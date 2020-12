Panne bei Corona-Impfstoff: Lieferungen für Berlin und Bayern fallen aus

Eigentlich sollten Berlin und Bayern den Corona-Impfstoff in der ersten Kalenderwoche 2021 ausgeliefert bekommen. Doch es kam anders als gedacht. Der Ticker.

Die Impfkampagne gegen das Corona-Virus* hat begonnen.

gegen das Corona-Virus* hat begonnen. Doch nicht jeder ist mit Jens Spahns* Planung zufrieden.

Verfolgen Sie aktuelle News zum Corona-Virus*.

Update vom Mittwoch, 30.12.2020, 16.24 Uhr: Nicht nur in Berlin gibt es aktuell einen Impfstoff-Engpass. Auch Bayern ist davon betroffen. Darüber berichtet der „Bayerische Rundfunk“. Zwar hätten bereits 17.000 Menschen das Vakzin erhalten. Doch dabei muss es vorerst bleiben.

Denn laut Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml wird der Freistaat in der ersten Januar-Woche entgegen der Planung voraussichtliche keine Lieferung erhalten. Für die Politikerin sei das bei solch hohen Corona-Neuinfektionen unverständlich. „Die eigentlich zugesagten Impfdosen waren in unseren Impfzentren bereits fest eingeplant“, sagte sie. Ab dem 11. Januar sollen die Lieferungen dann wieder vom Stapel rollen.

Bayern wird in der ersten Januar-Woche trotz Zusage null Impfstoff vom Bund bekommen, klagt Gesundheitsministerin Huml (#CSU). Erst ab 11. Januar wieder.

Läuft echt super bisher. — Christian Deutschländer (@CDeutschlaender) December 30, 2020

Corona-Impfstoff: Lieferung für Berlin fällt aus – Scharfe Kritik an Jens Spahn

Erstmeldung vom Mittwoch, 30.12.2020, 16 Uhr: Berlin – Aktuell ist der Corona-Impfstoff in Deutschland noch knapp. Und er wird auch dringend benötigt, da immer mehr Menschen an oder mit Corona sterben. Im kommenden Jahr soll es auch deshalb eine deutliche Ausweitung der Corona-Impfungen geben. So rechnet Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit einer baldigen Zulassung des Vakzins der Firma Moderna. Spahn geht von einer „zügigen Bearbeitung“ aus, wie AFP berichtete.

Außerdem soll im Februar eine weitere Produktionsstätte für das Präparat von Biontech und Pfizer in Deutschland an den Start gehen. „Wenn das alles klappt, werden wir schneller als gedacht in der Fläche impfen können“, sagte Jens Spahn in Berlin. Bislang haben mehr als 78.000 Bürger:innen den Corona-Impfstoff verabreicht bekommen. Vor allem Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, bekamen das Vakzin.

+ In Hessen wird bereits fleißig geimpft. Berlin schaut hingegen in die Röhre. © Andreas Arnold/dpa

Corona-Impfungen – Kritik an Jens Spahn: „Ich bin sauer“

Doch nicht alle sind mit dem bisherigen Verlauf der Impfkampagne einverstanden. Vor allem in der Hauptstadt regte sich Unmut. „Wir haben jetzt vom Bundesgesundheitsministerium die Nachricht bekommen, dass die Lieferung in der ersten Kalenderwoche ersatzlos ausfällt“, sagte Berlins Gesundheitsministerin Dilek Kalacyi beim „rbb“. Man benötige eine zuverlässige Lieferung. Eigentlich hätte die Spreemetropole 58.500 Impfdosen vor dem Jahreswechsel bekommen.

Die Unsicherheit bei den Lieferterminen erschwere eine Terminvergabe deutlich. Man brauche das Vakzin jetzt sofort. „Ich bin sauer. Die Knappheit des Impfstoffs bleibt ein Problem für den Impfstart in Deutschland“, sagte sie. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist ebenfalls nicht zufrieden. „Das Chaos rund um den Impfstart finde ich sehr ärgerlich“, sagte Klingbeil der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.

Ich danke unseren #Impfteams, die sehr engagiert vor Ort unterwegs sind🙏 Wir wollen die Impfungen weiter erhöhen. Dazu ist es wichtig, dass @BMG_Bund dafür sorgt, dass wir weiterhin zügig und genug #Impfstoff bekommen. #coronavirus https://t.co/uW0cvdxQfM — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) December 30, 2020

Impfungen gegen Corona: Jens Spahn gibt zu, dass es Probleme gibt

Der Minister habe Monate Zeit gehabt, um die Kampagne vorzubereiten. „Hierzu hat er ausreichende Kompetenzen bekommen.“, führte Klingbeil weiter aus. Auch Jens Spahn musste einräumen, dass es Probleme gibt. „Ja, es ruckelt an der einen oder anderen Stelle“, sagte der Politiker. Insgesamt aber sei die „größte Impfkampagne in der Geschichte Deutschlands erfolgreich angelaufen“. (Moritz Serif mit AFP) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

