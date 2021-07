Aktuelle Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI meldet 2400 Neuinfektionen - Inzidenz steigt

In Deutschland steigen die Corona-Fallzahlen weiter: allen voran die Sieben-Tage-Inzidenz. Das geht aus den aktuellen Zahlen des RKI hervor.

Kassel - Die Corona*-Lage in Deutschland bleibt ernst. Seit nun dreieinhalb Wochen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat sie am Samstagmorgen (31.07.2021) bei 16,9 gelegen. Am Freitag (30.07.2021) betrug die Corona-Inzidenz 16,5, am Samstag der Vorwoche 13,6.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2400 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.10 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1919 Ansteckungen gelegen.

+ Am Samstag (31.07.2021) liegt die Corona-Inzidenz in Deutschland bei 16,9. Das meldet das RKI. © RKI und K. Schmitt/Imago/Montage: hna.de

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Corona in Deutschland: Fälle im Überblick

31.07.2021 (Samstag) 2400 Neuinfektionen und 21 Todesfälle 30.07.2021 (Freitag) 2454 Neuinfektionen und 30 Todesfälle 29.07.2021 (Donnerstag) 3520 Neuinfektionen und 10 Todesfälle 28.07.2021 (Mittwoch) 2768 Neuinfektionen und 21 Todesfälle 27.07.2021 (Dienstag) 1545 Neuinfektionen und 28 Todesfälle 26.07.2021 (Montag) 958 Neuinfektionen und 3 Todesfälle 25.07.2021 (Sonntag) 1387 Neuinfektionen und 4 Todesfälle 24.07.2021 (Samstag) 1919 Neuinfektionen und 28 Todesfälle

Die Fallzahlen des RKI können von denen der einzelnen Bundesländer abweichen. Ein Grund dafür sind die längeren Übertragungswege zwischen RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern. Das Covid-19-Dashboard des RKI kann darüber hinaus im Laufe des Tages angepasst werden.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI meldet am Samstag (31.07.2021) 21 Todesfälle

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 21 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 28 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.769.165 nachgewiesene Infektionen mit Sars-Cov-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.653.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-Cov-2 gestorben sind, stieg auf 91.658.

