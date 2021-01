Corona-Lockdown: Merkel und Länder schon vor dem Gipfel einig - nächste Debatte bahnt sich an

Malu #Dreyer: Wir müssen Zahlen senken, um schrittweise öffentliches Leben wieder hochzufahren. Noch zu hohe #Corona-7-Tage-Inzidenz, Mitarbeitende in Krankenhaus & Gesundheitsamt weiter am Limit. Feiertags-Auswirkungen erst in 1 Woche sichtbar. PM: https://t.co/mfQxZaKjFt #RLP pic.twitter.com/e5tZ53XkpM