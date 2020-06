Corona: Deutlicher Anstieg der Zahlen in Schweden - Europa-Vergleich zeigt extreme Entwicklung

Es ist ein neuer Höchstwert an Neuinfektionen: Die Corona-Lage in Schweden spitzt sich immer weiter zu. Die Bevölkerung wird unzufrieden.

Schweden meldet die höchste Zahl an Neuinfektionen* seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie* .

meldet die höchste Zahl an Neuinfektionen* seit dem Ausbruch der . Der „schwedische Weg“ von Staatsvirologe Anders Tegnell ist in die Kritik geraten, das Vertrauen in die Regierung schwindet.

von Staatsvirologe Anders Tegnell ist in die Kritik geraten, das Vertrauen in die schwindet. Reisewarnung der Bundesregierung dürfte bestehen bleiben.

der Bundesregierung dürfte bestehen bleiben. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland*.



Update vom 17. Juni, 9.46 Uhr: Die Lage in Schweden ist weiterhin prekär. Das skandinavische Land ist Europas Hotspot in puncto Corona-Infektionen geworden. Es gibt zwar weiterhin einige europäische Länder, die insgesamt mehr Infektionen aufweisen, doch der Trend spricht klar gegen Schweden.

Während etwa in Spanien, Italien, Frankreich oder auch Deutschland die Infektionszahlen kontinuierlich zurückgehen, schlägt die Statistik in Schweden ins andere Extrem um. Immer mehr Menschen stecken sich mit dem Coronavirus an. Der Schweden-Europa-Vergleich spricht eine deutliche Sprache.

Zahl der in den vergangenen 14 Tagen gemeldeten #Coronavirus-Neuinfektionen.



+ + + + + + + + + + + + + + + + + + : 14.447



: 14.569



Quelle: WHO (https://t.co/5ipxDqp3jM)@welt — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) June 17, 2020

In den letzten zwei Wochen gab es in Schweden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 14.569 neue Coronainfektionen. Das sind mehr als im gleichen Zeitraum in Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz, Dänemark, Finnland, Norwegen, Island, den Niederlanden, Irland, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Kroatien und Griechenland zusammen. Diese 19 europäischen Staaten kommen auf insgesamt 14.447 neue Covid-19 Fälle.

Corona in Schweden: Nur in Russland mehr Fälle - Lage im Land spitzt sich zu

Update vom 13. Juni, 10.20 Uhr: Mit 1.474 Neuinfektionen innerhalb von nur 24 Stunden befindet sich Schweden hinsichtlich der Corona-Krise aktuell - mit Ausnahme von Russland - an der Spitze der Neuinfektionen in ganz Europa. Das geht aus einem aktuellen Tagesbericht vom 12. Juni der WHO hervor.

Verglichen mit anderen Ländern im Westen Europas haben sich damit an einem Tag in Schweden mehr Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert als in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien zusammen. Dass es sich bei den aktuellen Zahlen um einen äußerst hohen Anstieg handelt, zeigt sich dabei besonders unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl Schwedens, die bei rund zehn Millionen liegt. Noch am Vortag lag die Zahl der Neuinfezierten im Land noch bei 890 Fällen, die Tendenz ist also steigend. Damit dürfte das Land mittlerweile einen neuen Corona-Hotspot in Europa darstellen.

Zahl der #Coronavirus-Neuinfektionen in Westeuropa laut WHO-Tagesbericht.



: 1266



+ + + : 1422



: 1474@welt — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) June 13, 2020

Unsere Erstmeldung vom 12. Juni: Schweden meldet dramatischen Anstieg - Kritik an Sonderweg wächst

Schweden - Kaum Verbote, nur wenige Empfehlungen. Schweden ging im Kampf gegen dieCoronavirus-Pandemie den Sonderweg von Staatsvirologen Anders Tegnell. Dieser „schwedische Weg“ könnte sich nun als Fehler herausstellen. Die schwedische Gesundheitsbehörde meldete für Donnerstag, 11. Juni, 1.474 Neuinfektionen innerhalb von nur 24 Stunden. Ein drastischer Anstieg.

Coronavirus in Schweden: Höchstzahl an Neuinfektionen - „schwedischer Weg“ in der Kritik

Der„schwedische Weg“ war für manch Kritiker drastischer deutscher Lockdown-Maßnahmen das wichtigste Argument, um die Beschränkungen so schnell wie möglich wieder abzuschaffen. Das Land führte nach dem Ausbruch des Coronavirus* nur zwei echte Verbote ein. So sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen und Altersheim-Besuche verboten. Bei allen anderen Vorkehrungen handelt es sich nur um Empfehlungen.

Jetzt muss Schweden mit der höchsten Zahl an Neuinfizierten seit Ausbruch der Pandemie kämpfen. Innerhalb eines Tages hat die schwedische Gesundheitsbehörde 1.474 Menschen mit Neuinfektion melden müssen.

+ Der Rückhalt von Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven in der Bevölkerung schwindet. © Maxim Thore/dpa/picture alliance

Coronavirus: Schweden weitet Testkapazitäten aus - Neuinfektionen mit milden Symptomen

Trotzdem wiegelt sie ab. Die hohe Zahl sei eine „direkte Konsequenz vermehrter Tests“. Auch Personen mit eher milden Symptomen seien so in die Statistik mit eingeflossen. Den Ausbau der Testmöglichkeiten hatte Harriet Wallberg, Medizinprofessorin und Testkoordinatorin der Regierung, dringend gefordert. Sie sagte dem schwedischen Sender TV4: „Wir liegen immer noch auf hohem Niveau, was Infizierte und Tote angeht. Die Zahlen müssen runter. Dazu müssen wir breit testen, und zwar alle mit Symptomen.“

Das Problem: Wallberg gab das Amt nach nur drei Wochen wieder ab, wie die Tagesschau berichtet. Schweden hat mittlerweile 4.814 Todesfälle zu beklagen hat. Mehr als jedes seiner Nachbarländer.

Grad mit Ärztin aus Schweden gesprochen, die nun an #Corona erkrankt ist und nur 1 Botschaft hatte: seid verdammt froh, dass ihr in Deutschland rechtzeitig und umfassend Maßnahmen ergriffen habt. Niemand will dieseKrankheit haben.

Und wir so: Mimimimaske nervt, wohin in Urlaub? — Natalie Grams (@NatalieGrams) June 10, 2020

Die Infektionen könnten auch direkte Auswirkungen auf Deutschland haben. Eigentlich hätten am kommenden Montag, 15. Juni, die Reisewarnung* aufgehoben werden sollen. Doch Schweden erfüllt jetzt nicht mehr die Pandemiekriterien – so liegt die Zahl der Neuinfektionen über 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage.

Schwedens Krise in Coronavirus-Pandemie: Rückhalt für Regierung schwindet, Bevölkerung unzufrieden

Auch in der eigenen Bevölkerung schwindet die Unterstützung für die schwedische Regierung langsam. So meldete SVT, der öffentliche Sender Schwedens, bereits vergangene Woche: „Das Vertrauen in die Regierung und die Gesundheitsbehörde ist eingebrochen. Der Anteil derer mit großem oder relativ großem Vertrauen in die Corona-Maßnahmen ist um rund 20 Prozentpunkte gesunken. Gründe dafür könnten die hohe Zahl von Toten vor allem unter Älteren sein sowie mangelnde Information über den Verbreitungsgrad von Corona.“

Unterstützen noch im April rund 63 Prozent der Befragten den „schwedischen Weg“ der zurückhaltenden Maßnahmen, sind es aktuell nur noch etwa 45 Prozent, laut SVT. Wie die Tagesschau berichtet versprach Stefan Löfven, Schwedens Ministerpräsident, für den Sommer eine Untersuchungskommission, die sich mit dem „schwedischen Weg“ kritisch auseinandersetzen soll.

Rubriklistenbild: © dpa / Claudio Bresciani