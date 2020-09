Test verweigert: Seniorenheim kündigt Mitarbeiterin nach Corona-Demo fristlos

Bald könnte es in Deutschland einen Corona-Schnelltest geben. Einer Mitarbeiterin in einem Pflegeheim, die an der Corona-Demo in Berlin teilgenommen hatte, wird gekündigt.

Die Zahl der Corona*-Infektionen steigt in Deutschland weiter an.

weiter an. Virologe Christian Drosten kehrt aus der Sommerpause zurück und fordert eine kürzere Quarantäne.

kehrt aus der Sommerpause zurück und fordert eine kürzere Quarantäne. Ein Corona-Schnelltest der Firma Roche soll ab Ende September Ergebnisse innerhalb einer Viertelstunde liefern.

+++ 13.17 Uhr: Ein Senioren- und Pflegeheim im schleswig-holsteinischen Itzstedt hat einer Mitarbeiterin fristlos gekündigt, weil sie nach der Teilnahme an der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin einen Corona-Test verweigert hatte. Der Pflegedienstleiter der privaten Einrichtung bestätigte die Kündigung am Mittwoch (02.09.2020). In einem Pflegeheim seien besonders strenge Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, an die sich alle Mitarbeiter halten müssten, sagte er zur Begründung. Dazu gehöre unter anderem ein Corona-Test bei entsprechenden Krankheitssymptomen.

Die Mitarbeiterin hatte am Wochenende an der Großdemonstration in Berlin gegen die Corona-Auflagen teilgenommen und sich anschließend wegen Erkältungssymptomen krank gemeldet. An der Demo hatten tausende Menschen teilgenommen, unter ihnen zahlreiche Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger und andere Rechte. Die meisten der Demo-Teilnehmer trugen weder einen Mundschutz noch achteten sie auf die Abstandsregelungen. Ob die Kündigung wirksam ist, ist unter Arbeitsrechtlern trotzdem umstritten.

Deutschland: Roche will Corona-Schnelltest auf den Markt bringen

+++ 09.45 Uhr: Der Schweizer Pharmakonzern Roche will bis Ende September einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Mit dem Test soll binnen 15 Minuten eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus festgestellt werden können, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Der Test werde zunächst in Ländern verfügbar sein, die die CE-Kennzeichnung der EU für Produkte anerkennen. Es sei aber geplant, auch eine Zulassung durch die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA zu erhalten.

Bei der Markteinführung sollen nach Unternehmensangaben zunächst 40 Millionen Corona-Schnelltests pro Monat hergestellt werden, teilte das Unternehmen weiter mit. Bis Ende des Jahres könne die Kapazität mehr als verdoppelt werden.

Roche to launch instrument-free SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test enabling convenient use for healthcare professionals at different point of care locations. Learn more: https://t.co/WUagCjpg7w #ROG #RHHBY #COVID19 pic.twitter.com/315lHvkljL — Roche (@Roche) September 1, 2020

Leipziger Forscher haben derweil Corona-Antikörpertests für zu Hause auf den Markt gebracht. Sie sind in Apotheken oder online erhältlich. Doch es bleiben noch Fragen offen.

Corona in Deutschland: Die tagesaktuellen Fallzahlen

Update vom 02.09.2020, 05.30 Uhr: Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1256 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen bekannt (Datenstand 2.9., 0.00 Uhr). Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 244 855 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9313. Seit dem Vortag wurden elf Todesfälle mehr gemeldet. Bis Mittwochmorgen hatten etwa 219 100 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Dienstagabend bei 0,84 (Vortag: 0,94). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Virologe Christian Drosten für kürzere Corona-Quarantäne in Deutschland

+++ 18.04 Uhr: Christian Drosten hat sich für eine Verkürzung der Quarantäne für Menschen mit Corona-Verdacht von 14 auf fünf Tage ausgesprochen. Mit diesem Vorschlag gehe er „bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie“, sagte er am Dienstag (01.09.2020) in seinem ersten NDR-Podcast nach der Sommerpause. „Das ist schon, sagen wir mal, eine steile These, dass man sagt, nach fünf Tagen ist eigentlich die Infektiosität vorbei“, so Drosten. Die Überlegung sei aber: „Was kann man denn in der Realität machen, damit man nicht einen de-facto-Lockdown hat?“, erklärte er. „Es nützt ja nichts, wenn man alle möglichen Schulklassen, alle möglichen Arbeitsstätten unter wochenlanger Quarantäne hat.“

Zudem sind Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, nach Ansicht von Christian Drosten vor einer erneuten Erkrankung geschützt. Zumindest für den Zeitraum der gegenwärtigen Virus-Pandemie dürfte die Immunität anhalten, sagte der Virologe. „Da bin ich sehr zuversichtlich.“ Im Ausnahmefall könne es möglicherweise bei erneutem Kontakt mit dem Virus zu einer neuerlichen, oberflächlichen Infektion kommen, eine schwere Lungenentzündung dürfte daraus aber nicht werden.

Corona in Deutschland: Gerichtshof will Alkoholverbot in München wieder abschaffen

+++ 16.40 Uhr: Das nächtliche Alkoholverbot in München könnte wieder abgeschafft werden. Dafür setzt sich der bayrische Verwaltungsgerichtshof ein, laut dem das Verbot unverhältnismäßig ist. Das Verbot sieht vor, dass ab 23 Uhr auf öffentlichen Plätzen in München kein Alkohol mehr konsumiert werden darf. So sollen große Menschenmassen während der Corona-Pandemie vermieden werden.

Zunächst hatte ein Mann gegen das Verbot geklagt. Im Anschluss an die Klage erklärte auch der bayrische Verwaltungsgerichtshof das Verbot für unangemessen. Die Stadt München legte daraufhin zwar Einspruch ein, dieser wurde aber abgelehnt.

Corona in Deutschland: Christian Drosten nimmt Stellung zur Corona-Lage

+++ 15.45 Uhr: Virologe Christian Drosten ist aus einer Sommerpause zurückgekehrt und nimmt zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland Stellung. In seinem Podcast erklärt Drosten, wie er die Zahlen interpretiert – und hat eine wichtige Botschaft. „Es ist jetzt eine andere Art von Patienten, die sich infiziert“, sagt der Virologe. Anfangs hätten sich vor allem ältere Menschen infiziert und an starken Symptomen und Verläufen gelitten.

Nun seien es eher junge Menschen, die aber häufig an milden Symptomen leiden. Christian Drosten empfiehlt Jugendlichen, die auf einer Party waren, ausdrücklich den Gang zum Arzt. Auch bei einem schlechten Gewissen. Zudem spricht Drosten Reiserückkehrertests an.

Noch irgendwer, der gerade Dauer-Reload beim #NDR #Coronavirus #Update macht, um die erste Folge mit #ChristianDrosten nach der Sommerpause ja nicht zu verpassen? — SocialDistelfink (@huluvu) September 1, 2020

„Die Menschen haben sich an den unterschiedlichsten Orten unterschiedlich verhalten“, ergänzt der Virologe. Manche hätten Urlaub gemacht. Andere wiederum ihre Familie besucht. Wichtig sei auch zu unterscheiden, ob sich Urlauber*innen im Ausland infiziert haben. Falls dies so wäre, seien sie unter Umständen nicht mehr ansteckend, wenn sie zurück nach Deutschland reisten. „Den muss man anders betrachten als einen frisch symptomatischen, der vor wenigen Tagen auf einer großen Grillveranstaltung war“, sagt Drosten. Beide Menschen seien nach dem PCR-Test positiv, bei einer Grillparty liege das Cluster allerdings in Deutschland.

Außerdem empfiehlt der Virologe auch das Tragen von Alltagsmasken gegen Corona. Selbst, wenn diese nicht perfekt sitzen würden, sei die Gefahr geringer, als wenn man gar keine Maske trägt. Auch wenn Aerosole an der Maske vorbeigingen, „trifft es einen nicht direkt", sagt Drosten.

Corona in Deutschland: Deutschland führt neues Gesundheitsportal ein

+++ 13.29 Uhr: Deutschland stellt ein neues Gesundheitsportal vor, auf dem sich Bürger*innen in Deutschland zukünftig für Fragen rund um Gesundheit informieren können. Auf der Seite soll einem Bericht von „tagesschau.de" zufolge nachvollziehbar dokumentiert werden, wer den jeweiligen Beitrag verfasst hat und ob dieser fachlich geprüft wurde. Außerdem soll kenntlich gemacht werden, wie aktuell der Beitrag ist und welche Quelle verwendet wurde.

Heute geht das Nationale #Gesundheitsportal an den Start: Hier finden Sie verlässliche und wissenschaftlich gesicherte Gesundheitsinformationen zu Themen wie Erkrankungen oder Pflege. Mehr dazu: https://t.co/EWQjLQirXa. pic.twitter.com/iaLUGyA4UO — BMG (@BMG_Bund) September 1, 2020

Vor allem Informationen über das Coronavirus sollen damit für alle Bürger*innen einfach zugänglich werden: „Gerade die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig seriöse Gesundheitsinformationen sind“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn über das Gesundheitsportal. Neben Covid-19 enthält das Portal aber auch Beiträge zu vielen anderen Krankheitsbildern – so etwa zu Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektionen. Nach und nach soll das Angebot erweitert werden.

Corona: RKI meldet neue Fallzahlen für Deutschland

+++ 11.22 Uhr: Forscher*innen ist im Kampf gegen das Coronavirus ein Durchbruch gelungen. Mit dem Einsatz von Krebsmedikamenten konnten die Wissenschaftler aus Frankfurt die Verbreitung von Corona* stoppen. Die Medikamente seien in der Lage gewesen, die Signalwege des Coronavirus komplett zu unterbrechen.

Nun werde in einer klinischen Studie überprüft, ob Krebsmedikamente ausdrücklich gegen Corona zugelassen werden können. Ob das möglich ist, steht noch in den Sternen. Allerdings haben die Medikamente den Vorteil, dass sie bereits gegen Krebs zugelassen sind. Es entfällt also eine komplette Neuentwicklung eines Medikamentes.

Corona-Krise in Deutschland: RKI veröffentlicht aktuelle Fallzahlen

Update vom Dienstag, 01.09.2020, 7.30 Uhr: Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1218 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) auf seiner Homepage bekannt. Am Samstag waren es noch 1479 neue registrierte Fälle, am Sonntag 785 und am Montag 610. Die Fallzahlen an Sonn- und Montagen sind oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 243.599 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI meldete (Datenstand 1.9., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9302. Seit dem Vortag wurden vier Todesfälle mehr gemeldet. Bis Montagmorgen hatten etwa 217.600 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden

Nordrhein-Westfalen verschärft Corona-Vorgaben für größere Veranstaltungen

+++ 15.06 Uhr: Nordrhein-Westfalen verschärft als erstes Bundesland die Vorgaben für größere Veranstaltungen: Über die bisherigen Corona-Regeln hinaus muss von nun bei mehr als 500 teilnehmenden Personen auch sichergestellt werden, dass An- und Abreise unter Einhaltung der Belange des Infektionsschutzes erfolgen können, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag. Zudem müssen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern auch noch vom Gesundheitsministerium genehmigt werden.

Das Ministerium habe damit „das letzte Wort“, sagte Laumann. Ministerpräsident Armin Laschet* (CDU) hatte vergangene Woche gesagt, dass die neue Genehmigungskette eine Lehre des geplanten Großkonzerts in Düsseldorf sei.

Corona in Deutschland: Maskenpflicht als Teil des Hygienekonzepts

+++ 13.56 Uhr: Nach dem Ende der Sommerferien gilt in Bayerns Schulen zunächst für neun Schultage eine Maskenpflicht für alle Schüler im Unterricht. Dies teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach Beratungen mit Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern in München mit. Von der Maskenpflicht als „Sicherheitspuffer“ im Unterricht seien einzig Grundschüler und auch Lehrer ausgenommen. Der Unterricht beginnt in Bayern am Dienstag nächster Woche wieder.

Angela Merkel: „Es ist ernst, unverändert ernst“

Die Maskenpflicht zum Auftakt des Schuljahres ist Teil des Hygienekonzeptes, mit dem der Regelbetrieb an den Schulen auch in der Pandemie aufrechterhalten werden soll. Dazu gehört, dass zur Minimierung der Ansteckungsrisiken zudem in den Gebäuden und überall dort, wo kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes gibt.

Kanzlerin #Merkel in der #Sommerpressekonferenz zu den drei Zielen, die für sie in der #Corona-Pandemie in den kommenden Wochen besonders wichtig sind: pic.twitter.com/DuzDQBD48m — Steffen Seibert (@RegSprecher) August 28, 2020

Erstmeldung vom 31.08.2020, 11.50 Uhr: Angesichts einer steigenden Zahl von Corona*-Infektionen in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Deutschen auf schwierige Zeiten eingestimmt. „Man muss damit rechnen, dass manches in den nächsten Monaten noch schwieriger wird als im Sommer“, sagte die Regierungschefin am Freitag in Berlin. „Es bleibt dabei: Es ist ernst, unverändert ernst - und nehmen Sie es auch weiterhin ernst.“

Corona in Deutschland: April-Marke erstmals überschritten

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wieder 1571 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet. Vor einer Woche war sogar erstmals seit April die Marke von 2000 neuen Corona-Infektionen binnen 24 Stunden überschritten worden.

Trotzdem demonstrierten am Samstag (29.08.2020) erneut Tausende Menschen in der Berliner Innenstadt gegen die Corona-Beschränkungen demonstrieren. Die Polizei hatte den Protestmarsch gegen die Corona-Politik zwar verboten, doch das Berliner Verwaltungsgericht kippte diese Verfügung. Bei den teilweise gewalttätigen Protesten gegen die Corona-Politik in Berlin sind nach Angaben der Polizei am Samstag 316 Menschen festgenommen worden. Es seien 33 Beamtinnen und Beamte verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntagabend in der Hauptstadt mit.

Zu der Kundgebung hatte die Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart 22.000 Teilnehmer angemeldet. Insgesamt nahmen über 38.000 Menschen an den Anti-Corona-Protesten teil. Das verkündete Innensenator Andreas Geisel (SPD) bei einer ersten Zwischenbilanz am Wochenende.

Demos gegen Corona-Politik in Deutschland: Tausende gehen auf die Straße

Im Vorfeld der Demonstrationen gab es im Internet zahlreiche Aufrufe, ungeachtet eines möglichen Demo-Verbots in die Bundeshauptstadt zu reisen und zu protestieren. Bei der Berliner Polizei gingen mehrere tausend Anmeldungen für weitere Demonstrationen ein. Bereits am 1. August waren in Berlin mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Politik in Deutschland auf die Straße gegangen. Weil viele Demonstranten weder Abstandsregeln einhielten, noch Masken trugen, löste die Polizei die Kundgebung auf.

Merkel bedankte sich ausdrücklich bei den Bürgern für ihr umsichtiges Verhalten. Schlimme Erfahrungen wie in anderen Staaten seien Deutschland bisher erspart geblieben. Das liege vor allem daran, dass „die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland Vernunft, Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit gezeigt hat“. Dafür werde sie „immer dankbar sein“. Mit einem schnellen Ende der Pandemie rechnet die Kanzlerin aber nicht: „Wir werden noch länger mit diesem Virus leben müssen, und deshalb ist meine Grundhaltung eine der Wachsamkeit, der Aufmerksamkeit.“

Corona in Deutschland: Kostenlose Tests nur für Rückkehrer

Tags zuvor hatte sich Merkel mit den Ministerpräsidenten auf das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verständigt. So sollen die kostenlosen Tests ab Mitte September auf Rückkehrer aus Risikogebieten begrenzt werden. Ab Oktober müssen Reisende aus einem Risikogebiet zudem in eine verpflichtende Quarantäne und dürfen diese frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach der Rückkehr beenden. (marv/dpa) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Michael Kappeler / dpa