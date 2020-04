Wahl-Umfragen während der Corona-Krise: Söder mit historischem Rekordwert - SPD wieder vor den Grünen

Berlin - In Zeiten der Corona-Pandemie ist Krisenmanagement besonders gefragt. Die handelnden Politiker stehen dabei unter größerer Beobachtung als im gewöhnlichen politischen Alltag. Die Krise bietet dabei auch die Gelegenheit, die eigene Partei zu stärken - oder im Negativfall zu schwächen.

Wahl-Umfragen in Zeiten der Corona-Krise: Söder prescht hervor

Ersteres beweist derzeit Markus Söder (CSU). Der bayerische Ministerpräsident scheint in diesen Tagen mit seinen Entscheidungen besonders hervorzutreten. Neuesten Umfragen des Meinungsforschungsinstitut „Insta“ zufolge bringt dies dem CSU-Mann einen Rekordwert. Niemals zuvor hatte ein Politiker in der Umfrage, die seit Januar 2019 eingeführt wurde, einen höheren Zuspruch als Söder. Kommt Söder daher sogar als Kanzlerkandidat infrage?

Weil die Bewältigung der Corona-Krise allen voran Aufgabe der handelnden Regierung bestehend aus Union und SPD ist, ist es für die Opposition derzeit schwierig, ihre Partei voranzutreiben. Das spiegelt sich auch in den neuesten Umfragewerten wider. Die Grünen verlieren und spüren die SPD mittlerweile wohl nicht mehr nur im Nacken.

Wahl-Umfragen in Zeiten der Corona-Krise: SPD zieht an Grünen vorbei - Union klar an der Spitze