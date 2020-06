„Was nun, Frau Merkel?“ - Kanzlerin steht im ZDF Rede und Antwort zum Corona-Konjunkturpaket

Die GroKo hat am Mittwoch ein milliardenschweres Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Nun gibt es viele Fragen, die Merkel im ZDF-Talk beantworten will.

Die Bundesregierung hat ein Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro beschlossen.

in Höhe von 130 Milliarden Euro beschlossen. Damit soll die deutsche Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder in Aufschwung gebracht werden.

wieder in Aufschwung gebracht werden. Im ZDF beantwortet Kanzlerin Angela Merkel an diesem Donnerstag ab 19.20 Uhr Fragen zu dem umfassenden Maßnahmenpaket.

Berlin - 130 Milliarden Euro, um die durch Corona* gebeutelte Wirtschaft wieder anzukurbeln - das hat die Große Koalition am Mittwochabend beschlossen. Das umfangreiche Konjunkturprogramm für Deutschland steht, doch damit stellen sich Verbrauchern und der Öffentlichkeit auch wieder einige Fragen. Die will Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Donnerstag ab 19.20 Uhr im ZDF beantworten.

Merkel stellt sich den Fragen der ZDF-Chefredakteure zum Corona-Konjunkturpaket

Unter dem Motto „Was nun, Frau Merkel?“ stellt sie sich vor laufender Kamera den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und seiner Vize-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Wer profitiert vom Konjunkturpaket, wie nachhaltig ist es und welche Konsequenzen hat die Corona-Krise darüber hinaus für Deutschland? Auf diese und viele weitere Punkte wollen Merkel und ihre beiden Diskussionspartner im TV-Talk eingehen.

Was zum Konjunkturpaket bislang bekannt ist: Das umfassende Maßnahmenpaket umfasst für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt rund 130 Milliarden Euro. Der Mammut-Anteil, nämlich 120 Milliarden Euro, stemmt der Bund. Weitere Punkte des Programms:

Corona-Konjunkturpaket: Das hat die Regierung beschlossen

Kinderbonus : Dieser soll mit dem Kindergeld einmalig ausgezahlt werden und beträgt 300 Euro pro Kind.

: Dieser soll mit dem Kindergeld einmalig ausgezahlt werden und beträgt 300 Euro pro Kind. Mehrwertsteuersenkung : Von 1. Juli bis 31. Dezember 2020 soll die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von sieben auf fünf Prozent reduziert werden.

: Von 1. Juli bis 31. Dezember 2020 soll die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von sieben auf fünf Prozent reduziert werden. Hilfe für Kommunen : Finanziell besonders schwer geschädigte Kommunen bekommen Milliardenhilfen vom Bund. Außerdem sollen Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen von Bund und Ländern gemeinsam ausgeglichen werden.

: Finanziell besonders schwer geschädigte Kommunen bekommen Milliardenhilfen vom Bund. Außerdem sollen Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen von Bund und Ländern gemeinsam ausgeglichen werden. Stromkosten : Bürger sowie Unternehmen sollen bei den Stromkosten entlastet werden. Dafür soll ab 2021 die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom-Anlagen über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden.

: Bürger sowie Unternehmen sollen bei den Stromkosten entlastet werden. Dafür soll ab 2021 die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom-Anlagen über Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgesenkt werden. „Überbrückungshilfen“ : Für von der Corona-Krise besonders betroffene Branchen ist eine zusätzliche Unterstützung in Milliardenhöhe geplant. Diese „Überbrückungshilfen“ sollen maximal 25 Milliarden Euro ausmachen.

: Für von der Corona-Krise besonders betroffene Branchen ist eine zusätzliche Unterstützung in Milliardenhöhe geplant. Diese „Überbrückungshilfen“ sollen maximal 25 Milliarden Euro ausmachen. Hilfe für die Deutsche Bahn: Auch die Bahn erhält milliardenschwere Finanzhilfen. So soll der Bund weiteres Eigenkapital in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Weiter sind Hilfen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) geplant.

Corona-Konjunkturpaket: Eine Kaufprämie für Diesel und Benziner fiel durch

Eine bereits vorab hitzig diskutierte Kaufprämie für abgasarme Benziner und Dieselautos wurde übrigens nicht in das Paket mit aufgenommen. Stattdessen soll es aber deutlich höhere Prämien für Elektroautos geben.

