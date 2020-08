Corona-Krise - Angela Merkel über Lage in Deutschland: „Es ist ernst“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an die Deutschen appelliert, im Kampf gegen die Corona-Krise jetzt nich nachzulassen.

Die Zahl der Corona*-Infektionen steigt in Deutschland weiter an.

weiter an. Die Infektionszahlen überschritten erstmals die hohe Marke im April.

überschritten erstmals die hohe Marke im April. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): „Es ist ernst, unverändert ernst"

Angesichts einer steigenden Zahl von Corona*-Infektionen in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Deutschen auf schwierige Zeiten eingestimmt. „Man muss damit rechnen, dass manches in den nächsten Monaten noch schwieriger wird als im Sommer“, sagte die Regierungschefin am Freitag in Berlin. „Es bleibt dabei: Es ist ernst, unverändert ernst - und nehmen Sie es auch weiterhin ernst.“

Corona in Deutschland: April-Marke erstmals überschritten

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wieder 1571 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet. Vor einer Woche war sogar erstmals seit April die Marke von 2000 neuen Corona-Infektionen binnen 24 Stunden überschritten worden.

Trotzdem demonstrierten am Samstag (29.08.2020) erneut Tausende Menschen in der Berliner Innenstadt gegen die Corona-Beschränkungen demonstrieren. Die Polizei hatte den Protestmarsch gegen die Corona-Politik zwar verboten, doch das Berliner Verwaltungsgericht kippte diese Verfügung. Bei den teilweise gewalttätigen Protesten gegen die Corona-Politik in Berlin sind nach Angaben der Polizei am Samstag 316 Menschen festgenommen worden. Es seien 33 Beamtinnen und Beamte verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntagabend in der Hauptstadt mit.

Kanzlerin #Merkel in der #Sommerpressekonferenz zu den drei Zielen, die für sie in der #Corona-Pandemie in den kommenden Wochen besonders wichtig sind: pic.twitter.com/DuzDQBD48m — Steffen Seibert (@RegSprecher) August 28, 2020

Zu der Kundgebung hatte die Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart 22.000 Teilnehmer angemeldet. Insgesamt nahmen über 38.000 Menschen an den Anti-Corona-Protesten teil. Das verkündete Innensenator Andreas Geisel (SPD) bei einer ersten Zwischenbilanz am Wochenende.

Demos gegen Corona-Politik in Deutschland: Tausende gehen auf die Straße

Im Vorfeld der Demonstrationen gab es im Internet zahlreiche Aufrufe, ungeachtet eines möglichen Demo-Verbots in die Bundeshauptstadt zu reisen und zu protestieren. Bei der Berliner Polizei gingen mehrere tausend Anmeldungen für weitere Demonstrationen ein. Bereits am 1. August waren in Berlin mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Politik in Deutschland auf die Straße gegangen. Weil viele Demonstranten weder Abstandsregeln einhielten, noch Masken trugen, löste die Polizei die Kundgebung auf.

Merkel bedankte sich ausdrücklich bei den Bürgern für ihr umsichtiges Verhalten. Schlimme Erfahrungen wie in anderen Staaten seien Deutschland bisher erspart geblieben. Das liege vor allem daran, dass „die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland Vernunft, Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit gezeigt hat“. Dafür werde sie „immer dankbar sein“. Mit einem schnellen Ende der Pandemie rechnet die Kanzlerin aber nicht: „Wir werden noch länger mit diesem Virus leben müssen, und deshalb ist meine Grundhaltung eine der Wachsamkeit, der Aufmerksamkeit.“

Corona in Deutschland: Kostenlose Tests nur für Rückkehrer

Tags zuvor hatte sich Merkel mit den Ministerpräsidenten auf das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verständigt. So sollen die kostenlosen Tests ab Mitte September auf Rückkehrer aus Risikogebieten begrenzt werden. Ab Oktober müssen Reisende aus einem Risikogebiet zudem in eine verpflichtende Quarantäne und dürfen diese frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach der Rückkehr beenden. (marv/dpa) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

