopfen, während sie ihre eigenen Klimaziele krachend verfehlen“, sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. „Mit Blick auf Deutschland steht ohnehin die Befürchtung im Raum, dass der Haushaltscrash die Klimapolitik noch weiter zurückwirft.“

Dafür erwartet Neubauer von Scholz auf der Klimakonferenz COP28 ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus allen fossilen Energien. Anders gebe es keine Chance, die vereinbarten Klimaziele einzuhalten. „Es darf keine Schlupflöcher und Fake-Lösungen geben“, so Neubauer. „Scholz steht daher unter maximalem Druck. Er ist gefragt, zu beweisen, dass er beim globalen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas mitzieht.“

Das heiße auch, gemeinsam mit der Gruppe der ambitioniertesten Staaten voranzugehen, sagte die Aktivistin der Klimabewegung Fridays for Future. „Das ist die klare Erwartung von uns und der Weltgemeinschaft an den Bundeskanzler des weltweit fünftgrößten Verursachers von Treibhausgasen.“ (cs/dpa)