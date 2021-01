Corona-Impfstoff: Produktion soll beschleunigt werden - Merkel und Putin sprechen über Zusammenarbeit

Gesundheitsminister Jens Spahn wird für seine Impfstrategie kritisiert. Die Bundesregierung will die Produktion von Impfstoff beschleunigen.

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus* hat in Deutschland begonnen. Doch nicht jeder ist mit Jens Spahns* Planung zufrieden. Spahn hat eine breite Impfung der interessierten Bevölkerung noch im 2. Quartal 2021 angekündigt.

Update vom Dienstag, 05.01.2021, 12.38 Uhr: Die Bundesregierung will bei der geplanten zusätzlichen Produktion von Corona-Impfstoff in Deutschland aufs Tempo drücken. So wollen die zuständigen Minister unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch (06.01.2021) beraten, an welchen Stellen zusätzliche Produktion durch die Bundesregierung unterstützt werden kann, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstag in Berlin erfuhr. Der Bundes-Pflegebevollmächtigte Andreas Westerfellhaus forderte außerdem am Dienstag die Bundesländer auf, einheitliche Impfregeln zu erlassen.

An der Regierungsberatung zu Impfungen mit der Kanzlerin sollen wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten Gesundheitsminister Jens Spahn, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und der Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun (CDU) teilnehmen, wie es hieß. Ziel sei es, zusätzliche Produktion von Impfstoff in Deutschland möglichst zügig hochzufahren.

+ Die Bundesregierung berät am Mittwoch (06.01.2021) darüber, wie eine Impfstoffproduktion in Deutschland schnell hochgezogen werden kann. © Frank Molter/dpa

Spahn hatte am Montagabend im ZDF* Kritik an der Beschaffung des Impfstoffs erneut zurückgewiesen. „Dass wir jetzt am Anfang so wenig haben, dass wir priorisieren müssen, hat nichts zu tun mit der Bestellmenge, also wie viel wir bestellt haben, sondern das hat etwas damit zu tun, dass jetzt am Anfang die Produktionskapazität knapp ist“, sagte er im ZDF. Man arbeite daran, dass die Produktion bei Biontech etwa durch ein neues Werk in Marburg* hochgefahren werden könne. Schon Anfang Februar könne dieser zweite Produktionsstandort möglicherweise zur Verfügung stehen, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf die Regierung. Die Arbeitsgruppe mit Spahn, Altmaier, Scholz und Braun habe die Kanzlerin bereits am Montag eingesetzt, so das Blatt weiter.

Telefonat: Merkel und Putin reden über gemeinsame Produktion von Impfstoff

Kanzlerin Merkel hat außerdem mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine engere Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie gesprochen, wie der Kreml am Dienstag (05.01.2021) mitteilte. Bei dem Telefonat sei es um mögliche Perspektiven für die gemeinsame Herstellung von Impfstoffen gegangen. Die Gesundheitsministerien beider Länder und Spezialisten sollten die Gespräche dazu fortsetzen. Details wurden zunächst nicht genannt. Ein Regierungssprecher in Berlin bestätigte, dass es bei dem Gespräch um die Bekämpfung der Pandemie gegangen sei.

+ Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin haben in einem Telefonat dem Kreml zufolge über eine Zusammenarbeit bei der Impfstoffproduktion gesprochen. © Kay Nietfeld/dpa

Corona-Impfungen: Impfangebot für alle Deutschen bis Sommer in Aussicht

+++ 18:07 Uhr: Der in der Kritik stehende Gesundheitsminister Jens Spahn hat ein Impfangebot für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger im zweiten Quartal 2021 angekündigt. Nach Informationen des Spiegels rechne Spahn mit insgesamt 50 Millionen Impfdosen von Biontech für Deutschland. Die sollen dann für alle Interessierten reichen. Noch im Januar sollen alle Bewohner:innen von Alten- und Pflegeheimen ein Impfangebot bekommen.

Wir können im Laufe des Januars allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen ein Impfangebot machen. So schützen wir die Orte, wo das Virus zu oft besonders brutal zuschlägt. Dieses Teilziel wird einen entscheidenden Unterschied in der Überwindung der #Pandemie machen. https://t.co/wRNAnO5Axr — Jens Spahn (@jensspahn) January 2, 2021

Impfstrategie in Deutschland: Jens Spahn will bis zur Jahresmitte allen ein Angebot machen

Bisher wurde erwartet, dass erst ab Sommer die breite Bevölkerung geimpft werden kann. In Deutschland stehe bisher verhältnismäßig wenig Impfstoff zur Verfügung, die verspäteten Lieferungen an die Bundesländer sorgten zuletzt für viel Kritik aus Politik und Wissenschaft.

+++ 13.17 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisierte die Impfstrategie des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn. Deutschland stehe viel schlechter da als andere Länder, sagte Klingbeil im ARD-Morgenmagazin. Es sei zu wenig Impfstoff bestellt worden, um die ganze Bevölkerung zu impfen und gebe kaum gemeinsame Strategien, die mit den Bundesländern zusammen entwickelt wurden, so die Kritik des SPD-Politikers.

Kritik an Corona-Strategie der Bundesregierung: SPD-Generalsekretär spricht von chaotischen Zuständen

Lars Klingbeil spricht von chaotischen Zuständen. Er betont zwar, dass die gemeinsame Bestellung des Impfstoffs gegen Corona auf Ebene der EU richtig gewesen sei, allerdings müsse Europa nicht bedeuten, dass es langsamer geschehe, sagte Klingbeil. Klingbeil verwies auf den Biontech-Chef Ugur Sahin, der sagte, dass seine Firma der EU-Kommission mehr Impfstoff angeboten habe, aber der Vorschlag von der EU abgelehnt wurde.

Deutschland hätte außerdem bilaterale Verträge mit Biontech abschließen sollen, so der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Es sei bereits im November bekannt gewesen, dass der Impfstoff gut sei. Klingbeil erwartet von der Bundesregierung Kooperationsverträge mit Pharmaunternehmen zu prüfen, um weitere Impfstoffdosen produzieren zu können. Es könne nicht sein, dass ein Land, in dem der Impfstoff erforscht wurde, zu wenige Dosen habe, kritisiert Klingbeil im ARD-Morgenmagazin.

+ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisiert die Strategie der Corona-Impfungen von Jens Spahn. Er spricht von „chaotischen Zuständen.“ (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn will Corona-Impfungen beschleunigen

Derweil arbeitet das Bundesgesundheitsministerium daran, wie die Corona-Impfungen beschleunigt werden könnten. Das Ministerium von Jens Spahn prüfe offenbar den Vorschlag von Expert:innen, die beim Biontech-Impfstoff vorgesehene zweite Impfdosis über den eigentlich vorgesehenen Zeitraum von 42 Tagen hinaus zu verschieben, berichten verschiedene Medien unter Berufung auf ein Schreiben des Gesundheitsministeriums. Die Abweichung von der Zulassung bedürfe allerdings einer wissenschaftlichen Abwägung, heißt es in dem Papier. Es wird außerdem geprüft, ein Fläschchen des Impfstoffs für sechs Impfungen, statt der zugelassenen fünf Impfungen möglich sind. Auf diese Weise sei eine Erhöhung der Zahl der vorhandenen Impfdosen um bis zu 20 Prozent möglich.

Corona-Impfungen: Drosten verteidigt das Vorgehen der EU

Update vom Montag, 04.01.2021, 09.18 Uhr: Christian Drosten hat das Vorgehen der EU verteidigt. „Das ist so eine komplexe Angelegenheit. Man musste den Impfstoff mit Monaten Vorlauf bestellen - und wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob der betreffende Impfstoff auch funktionieren würde.“ Das nun im Nachhinein bewerten zu können, sei „praktisch unmöglich“, sagte der Virologe im Interview mit der „Hamburger Morgenpost“.

Christian Drosten erinnerte jedoch daran, wie weit Großbritannien beispielsweise im Vergleich zur EU sei. Dort sei der Corona-Impfstoff von AstraZeneca bereits zugelassen. „Da sollte man in der EU ganz schnell hinterherkommen, denn dieser Impfstoff kann auch in normalen Arztpraxen geimpft werden“, betonte der Experte.

+ Christian Drosten hat die EU verteidigt. © Christophe Gateau/dpa

Corona-Impfstoff: Hotline überlastet - Gesundheitsministerium nennt Details

Update vom Sonntag, 03.01.2021, 10.00 Uhr: Die Corona-Hotline, die einige Bundesländer auch für Impf-Termine nutzen, ist offenbar schwer erreichbar. Den „sehr ernst zu nehmenden Hinweisen auf eine Überlastung der Hotline gehen wir derzeit intensiv nach“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der „Welt am Sonntag“. Dahinter stecken wohl technische Probleme.

Demnach ist die Telefonnummer 116117 überlastet. Diese wird von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betrieben. Darüber wird beispielsweise nachts und am Wochenende ein Kontakt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst hergestellt. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums erwartet man in den kommenden Wochen bis zu 500.000 Anrufe auf der Corona-Hotline.

+ Der Impf-Start in Deutschland wurde eingeläutet. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Update vom Samstag, 02.01.2021, 14.50 Uhr: Eine Medizinerin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina wirft der Bundesregierung „grobes Versagen“ bei der Beschaffung von Corona-Impfstoff vor. „Warum hat man im Sommer nicht viel mehr Impfstoff auf Risiko bestellt?“, fragt Frauke Zipp. Vor kurzem habe es offizielle Totengedenken gegeben, jetzt fordere man Geduld ein, kritisiert die Neurologin. Wenn genügend Corona-Impfstoff vorhanden sei, könne man 60 Prozent der Bevölkerung in zwei bis drei Monaten durchimpfen, erklärte sie gegenüber der Zeitung „Die Welt“.

Biontech will mehr Corona-Impfstoff an die EU liefern - Firmenchef kritisiert EU-Strategie

+++ 20.01 Uhr: Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech wird seit einigen Tagen in der EU geimpft, der Impfstoff ist begehrt und knapp. Unter Experten gibt es bereits Diskussionen, ob man die zweite Impfung verschieben könnte, um so mehr Impfkapazitäten zu bekommen. Nun will Biontech mehr Impfstoff als geplant an die Europäische Union liefern. Das Unternehmen befinde sich „in fortgeschrittenen Diskussionen, ob und wie wir weitere Impfstoffdosen aus Europa für Europa in diesem Jahr zur Verfügung stellen können“, erklärte Unternehmenschef Ugur Sahin gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. „Wir arbeiten mit der EU zusammen, um unsere Produktionskapazitäten weiter auszubauen und zusätzliche Impfstoffdosen bereitstellen zu können.“

+ Biontech will mehr Corona-Impfstoff an die Europäische Union liefern. © Fabrizio Bensch/dpa

In dieser Woche sei mit der EU-Kommission vereinbart worden, weitere 100 Millionen Impfstoffdosen zu liefern. Dabei wurde eine im EU-Rahmenvertrag ohnehin vereinbarte Option gezogen: Fest bestellt waren zunächst 200 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs mit der Möglichkeit zum Kauf von 100 Millionen weiteren Einheiten. Diese Erweiterung wurde vor einigen Tagen vertraglich vereinbart, nachdem die EU-Staaten entsprechenden Bedarf angemeldet hatten. Wie schnell nun ein Vertrag zu darüber hinausgehenden Lieferungen zustande kommen könnte und um welche Mengen es geht, wollte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage noch nicht sagen.

Biontech-Chef wundert sich über Corona-Impfstoff-Strategie der EU

Update vom Freitag, 1.1.2020, 10.31 Uhr: Der Impfstoff-Hersteller Biontech aus Mainz arbeitet nach eigenen Angaben unter Hochdruck daran, die Produktionskapazitäten für den Impfstoff gegen das Coronavirus auszuweiten. „Momentan sieht es nicht rosig aus, es entsteht ein Loch, weil weitere zugelassene Impfstoffe fehlen und wir mit unserem Impfstoff diese Lücke füllen müssen“, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin, der zusammen mit seiner Frau Özlem Türeci das Unternehmen führt, dem „Spiegel“. Deutschland werde aber „genug Impfstoff bekommen“. Sahin verspricht mehr Planungssicherheit: „Ende Januar haben wir Klarheit, ob und wie viel wir mehr produzieren können.“

+ Corona-Impfstoff : Biontech-Chef Ugur Sahin erklärt, warum es so schwer ist die Produktion zu erhöhen. (Symbolfoto) © AFP PHOTO /BIONTECH

Laut Spiegel-Bericht hatten sich die USA im Juli 600 Millionen Dosen von Biontech gesichert, doppelt so viele wie die EU. Die Europäer hatten erst im November den Auftrag vergeben. Warum es länger gedauert hat, erklärt Sahin so: „Der Prozess in Europa lief sicherlich nicht so schnell und geradlinig ab wie mit anderen Ländern. Auch, weil die Europäische Union nicht direkt autorisiert ist, sondern die Staaten ein Mitspracherecht haben.“

Biontech-Chef Ugur Sahin: Produktion des Corona-Impfstoffs zu erhöhen ist „alles andere als trivial“

Es sei „alles andere als trivial“, die Produktion des Corona-Impfstoffs kurzfristig zu erhöhen. Biontech habe bereits „fünf Hersteller in Europa beauftragt, um die Produktion zu unterstützen“, sagte Özlem Türeci. „Weitere Verträge sind in Verhandlung.“ Mehrere Politiker hatten zuletzt gefordert, die Produktion des Impfstoffs zu beschleunigen - unter anderem Christian Lindner (FDP) und Markus Söder (CSU).

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer wurde kurz vor Weihnachten in der EU zugelassen und wird seit einigen Tagen auch verabreicht. Weitere Zulassungen für Corona-Impfstoffe gibt es in der EU bisher nicht. Die Staatengemeinschaft hat aber bereits bei mehreren Herstellern Impfstoffdosen geordert, die sich noch in der Entwicklung befinden. „Es gab die Annahme, dass noch viele andere Firmen mit Impfstoffen kommen. Offenbar herrschte der Eindruck: Wir kriegen genug, es wird alles nicht so schlimm, und wir haben das unter Kontrolle. Mich hat das gewundert“, sagte Sahin dazu.

Biontech-Chef Ugur Sahin: Herstellung von mRNA-Impfstoffen ist sehr komplex

Zu der Frage, ob Biontech andere Hersteller zur Produktion des neuen Impfstoffes lizenzieren könne, betonte Sahin die Komplexität bei der Herstellung von mRNA-Impfstoffen. „Da kann man nicht einfach umschalten, so dass statt Aspirin oder Hustensaft plötzlich Impfstoff hergestellt wird. Der Prozess braucht jahrelange Expertise und eine entsprechende bauliche und technologische Ausstattung.“

+ Das Impfzentrum in Frankfurt am Main. Menschenleer präsentiert sich das Impfzentrum mit dutzenden Impfkabinen und Wartebereich in der Festhalle in Frankfurt zum Jahresende (Aufnahme mit extremem Weitwinkelobjektiv aus der Kuppel der Halle). © Boris Roessler, dpa

Corona-Impfstoff: SPD fordert Jens Spahn zum Handeln auf

Update vom Donnerstag, 31.12.2020, 08.00 Uhr: Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag, Carsten Schneider, hat Gesundheitsminister Jens Spahn aufgefordert, die Anlaufschwierigkeiten bei den Impfungen schnell zu beheben. „Er verantwortet die Impfstoffbeschaffung und -verteilung. Das, und nur das, muss für ihn jetzt Priorität Nummer eins sein“, sagte Schneider der Deutschen Presse-Agentur. „Der Bundestag hat ihn dafür mit den notwendigen Kompetenzen und finanziellen Mitteln ausgestattet. Die Länder sind für die Impfung vor Ort zuständig. Die ist schlecht zu organisieren, wenn nicht klar ist, wann wie viel Impfstoff ankommt.“

Panne bei Corona-Impfstoff: Die nächsten Lieferungen sollen vorgezogen werden

+++ 17:26 Uhr: Nach den verspäteten Impfstoff-Lieferungen in Bayern und Berlin soll die nächste Auslieferung vorgezogen werden. Demnach soll die nächste Charge des Biontech-Impfstoffs schon am 8. Januar erfolgen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte. „Danach erfolgt die nächste Lieferung am 18. Januar 2021 und ab dann vorerst wöchentlich montags.“

Die stockende Auslieferung des Impfstoffes führte zu breiter Kritik. Auch die Verwirrung über den genauen Termin zur Ausgabe der Mittel stieß auf Unzufriedenheit. Der bayerische Staatssekretär Klaus Holstschek erklärte dazu: „Für eine professionelle Planung benötigen wir frühzeitig verlässliche Informationen zu den bevorstehenden Impfstofflieferungen.“

+ Die Auslieferung des Corona-Impfstoffes verzögert sich. © Sven Hoppe / dpa

Update vom Mittwoch, 30.12.2020, 16.24 Uhr: Nicht nur in Berlin gibt es aktuell einen Impfstoff-Engpass. Auch Bayern ist davon betroffen. Darüber berichtet der „Bayerische Rundfunk“. Zwar hätten bereits 17.000 Menschen das Vakzin erhalten. Doch dabei muss es vorerst bleiben.

Denn laut Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml wird der Freistaat in der ersten Januar-Woche entgegen der Planung voraussichtliche keine Lieferung erhalten. Für die Politikerin sei das bei solch hohen Corona-Neuinfektionen unverständlich. „Die eigentlich zugesagten Impfdosen waren in unseren Impfzentren bereits fest eingeplant“, sagte sie. Ab dem 11. Januar sollen die Lieferungen dann wieder vom Stapel rollen.

Bayern wird in der ersten Januar-Woche trotz Zusage null Impfstoff vom Bund bekommen, klagt Gesundheitsministerin Huml (#CSU). Erst ab 11. Januar wieder.

Läuft echt super bisher. — Christian Deutschländer (@CDeutschlaender) December 30, 2020

Corona-Impfstoff: Lieferung für Berlin fällt aus – Scharfe Kritik an Jens Spahn

Erstmeldung vom Mittwoch, 30.12.2020, 16 Uhr: Berlin – Aktuell ist der Corona-Impfstoff in Deutschland noch knapp. Und er wird auch dringend benötigt, da immer mehr Menschen an oder mit Corona sterben. Im kommenden Jahr soll es auch deshalb eine deutliche Ausweitung der Corona-Impfungen geben. So rechnet Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit einer baldigen Zulassung des Vakzins der Firma Moderna. Spahn geht von einer „zügigen Bearbeitung“ aus, wie AFP berichtete.

Außerdem soll im Februar eine weitere Produktionsstätte für das Präparat von Biontech und Pfizer in Deutschland an den Start gehen. „Wenn das alles klappt, werden wir schneller als gedacht in der Fläche impfen können“, sagte Jens Spahn in Berlin. Bislang haben mehr als 78.000 Bürger:innen den Corona-Impfstoff verabreicht bekommen. Vor allem Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, bekamen das Vakzin.

+ In Hessen wird bereits fleißig geimpft. Berlin schaut hingegen in die Röhre. © Andreas Arnold/dpa

Corona-Impfungen – Kritik an Jens Spahn: „Ich bin sauer“

Doch nicht alle sind mit dem bisherigen Verlauf der Impfkampagne einverstanden. Vor allem in der Hauptstadt regte sich Unmut. „Wir haben jetzt vom Bundesgesundheitsministerium die Nachricht bekommen, dass die Lieferung in der ersten Kalenderwoche ersatzlos ausfällt“, sagte Berlins Gesundheitsministerin Dilek Kalacyi beim „rbb“. Man benötige eine zuverlässige Lieferung. Eigentlich hätte die Spreemetropole 58.500 Impfdosen vor dem Jahreswechsel bekommen.

Die Unsicherheit bei den Lieferterminen erschwere eine Terminvergabe deutlich. Man brauche das Vakzin jetzt sofort. „Ich bin sauer. Die Knappheit des Impfstoffs bleibt ein Problem für den Impfstart in Deutschland“, sagte sie. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist ebenfalls nicht zufrieden. „Das Chaos rund um den Impfstart finde ich sehr ärgerlich“, sagte Klingbeil der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.

Ich danke unseren #Impfteams, die sehr engagiert vor Ort unterwegs sind🙏 Wir wollen die Impfungen weiter erhöhen. Dazu ist es wichtig, dass @BMG_Bund dafür sorgt, dass wir weiterhin zügig und genug #Impfstoff bekommen. #coronavirus https://t.co/uW0cvdxQfM — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) December 30, 2020

Impfungen gegen Corona: Jens Spahn gibt zu, dass es Probleme gibt

Der Minister habe Monate Zeit gehabt, um die Kampagne vorzubereiten. „Hierzu hat er ausreichende Kompetenzen bekommen.“, führte Klingbeil weiter aus. Auch Jens Spahn musste einräumen, dass es Probleme gibt. „Ja, es ruckelt an der einen oder anderen Stelle“, sagte der Politiker. Insgesamt aber sei die „größte Impfkampagne in der Geschichte Deutschlands erfolgreich angelaufen“. (Moritz Serif und Daniela Deeg mit dpa und AFP) *fr.de und giessener-allgemeine.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

