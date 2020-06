Vor der Unions-Fraktion hat Angela Merkel am Dienstag einen Corona-Ausblick gegeben. Die Kanzlerin sieht offenbar schwierige Zeiten auf Deutschland zukommen.

In der Corona-Pandemie könnte das Schlimmste überstanden sein - doch intern warnt Kanzlerin Angela Merkel.

Eindringliche Warnungen der Kanzlerin sind kurz vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen an die Öffentlichkeit gedrungen.

Merkel und die Ministerpräsidenten treffen sich am Mittwoch (17. Juni). Kanzleramtschef Helge Braun stellt sich zuvor den Fragen des Bundestags.

Berlin/Brüssel - Markus Söders Bayern hat es am Dienstag getan, weitere Bundesländer wollen nachlegen: Lockerungen in der Corona-Krise sind nach wie vor ein Hauptthema in Deutschland. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nun allerdings eindringlich vor einem Rückschlag gewarnt.

Die deutsche Wirtschaft erleide in ihrer gesamten Breite einen Riesen-Einbruch, sagte die Kanzlerin am Dienstag nach in der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag - das hat die dpa von Teilnehmern der Runde erfahren. Noch wisse niemand, wie sich Konsumverhalten und Pandemie entwickelten. Sie wolle nicht pessimistisch sein - man könne der Lage nur optimistisch entgegentreten - aber man müsse auch realistisch sein. Merkel wurde mit den Worten zitiert: „Da liegt noch ein Riesen-Berg an Arbeit vor uns.“

Coronavirus: Angela Merkel warnt vor Wirtschafts-Crash - „noch nie dagewesen“

Nach den Lockerungen der Reisewarnungen für die meisten EU-Länder und angesichts der Debatte über Sommerurlaubsziele* sagte Merkel, jedem sei die Freude über einen Urlaub auf Mallorca oder in Griechenland gegönnt. Wenn sie allerdings die ökonomischen Zahlen betrachte, „weiß ich nicht ganz, ob wir schon Hoffnungen und Realität zusammengebracht haben“. Andere Minister hatten zuvor öffentlich vor Virusgefahren der Reisen gewarnt. Einige Beobachter vermuteten nicht zuletzt wirtschaftliche Motivationen hinter der Öffnung.

Was man angesichts von sieben Millionen Kurzarbeitern* im Mai derzeit erlebe, sei nie da gewesen, mahnte Merkel Teilnehmer-Angaben zufolge. In der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 habe es 1,5 Millionen Kurzarbeiter gegeben. Anders als damals sei die Lage nun aber nicht schnell zu heilen. Deswegen sei es wichtig, dass Regierung und Unionsfraktion Zuversicht und Handlungsfähigkeit ausstrahlten.

Auch zum bevorstehenden EU-Gipfel äußerte sich Merkel offenbar skeptisch. Sie rechne an diesem Freitag nicht mit einer Einigung in den Verhandlungen über den EU-Haushalt und das Wiederaufbaupaket. Sie hoffe, dass es im Juli einen erheblichen Fortschritt gebe. Merkel wurde von Teilnehmern mit den Worten zitiert: „Wünschenswert wäre es.“ Wenn Europa ohne einen Haushalt 2021 und ohne Konjunkturprogramm dastehe, wäre dies eine „Ausgeburt des nicht Handlungsfähigen. Und das wollen wir alle vermeiden.“

Merkel zu Coronavirus: Immer wieder Ausbrüche zu erwarten - Interna aus der Fraktion durchgesickert

Das Virus sei nicht weg, auch wenn man es gut eingedämmt und in die Schranken verwiesen habe, sagte Merkel nach diesen Informationen weiter. Wo Menschen allerdings eng beieinander seien, gebe es aber immer wieder Ausbrüche. „Wir müssen sehr vorsichtig sein, damit wir die schon schwierige Lage in der Wirtschaft nicht nochmal verschlechtern“, warnte die Kanzlerin. Es sei eine sehr angespannte Zeit, auch wenn derzeit meist die Sonne scheine. „Es ist nicht ohne, was uns da in den nächsten Monaten erwartet.“

Schon Ende April hatte Merkel in einer Schaltkonferenz der CDU-Spitze deutlich gemacht, wie unzufrieden sie darüber sei, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu „Öffnungsdiskussionsorgien“ geführt hätten. Dies erhöhe das Risiko eines Rückfalls sehr stark, sagte sie damals.

Coronavirus: Merkel trifft sich persönlich mit Ministerpräsidenten - Pandemie Thema

Auch am Mittwoch (17. Juni) wird sich Merkel mit der Corona-Krise beschäftigen - und selbst einer kleinen „Lockerung“ beiwohnen: Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder kommen um 15 Uhr zu Beratungen im Berliner Kanzleramt zusammen. Für die turnusmäßigen Beratungen sind die Länderchefs erstmals seit Monaten wieder persönlich im Kanzleramt. Seit März hatten sie mehrere Sondertreffen per Video zur Corona-Krise abgehalten, zuletzt am 26. Mai. Die Corona-Bestimmungen sind weitgehend Ländersache, die Lage teils unübersichtlich - Merkel hatte zuletzt auch auf inoffizielle Machtansprüche verzichtet.

Bei dem Treffen soll es nach Regierungsangaben nun unter anderem um die Auswirkungen der Corona-Krise und das geplante Konjunkturpaket gehen. Auch die Energiewende, der Mobilfunkausbau und die bevorstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft stehen auf der Tagesordnung. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz geplant. Einem Bericht der Rheinischen Post zufolge plant die Bundesregierung für das Treffen einen Beschluss zum Aufbau einer "Nationalen Reserve Gesundheitsschutz". Diese soll sicherstellen, dass in Pandemiefällen genügend Schutzausrüstung zur Verfügung steht.

Coronavirus: Merkels Kanzleramtschef stellt sich dem Bundestag - auch EU-Kommission präsentiert Strategie

Merkels Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) stellt sich am Mittwochmittag auch den Fragen der Abgeordneten Dabei dürfte es um die Corona-Politik der Bundesregierung und die neue Corona-App gehen, an deren Entwicklung Braun politisch maßgeblich beteiligt war. Der Minister tritt im Rahmen der regelmäßigen Regierungsbefragung auf, bei der Ministerinnen und Minister eine Stunde lang im Plenum des Parlaments Rede und Antwort stehen.

Und auch die EU-Kommission beschäftigt sich am Mittwoch indirekt mit den wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise. Sie will heimische Unternehmen besser vor Übernahmen und übermäßigem Einfluss staatlich subventionierter Firmen aus dem Ausland schützen. Vizepräsidentin Margrethe Vestager präsentiert am Mittwoch (12.00 Uhr) ein Strategiepapier, das für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen soll. Vor allem chinesische Investoren hatten es zuletzt auf Hightech-Firmen in Deutschland und anderen Staaten abgesehen.

dpa/AFP/fn

