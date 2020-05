Kommt der „Corona-Soli“? Scholz will jetzt Reiche zur Kasse bitten

Die Bewältigung der Corona-Krise kostet enorm viel Geld - Vizekanzler Scholz will es auch von den Vermögenden nehmen.

Die deutsche Politik kämpft weiter mit derCorona *-Krise .

. Eine der Hauptfragen sind die Folgen für die Wirtschaft* .

. Aus der SPD kommt nun ein Finanzierungs-Vorschlag .

kommt nun ein . Unser Coronavirus-Berichterstattungs-Guide*, die Sars-CoV-2-Grundfakten *, sowie die Corona-Fallzahlen-Karte* für Deutschland.

Berlin - Wie sollen die Kosten* der Corona-Krise* gestemmt werden? Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) pocht in der Frage nun auf höhere Steuern für besonders Vermögende. Bürger, die „sehr, sehr viel verdienen, sollten einen etwas höheren Beitrag leisten“, sagte Scholz dem Tagesspiegel am Sonntag: „Das bleibt unser Ziel und das wird ganz sicher auch in unserem nächsten Wahlprogramm stehen.“

SPD-ChefinSaskia Esken und Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hatten vor wenigen Wochen bereits eine einmalige Vermögensabgabe* vorgeschlagen.

Kosten der Corona-Krise: Scholz (SPD) erinnert an Reichensteuer-Konzept

Der Vizekanzler verwies dabei auf das Wahlprogramm 2017, in dem die SPD einen Spitzensteuersatz von 45 Prozent und die Einführung einer Reichensteuer gefordert hatte. Diese Steuer in Höhe von drei Prozent auf den Spitzensteuersatz sollte ab einem zu versteuernden Einkommen für Ledige von 250.000 Euro gezahlt werden.

Auf die Frage, ob das eine Art„Corona-Soli“ werden solle, sagte Scholz: „Es geht um ein faires und gerechtes Steuersystem“. Dazu gehöre auch, „dass wir verhindern, dass Leute Wege finden, sich um das Steuerzahlen komplett zu drücken“.

Steuersenkungen in der Corona-Krise? Vizekanzler Scholz bei Reichen dagegen

Daher sei sein Bestreben, fuhr Scholz fort, dass auf der internationalen Ebene so etwas wie eine globale Mindestbesteuerung vereinbart werden soll. Er halte Ideen für absurd, „ausgerechnet jenen, die mehrere hunderttausend Euro im Jahr verdienen, jetzt Steuersenkungen zu versprechen“, betonte Scholz.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat unterdessen Kulturschaffenden Unterstützung angesichts der Corona-Pandemie zugesagt. In der aktuellen Folge ihres regelmäßigen Video-Podcasts verwies Merkel auf Hilfsprogramme etwa zur Deckung der Ausgaben für Ateliers und Mieten und zum Ausgleich für entgangene Honorare.

Konzert-Absagen wegen Corona-Krise: Ausnahme im Haushaltsrecht geplant

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) kündigte indes ein großes Hilfsprogramm für die Kultur-Szene an. „Die Verhandlungen mit dem Bundesfinanzminister und dem Parlament laufen dazu auf Hochtouren“, schrieb Grütters in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag.

Bereits ermöglicht habe die Bundesregierung die Zahlung von Ausfallhonoraren an Künstler, deren Auftritte in Deutschland bis zum 15. März vereinbart wurden, aber wegen der Kontaktbeschränkungen abgesagt werden mussten. „Dafür wurde eine Ausnahme im deutschen Haushaltsrecht geschaffen, das normalerweise keine Bezahlung nicht erbrachter Leistungen erlaubt“, schrieb Grütters.

dpa/AFP/frs

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.