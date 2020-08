Corona-Risikogebiete aktuell: Alle RKI-Warnungen in Europa und weltweit

Wo ist 2020 trotz Corona-Pandemie problemlos Urlaub möglich und wo nicht? Die aktuellen Risikogebiete des RKI zeigt eine interaktive Karte.

Der Urlaub wird im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt.

Frankfurt – Nach vielen Monaten zu Hause sehnen sich viele Menschen in Deutschland nach ein paar Tagen Urlaub. Seit Mitte Mai sind Urlaubs- und andere Reisen nun auch ins Ausland wieder möglich. Die Grenzen innerhalb Europas sind seit dem 15. Juni wieder geöffnet und es finden keine Grenzkontrollen statt. Dennoch gilt eine allgemeine Reisewarnung bis zum 31. August 2020. Anschließend wird neu beraten.

Aufgrund der steigenden Zahl an Neuinfektionen werden bestimmte Regionen in Europa und weltweit als sogenannte Risikogebiete eingestuft. Wer dort hinreist, muss mit einer anschließenden Quarantäne rechnen.

Aktuelle Corona-Risikogebiete: So arbeitet das Robert-Koch-Institut

Das Robert-Koch-Institut (RKI) definiert die Corona-Risikogebiete, je nach Lage des Landes. Die Einstufung eines Risikogebietes erfolgt durch eine gemeinsame Analyse des Bundesministeriums für Gesundheit, des Auswärtigen Amtes und des Bundesministeriums des Innern. Eine Entscheidung wird nach der Überprüfung der Corona-Neuinfizierten getroffen. Wichtig hierbei ist es, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Auf einer Liste des RKI kann man sehen, welche Länder als Risikogebiet gelten. Diese umfasst derzeit etwa 130 Staaten – von Ägypten bis zu den USA.

Urlaub in der Corona-Pandemie: Risikogebiete in Europa

Als Risikogebiet zählen Länder, Staaten und Regionen, in denen ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit Sars-CoV-2 besteht. Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor nicht notwendigen touristischen Reisen ins Ausland (bis zum 31.08.2020), außer:

in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Belgien*, Bulgarien*, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg*, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien*, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien*, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern),

*Derzeit gilt für Luxemburg und Regionen in Belgien, Bulgarien, Rumänien und Spanien eine Reisewarnung.

Seit dem 14. August 2020 gelten nach Angaben des Auswärtigen Amts auch die Balearen sowie das Festland Spaniens erneut als Risikogebiete. Dazu zählen die Ferieninseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Eine Ausnahme gilt lediglich für die Kanarischen Inseln.

Die Reisewarnung für Spanien ist für viele einschneidend. Sie ist aber angesichts der Dynamik notwendig. Die Pandemie ist nicht vorbei. Reiserückkehrer müssen - bis zu einem negativen Testergebnis - in häusliche Quarantäne.

Das Stadtgebiet von Paris gilt aufgrund der steigenden Corona-Neuinfektionen seit dem 14. August 2020 als Risikogebiet. Die Stadt liegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 60 Fällen pro 100.000 Einwohner deutlich in der roten Zone. Das öffentliche Leben kann somit wieder von den regionalen Behörden eingeschränkt werden. Auch das Département Bouches du Rhône (13, Marseille) wird vom Auswärtigen Amt als Gebiet mit erhöhter Virusverbreitung eingestuft. Mit insgesamt mehr als 30.000 Toten ist Frankreich sehr schwer von der Corona-Pandemie betroffen.

Corona-Risikogebiete in Europa: Interaktive Karte

Die folgende Karte zeigt an, ob ein Land als Risikogebiet (rot) eingestuft ist oder nicht (grau). Länder, die orange erscheinen, gelten teilweise als Risikogebiet, weil einzelne Städte oder Regionen betroffen sind. Die Karte kann bewegt und vergrößert werden. Mit Klick auf ein Land können Sie weitere Informationen abrufen. Weiter unten im Text finden Sie zusätzlich eine Weltkarte.

Corona-Risikogebiete weltweit: Interaktive Karte

Weltweit sind Länder und einzelne Regionen von dem Coronavirus betroffen. Auch für außereuropäische Länder gibt es weiterhin Reisewarnungen. Beispielsweise gilt seit dem 7. August 2020 nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auch der Bundesstaat Victoria in Australien als Risikogebiet.

Corona-Testpflicht: Was ist nach der Reiserückkehr aus einem Risikogebiet zu beachten?

Wer dennoch überlegt, eine Reise in die Risikogebiete zu unternehmen, muss sich nach seiner Rückkehr einem Corona-Test unterziehen. Seit dem 8. August 2020 gilt für Reiserückkehrer aus Risikogebieten eine Testpflicht. Fällt dieser positiv aus, müssen die Reiserückkehrer in eine 14-tägige Quarantäne. Mithilfe der Tests soll die Verbreitung des Virus weiter eingeschränkt werden.

Reiserückkehrer müssen sich innerhalb von 72 Stunden testen lassen, in diesem Zeitraum ist der Test kostenlos, oder ein negatives Testergebnis vorweisen können. Dieses darf allerdings nicht älter als 48 Stunden sein. Ist das Ergebnis wirklich negativ, dann führt dies in den meisten Ländern dazu, dass nach fünf bis sieben Tagen ein Wiederholungstest gemacht werden sollte. Die Person muss zudem nicht in häusliche Quarantäne. Treten trotz negativem Test in den 14 Tagen nach Einreise Symptome des Coronavirus auf, muss umgehend das Gesundheitsamt informiert werden. Weitere Informationen zu den Corona-Pflichttests kann man auch beim Bundesgesundheitsministerium einsehen. (Von Sarah Winter)

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss seit dem 8. August 2020 einen Test auf das #Coronavirus machen, oder ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden ist. Das gilt auch für Flugreisende.

