Corona: Impfstoff von Biontech kurz vor Zulassung – So sieht der Impfplan aktuell aus

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird heute allen Erwartungen nach den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zulassen. Was Sie jetzt wissen müssen.

gegen das * bereits am 27. Dezember anlaufen, in dafür eingerichteten . Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, 300.000 Menschen in den ersten 12 Tagen mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer* impfen zu können.

+++ 12.35 Uhr: Die Pressekonferenz der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zu der Entscheidung der EU-Behörde über die Zulassung des Corona-Impfstoffs wird heute voraussichtlich um 15 Uhr beginnen. Nach Druck von Deutschland und weiteren EU-Staaten hatte die Behörde ihre Prüfung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus um acht Tage vorgezogen. Beobachter:innen gehen der Deutschen Presse-Agentur zufolge von einer Zulassung aus.

+ Kurz vor dem Einsatz: eine Dosis des Corona-Impfstoffs von Biontech und seinem Partner Pfizer. © Owen Humphreys/dpa

Impfstoff von Biontech kurz vor Zulassung: Was Sie über die Impfung gegen Corona wissen müssen

Erstmeldung vom Montag, 21.12.2020, 11.15 Uhr: Amsterdam - Die Europäische Arzneimittelbehörde stellt am Montag die Ergebnisse ihrer Evaluation des Corona-Impfstoffs von Biontech und dessen Partnerunternehmen Pfizer vor. Die Zulassung ist notwendig, damit die Impfungen in Deutschland wie vorgesehen ab dem 27. Dezember beginnen können. Expert:innen, aber auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, gehen von einer Zulassung des Impfstoffs aus. Zuletzt muss dann noch die EU-Kommission zusammen mit den Mitgliedsstaaten den Impfstoff für den Markt zulassen.

In einigen Ländern, darunter die USA, Kanada und Großbritannien, ist der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seinem US-Partner Pfizer bereits zugelassen worden, die ersten Impfungen verliefen dort ohne überraschende Komplikationen. In Großbritannien riet die lokale Arzneimittelaufsicht Menschen mit einer Anfälligkeit für allergische Reaktionen davon ab, sich impfen zu lassen. Zuvor hatten zwei Mitarbeitende des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS schwere allergische Reaktionen auf den Impfstoff gezeigt. Die Fälle werden untersucht, Biontech und Pfizer kündigten an, dabei zu unterstützen. In einer Vorstudie mit 44.000 Teilnehmenden sei es zu keinen Komplikationen bei und nach der Impfung gekommen, ließen beiden Unternehmen wissen.

Biontech-Impfstoff vor der Zulassung: Wie viele Impfdosen erhält Deutschland?

Sobald die EMA den Impfstoff zugelassen hat und dieser eine Marktfreigabe hat, soll in Deutschland in eigens dafür errichteten Impfzentren mit der Verteilung begonnen werden, planmäßig am 27. Dezember. Wie sicher und verträglich der Impfstoff ist, wird die Schnelligkeit des Impfprogramms allerdings nicht allein beeinflussen. Auch müssen an sich genug Dosen des Impfstoffs zur Verfügung stehen, außerdem die Liefer- und Kühlkette funktionieren.

Deutschland hat sich über einen EU-weiten Verteilungsschlüssel und nationale Vereinbarungen rund 300 Millionen Dosen des Impfstoffs gesichert. Im Januar könnten nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums zunächst drei bis vier Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Pro Impfung werden jeweils zwei Dosen benötigt, zusammen mit den 400.000 für Ende dieses Jahres erwarteten Einheiten könnten damit bis Ende Januar 1,7 bis 2,2 Millionen Menschen geimpft werden. Diese sind dann, den Ergebnissen aller klinischen Studien folgend, gegen das Coronavirus weitgehend immun – vorausgesetzt, sie lassen sich impfen, denn die Entscheidung obliegt jedem selbst. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), sowie weitere Regierungsmitglieder mehrfach betont.

Biontech-Zulassung: Impfungen werden Jens Spahn zufolge (CDU) holprig anlaufen

Einer Umfrage der Universität Erfurt zufolge waren Mitte Dezember 48 Prozent der Befragten in Deutschland bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sobald die Möglichkeit besteht. Experten schätzen, dass sich rund 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung impfen lassen müssten, um die Corona-Pandemie zu stoppen.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet ungeachtet dessen mit Anlaufschwierigkeiten in den ersten Wochen. „Es wird am Anfang ruckeln“, so Spahn am Sonntagabend in der ARD. Die Arbeit in den Impfzentren werde zunächst mit vielen Lernerfahrungen verbunden sein, der Impfstoff zu Beginn knapp sein. Spahn geht davon aus, in den ersten zwölf Tagen 300.000 Menschen impfen zu können, so viele waren es in Großbritannien im gleichen Zeitraum.

+ Eine Dosis des Corona-Impfstoffs von Biontech und seinem Parter Pfizer © Mike Morones/dpa

Biontech-Zulassung: Wie wird der Impfstoff verteilt?

Logistisch stellt die Verteilung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus eine komplexe Aufgabe dar. Das Präparat muss bei minus 70 Grad lagern, eine Lagerung im Kühlschrank ist nur bis zu fünf Tage möglich. In Deutschland sind 27 Drehkreuze errichtet worden, von denen aus das Mittel zu den einzelnen Impfzentren weiterverteilt werden soll. 422 dieser Zentren sollen deutschlandweit zur Verfügung stehen, außerdem sollen mobile Teams in Einrichtungen wie Pflegeheime und Krankenhäuser gehen.

Wer kann sich zuerst impfen lassen, wer wird warten müssen?

Eine Impfverordnung des Bundes legt fest, wer sich zuerst impfen lassen darf, und welche Gruppen in welcher Reihenfolge anschließend berechtigt sind. Als Erstes soll es Menschen über 80 Jahre, Pflegeheimbewohner generell, und Personal in Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko wie Notaufnahmen und Corona-Stationen möglich sein, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Diese Grupe umfasst der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut (RKI) zufolge rund 8,6 Millionen Menschen. 45 Millionen Menschen gehören zu der Gruppe mit der niedrigsten Priorität. Das sind grundsätzlich Menschen unter 60 Jahren, die weder Vorerkrankungen haben, noch mit Risikopatienten in Kontakt kommen oder aus beruflichen Gründen viele Menschen treffen.

Wie kommt man zu einer Impfung?

Grundsätzlich muss dafür jeweils ein Termin vereinbart werden, die Vergabe sollen die Bundesländer regeln. Deren Strategien fallen unterschiedlich aus: So will Baden-Württemberg die Anmeldung via App möglich zu machen, einzelne Länder schreiben ihre Bürger auch direkt an. Bundesweit ist mit 116117 eine einheitliche Hotline eingerichtet worden, bei denen Bewohner in ganz Deutschland zwecks Terminvergabe anrufen können.

Was kostet die Impfung?

Der Bund übernimmt die Kosten für die Impfung und die Impfstoffe. 2,7 Milliarden Euro stehen dafür im Etat des Bundes für 2021 bereit. Jens Spahn geht von Gesamtkosten in Höhe von bis zu sechs Milliarden Euro aus.

Ist man nach einer Impfung garantiert immun?

Eine erste Impfung bringt dem PEI-Präsidenten Klaus Cichutek zufolge eine Grundimmunisierung. Nach drei bis vier Wochen muss eine zweite Impfung erfolgen, damit der Körper einen ausreichenden Schutz aufbauen kann. Das dauere nach der zweiten Impfung voraussichtlich zwei bis drei Wochen. Bis dato durchgeführte Studien haben gezeigt, dass der Impfstoff von Biontech und Pfizer mit 95-prozentiger Wirkung vor einer Covid-19-Erkrankung schützt.

Kann man nach einer Impfung weiter infektös sein?

Möglich, aber weniger wahrscheinlich. PEI-Präsident Cichutek zufolge kann man sich auch nach einer Impfung noch anstecken - das Risiko sei aber deutlich reduziert. Das gilt auch für die Weitergabe von Viren. Zu einem letzten Urteil ist die Forschung hier noch nicht gekommen. Experten gehen davon aus, dass es noch leichte Corona-Symptome geben könne, aber keine schweren Krankheitsverläufe mehr. Auf jeden Fall wird dazu geraten, auch nach der Impfung weiter Abstand zu halten, Hände zu waschen und Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen.

Welche Nebenwirkungen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer sind bekannt?

Eine kürzlich im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichte Studie zum Impfstoff von Biontech und Pfizer hat als Nebenwirkungen* Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schmerzen an der Einstichstelle dokumentiert. Dafür wurden die Reaktionen von knapp 45 000 Männern und Frauen auf eine Impfung untersucht. Weiter habe man die Symptome Schüttelfrost, Durchfall oder Muskel- und Gliederschmerzen bei Proband:innen beobachtet, teilweise auch Fieber. Impfexpert:innen äußerten deswegen laut Deutscher-Presseagentur keine größeren Bedenken.

Wirkt der Biontech-Impfstoff bei der neu aufgetauchten Virusvariante schlechter?

Davon gehen Wissenschaftler:innen derzeit nicht aus. Der Deutschen-Presseagentur sagt Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel, er sehe „derzeit keinen Grund für Alarm“. Diese Einschätzung teilt Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (CeMM) in Wien: Die derzeitigen Entwicklungen hält er nicht für „wahnsinnig alarmierend“. Mutationen seien nicht ungewöhnlich Jetzt müsse erst mal geprüft werden, ob der Erreger in der neu entdeckten Mutation bedeutend gefährlicher sei als die bisher bekannten. Die Mutation des Coronavirus verbreitet sich derzeit in Großbritannien*, die Bundesregierung hat daher vorerst alle Routen zwischen Deutschland und dem britischen Festland geschlossen.

Es könnten weitere Impfstoffe zugelassen werden – Um wie viele Dosen geht es?

Bis zum 6. Januar will die EMA über den Impfstoff von Moderna entscheiden. Die EU hat sich 160 Millionen dieses Präparats vertraglich zusichern lassen. Ebenfalls laufen Prüfungen des Vakzins von Astrazeneca und Janssen Pharmaceutica, von denen die EU 400 Mio. Dosen bzw. Dosen für 400 Mio Menschen erworben hat. Außerdem hat die EU-Kommission Verträge mit Sanofi-GSK für 300 Mio. Impfdosen und der Tübinger Firma Curevac für 405 Mio. Impfdosen abgeschlossen. Die Kommission verhandelt derzeit mit Novavax über weitere 200 Mio. Einheiten. Die Mitgliedsstaaten der EU verteilen die Impfstoffe gemäß ihres Bevölkerungsanteils untereinander. (Matthis Pechtold mit dpa) *FR.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

