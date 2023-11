Die COP28 debattiert Klima-Gerechtigkeit: Winzige „Verschmutzer-Elite“ heizt die Erde auf

Von: Christiane Kühl

Kurz vor der COP28 zeigt eine Studie, wie sehr die Superreichen zur Klimakrise beitragen. Sie stoßen selbst viel CO2 aus und investieren zudem vielfach in fossile Industrien.

Die Klimagerechtigkeit steht ganz oben auf der Tagesordnung des UN-Klimagipfels COP28 in Dubai. Bei diesem Thema stehen sich zumeist die reichen Industriestaaten und die armen Entwicklungsländer gegenüber; die einen als Verursacher, die anderen als Leidtragende der globalen Erwärmung. Doch kurz vor der am Donnerstag startenden Klimakonferenz legte eine Studie einen weiteren Klima-Graben offen: zwischen den wohlhabendsten Menschen dieser Welt und dem Rest. Nach der Studie der britischen Hilfsorganisation Oxfam International ist es das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung, das durch seinen Lebensstil die globale Erwärmung stärker anheizt als die unteren zwei Drittel der Menschheit. Dieser Aspekt spielte bislang in der Klimadebatte kaum eine Rolle.

Es klingt nach Neid-Klischee, doch wer viel Geld besitzt, gibt es eben auch gern aus für die angenehmen Dinge des Lebens; und große Villen oder Privatflugzeuge verbrauchen viel Energie und emittieren damit auch besonders viele Treibhausgase. Die Oxfam-Studie nennt das eine Prozent provokant die „Verschmutzer-Elite“. Demnach besteht diese Gruppe aus 77 Millionen Milliardären, Millionären und Personen mit einem Jahreseinkommen von mehr als 140.000 US-Dollar (knapp 128.000 Euro). Sie war 2019 für den Ausstoß von 5,9 Mrd. Tonnen CO2 und damit für 16 Prozent aller globalen Emissionen verantwortlich. Das sei genug, um den Hitzetod von 1,3 Millionen Menschen zu verursachen, errechneten die Autoren mithilfe einer auf US-Gesundheitsdaten basierenden Formel. Die Wohlhabenden selbst stellen indes bei Hitze die Klimaanlage an oder kühlen sich im Pool ab.

Ofxam-Studie: Lebensstil der Superreichen verursacht extreme Hitze im globalen Süden

Die Zahlen der Studie bergen eine Sprengkraft, die es in sich hat. Denn Oxfam ist eine anerkannte Organisation; das Papier dürfte vor und auf der COP28 seine Kreise ziehen, gerade bei den Opfern der Klimakrise. Zumal auch andere Studien das Problem belegen. So berechneten die US-Forschenden Beatriz Barros und Richard Wilk den Klima-Fußabdruck der reichsten Milliardäre im Jahr 2018, basierend auf ihren bekannten Vermögenswerten. Die 20 reichsten Männer der Welt – Frauen gehören nicht zu den Top20 – emittierten 2018 zusammen demnach knapp 164.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Das entspricht 8200 Tonnen pro Kopf. Den mit Abstand größten Ausstoß verursachte mit 31.000 Tonnen nach den Erkenntnissen von Barros und Wilk der russische Stahl-Oligarch und Besitzer des FC Chelsea, Roman Abramovich.

Yachten, Sportwagen, Luxuswohnungen: Die Annehmlichkeiten der Superreichen kosten nicht nur viel Geld - sondern stoßen auch überdurchschnittlich viele Treibhausgase aus. © Schoening/Imago

Zum Vergleich: Nach Daten des Stockholm Environment Institute (SEI) stoßen die „unteren“ 99 Prozent der Weltbevölkerung im Schnitt 4,1 Tonnen pro Jahr und Kopf aus. Jeder Deutsche oder Chinese emittiert im Schnitt acht Tonnen, jeder US-Amerikaner 14 Tonnen. „Die Superreichen plündern und verschmutzen den Planeten bis zur Zerstörung“, kritisierte Oxfam-Interimsdirektor Amitabh Behar bei der Präsentation der Studie in der vergangenen Woche.

Superreiche leben in der ganzen Welt: Was machen sie mit ihrem Geld?

Die Superreichen leben allerdings nicht nur im Westen, der seit Beginn der Industrialisierung die meisten Emissionen verursacht hat, oder in China, das aktuell mehr Treibhausgase emittiert als jedes andere Land der Welt. Milliardäre gibt es auch im globalen Süden. Auch dort haben es erfolgreiche Unternehmer zu Reichtum geschafft. Aber so manches Entwicklungsland wird eben auch durch korrupte politischen Eliten regiert, die sich Geld in die eigene Tasche gescheffelt haben.

Und in der Klimadebatte geht es letztlich nicht um den Reichtum an sich oder seinen Ursprung – sondern darum, was die Wohlhabenden damit machen. Viele investieren ihr Kapital zum Beispiel weiterhin in fossile Industrien. Das ist nicht verboten, aus Sicht des Klimas höchstens unerwünscht. Die Ein-Prozent-Elite übt laut Oxfam zugleich wirtschaftliche und politische Macht aus, durch die sie indirekt weitere Emissionen verursacht: Sie lenken große Konzerne oder beeinflussen über Lobbyarbeit oder Medienfirmen die Politik. In den USA etwa spenden viele Superreiche aus traditionellen Industrien viel Geld an die Republikaner, deren meiste Politiker den menschengemachten Klimawandel leugnen und nichts an der aktuellen Wirtschaftsstruktur ändern wollen.

Oxfam forderte bei der Vorlage der Studie neben dem baldmöglichsten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen auch einen Abbau der sozialen Ungleichheit – unter anderem durch höhere Steuern auf die Allerreichsten. „Die Besteuerung von extremem Reichtum verbessert unsere Chancen, sowohl Ungleichheit als auch die Klimakrise zu bekämpfen“, sagte Behar. Es gehe um Billionen von Dollar, „die wir in dynamische grüne Regierungen des 21. Jahrhunderts investieren“ können.