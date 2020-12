Jetzt Live-PK: RKI informiert über aktuelle Corona-Lage

Das Robert-Koch-Institut informiert in einer Pressekonferenz jetzt live über die Corona-Pandemie in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiter deutlich über 50.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI ) hat 19.528 Neuinfektionen mit dem Coronavirus * innerhalb eines Tages neu registriert.

) hat 19.528 mit dem * innerhalb eines Tages neu registriert. Seit der letzten Meldung werden 731 neue Todesfälle verzeichnet, die mit einer Covid-19-Erkrankung in Zusammenhang stehen.

verzeichnet, die mit einer in Zusammenhang stehen. Mit der Zulassung des Impfstoffs der Unternehmen Biontech und Pfizer* rückt der Beginn der Impfungen in Deutschland am 27. Dezember.

Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) wird um 10.00 Uhr in einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie informieren.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 19.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 19.528 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg laut RKI innerhalb eines Tages um 731 auf insgesamt 27.006. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Deutschland laut RKI 1.530.180 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Genesenen liegt bei rund 1.136.700.

+ Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) © Tobias Schwarz/dpa

Corona in Deutschland: Inzidenz weiter hoch

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrug nach Angaben des Instituts am Dienstag 197,6. Dabei handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken, sie stieg zuletzt aber immer weiter an.

Allerdings lag der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 0,98 (Vortag: 1,04). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 98 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Seit vergangenem Mittwoch gilt in ganz Deutschland ein harter Lockdown. Ein Großteil der Geschäfte ist geschlossen. Auch die Schulen und Kitas machten weitgehend dicht. Die Maßnahmen sind vorerst bis zum 10. Januar befristet. Voraussichtlich am 5. Januar wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen beraten.

#Corona #Covid_19 #COVID19de #coronavirus #CoronaVirusUpdates

den 19. Tag in Folge höhere Zahlen im Vergleich zum Wochentag der Vorwoche. lt RKI +19.528. - das sind 35,3% mehr als letzten Dienstag pic.twitter.com/1CHBc7Mx2Q — Lefit (@lefit) December 22, 2020

Impfungen gegen Corona: Zulassung macht Weg frei für Vakzin von Biontech und Pfizer

Deutschland und die anderen EU-Staaten rüsten sich für den Start der Impfkampagne gegen das Coronavirus. Nach der bedingten Zulassung ihres Impfstoffs in der EU kündigten die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer am Montagabend an, die Auslieferung werde sofort beginnen. In Deutschland soll es am Sonntag mit den Impfungen losgehen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Biontech-Chef Uğur Şahin zeigten sich zuversichtlich, dass der Impfstoff auch gegen die in Großbritannien entdeckte neue Mutation des Virus* wirkt.

Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Wahrscheinlichkeit dafür hoch, sagte Şahin der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben den Impfstoff bereits gegen circa 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet. Die Immunantwort, die durch unseren Impfstoff hervorgerufen wurde, hat stets alle Virusformen inaktiviert.“ Spahn sagte im ZDF, alle Erkenntnisse deuteten im Moment darauf hin, dass die Wirksamkeit bei der neuen Variante nicht beeinträchtigt sei. „Und das wäre natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht.“ (dpa, afp) *FR.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Tobias Schwarz/dpa