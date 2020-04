Donald Trump gegen Anthony Fauci: US-Präsident heizt Konflikt über Twitter an

Donald Trump ist unzufrieden mit Anthony Fauci, seinem Berater in der Corona-Krise. Via Twitter sendet der US-Präsident bedenkliche Signale.

Update, 13.04.2020, 16:20 Uhr: Der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Berater in der Corona-Krise, Anthony Fauci, schien von Beginn an unausweichlich - und spitzt sich nun wohl zu.

Nachdem Fauci Fehler der US-Regierung in der Anfangsphase der Bekämpfung der Corona-Pandemie gegenüber CNN eingeräumt hatte, retweetete Donald Trump am Ostersonntag den Tweet einer republikanischen Parteikollegin. In dem geschrieben stand: „Time to #FireFauci“ (Zeit, Fauci zu entlassen).

In der amerikanischen Bevölkerung genießt Fauci hohes Ansehen. Laut einer Umfrage der Quinnipiac Universität halten 78 % der US-Amerikanerinnen und -amerikaner seine Arbeit beim Umgang mit der Corona-Pandemie für gut. Bei Donald Trump sind nur 46 % dieser Ansicht.

USA – Die Wirksamkeit des Medikaments Hydroxychloroquin im Einsatz gegen das Coronavirus sorgt in den USA weiter für Zündstoff. Die eine Gruppe sieht in dem Wirkstoff, der hauptsächlich zur Vorbeuge und Behandlung von Malaria-Erkrankungen eingesetzt wird, das Heilmittel schlechthin.

Diese Gruppe hat gleich mehrere prominente Vertreter. Die wohl bekanntesten Personen sind:

Sean Hannity . Der Fox News Kommentator hatte vor kurzem den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo attackiert, weil der sich weigerte, die Vorschriften bei der Verschreibung von Hydroxychloroquin im Bundesstaat New York zu lockern.

. Der Fox News Kommentator hatte vor kurzem den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo attackiert, weil der sich weigerte, die Vorschriften bei der Verschreibung von Hydroxychloroquin im Bundesstaat New York zu lockern. Rudy Giuliani , ehemaliger Bürgermeister von New York. Der Ex-Anwalt von Donald Trump hatte in einem Tweet behauptet, Hydroxychloroquin sei „100 % effektiv bei der Behandlung des Coronavirus‘“. Twitter löschte den Tweet und sperrte Giulianis Account zeitweise.

, ehemaliger Bürgermeister von New York. Der Ex-Anwalt von Donald Trump hatte in einem Tweet behauptet, Hydroxychloroquin sei „100 % effektiv bei der Behandlung des Coronavirus‘“. Twitter löschte den Tweet und sperrte Giulianis Account zeitweise. Donald Trump höchstpersönlich. Der US Präsident behauptete zeitweise, die Arzneimittelbehörde der USA (FDA) habe die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin erfolgreich getestet. Unmittelbar danach widersprach ein offizielles Statement der FDA dieser Behauptung.

Heilmittel gegen Coronavirus: US-Experten sind skeptisch

Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Experten und Wissenschaftler, die immer wieder betonen, dass eine Wirksamkeit von Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus längst nicht nachgewiesen sei.

Allen voran Anthony Fauci. Der oberste Immunologe der Vereinigten Staaten und Berater der Trump-Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass er große Zweifel an der Wirksamkeit des Medikaments beim Einsatz gegen das Coronavirus habe. Fauci und andere Stimmen aus Wissenschaft und Forschung haben in der Vergangenheit mehrfach Vorsicht beim Umgang mit Hydroxychloroquin angemahnt. „Nur weil ein Medikament in einem Labor oder in einer Petrischale eine Wirkung zeigt, heißt das noch lange nicht, dass es beim Menschen unter den aktuellen Bedingungen eingesetzt werden kann“, fasste Dr. Patrice Harris, Präsidentin der Ärztevereinigung American Medical Association, in einem Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender CNN die Bedenken der Fachleute zusammen. Harris warnte eindringlich vor Nebeneffekten des Medikaments.

Donald Trump preist Medikament als Heilmittel gegen Coronavirus an

All das hält Donald Trump nicht davon ab, Hydroxychloroquin weiter als Wunderheilmittel gegen das Coronavirus zu preisen. Bei mehreren Gelegenheiten empfahl der US-Präsident einen Einsatz des Medikaments und gab bekannt, dass die Bundesregierung zurzeit fast 30 Millionen Pillen mit dem Wirkstoff kaufen und horten würde. Er sei zwar kein Doktor, sagte Trump, aber er habe ein gutes Gefühl bei der Sache. „Außerdem: Was haben sie zu verlieren?“ fragte Trump in Richtung seiner mit dem Coronavirus infizierten Landsleute.

Die Frage beantwortete Dr. Harris in ihrem Gespräch mit CNN: „Sie haben ihr Leben zu verlieren.“ Nach Trumps erstem Statement zu der angeblichen Wirksamkeit von Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus kam es in Nigeria zu Hamsterkäufen des Medikaments. Kurz darauf wurden in Lagos drei Personen mit einer Vergiftung infolge einer Überdosis mit Hydroxychloroquin ins Krankenhaus eingeliefert. Laut eines Berichts der New York Times war Ende März ein Mann in Arizona gestorben, nachdem er und seine Frau einen Aquariumszusatz geschluckt hatten, der ebenfalls Hydroxychloroquin enthält. Das Ehepaar hätte dies getan, um sich vor dem Coronavirus zu schützen, schreibt die US-Zeitung. Die Frau überlebte nur knapp.

Streit in der Corona Taskforce zwischen Trump-Vertrauten und Anthony Fauci

Doch auch diese Nachrichten bewirkten bei Donald Trump bislang kein Umdenken. Während der US-Präsident weiter in aller Öffentlichkeit seinem eigenen Berater widerspricht, erledigt das hinter verschlossenen einer seiner Vertrauten. Laut eines Berichts des Nachrichtenportals „Axios“ soll es am Wochenende im „Situation Room“ des Weißen Hauses zur Auseinandersetzung zwischen Dr. Anthony Fauci und Peter Navarro gekommen sein. Die Nachrichtenseite schreibt von einem „epischen Streit“. Navarro ist Direktor für Handel- und Industriepolitik, außerdem Berater Donald Trumps und er gilt als enger Vertrauter des Präsidenten.

Laut Axios soll Navarro während des Meetings der Taskforce gegen das Coronavirus unter der Leitung von Vize-Präsident Mike Pence* den anderen Anwesenden einen Stapel voller Akten präsentiert haben, die angeblich die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin beweisen würden. Fauci habe sich irritiert gezeigt und laut einer CNN-Quelle Navarro gefragt: „Wovon reden Sie da?“

Mike Pence und Jared Kushner mischen sich ein

Navarro fühlte sich von der Frage offenbar provoziert und soll dem Experten Fauci daraufhin lautstark mehrere Vorwürfe gemacht haben. Sowohl Vizepräsident Pence als auch Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner* sollen während des Meetings versucht haben, Navarro zu beruhigen.

Es soll sich laut dem Axios Report um den ersten großen Streit in der Coronavirus-Taskforce der US-Regierung gehandelt haben. Und auch wenn Navarro als impulsiver Charakter gilt, der gerne einmal laut wird, ist der widersprüchliche Umgang mit dem Thema Hydroxychloroquin ein Paradebeispiel für den tiefen Spalt, der sich innerhalb der US-Administration zwischen den Experten auf der einen und den populistischen Kräften auf der anderen Seite aufgetan hat. Trump hat bislang kein Geheimnis aus der Tatsache gemacht, auf wessen Seite er steht.

