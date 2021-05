Corona in Deutschland: RKI meldet die aktuellen Fallzahlen - 7-Tage-Inzidenz sinkt

Das Robert Koch-Institut meldet die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland. Die Pandemie-Lage im News-Ticker.

Das RKI informiert täglich über die aktuellen Fallzahlen in der Corona*-Pandemie.

Insgesamt haben sich 3.651.640 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert (Stand: 24.05.2021).

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuel bei 62,5 (Stand: 24.05.2021).

Kassel ‒ Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich. Der Sommer rückt näher und das Robert Koch-Institut meldet Woche für Woche sinkende Fallzahlen in Deutschland. Am Pfingstmontag (24.05.2021) haben die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden bundesweit insgesamt 2.682 Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie-Aufzeichnungen auf 3.651.640. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist, steigt nach Angaben des RKI am Montag um 64 auf 87.423.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI-Dashboard bei 62,5 (Vortag: 64,5; Vorwoche: 83,1). An Sonn- und Feiertagen sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil dann weniger getestet wird.

Corona in Deutschland: Infektionszahlen und Todesfälle im Überblick

24.05.2021 (Montag) 2.682 Neuinfektionen und 64 Todesfälle

Die Fallzahlen des RKI können von denen der einzelnen Bundesländer abweichen. Ein Grund dafür sind die längeren Übertragungswege zwischen RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern. Das Covid-19-Dashboard des RKI kann darüber hinaus im Laufe des Tages angepasst werden.

+ Das Robert Koch-Institut meldet die aktuellen Corona-Fallzahlen in Deutschland. © Vasilis Papadopoulos/Imago

Corona-Fallzahlen für Deutschland: Gefährdet die indische Mutante die Entspannung der Lage?

In vielen Regionen in Deutschland werden aktuell Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen und auch Reisen sind in diesem Sommer mit gewissen Einschränkungen wieder erlaubt. Politiker und Virologen blicken allerdings immer wieder mit Sorge auf die indische Corona-Variante B.1.617*. Die Mutation des Virus gilt als deutlich ansteckender, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen in Indien in den letzten Monaten explodiert sind und breitet sich bereits rasend schnell in Europa aus.

Epidemiologe und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach* warnt eindringlich vor der Variante und sieht ein großes Problem auf Deutschland zukommen. „Die indische Variante gehört zu den wenigen Risiken, die unseren Sommer noch gefährden können“, erklärt er auf Twitter. Die Bundesregierung hat Großbritannien aufgrund der rasanten Ausbreitung der Mutation in der vergangenen Woche wieder zum Virusvariantengebiet erklärt. Die Einreise nach Deutschland ist seit dem Pfingstsonntag (23.05.2021) drastisch eingeschränkt*. (iwe) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Vasilis Papadopoulos/Imago