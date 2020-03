Coronavirus: Kommt die Handydaten-Überwachung? Experte Kekulé warnt vor „hellem Wahnsinn“

Die Politiker rund um den Globus lassen kaum etwas unversucht, um der Verbreitung des Coronavirus Herr zu werden. In Deutschland wird über die Überwachung der Handydaten gerungen.

Angesichts des weltweit grassierenden Coronavirus * greifen die Regierungen zu mehr als Ausgangssperren oder -beschränkungen .

* greifen die Regierungen zu mehr als . In mehreren Staaten werden die Bewegungsprofile der Bürger über die Handydaten überwacht.

über die überwacht. In Deutschland wird vor einem solchen Schritt gewarnt.

München - Im Kampf gegen die Eindämmung des Coronavirus, dem deutschlandweit schon mehr als 600 Menschen zum Opfer gefallen* sind, greifen die Politiker zu Maßnahmen, die vor wenigen Wochen noch undenkbar schienen. Nach den ausgesprochenen Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktverboten* könnte schon bald ein weiterer Eingriff in die Privatsphäre folgen: Die Diskussion über die Überwachung der Handydaten ist hierzulande entbrannt. Österreich, Polen oder Israel greifen darauf bereits zurück, Tschechien testet die Möglichkeit.

Mit diesem Mittel erhoffen sich die Behörden, Bewegungsprofile erstellen zu können. In erster Linie von Infizierten. Aber in der Konsequenz natürlich auch von nachweislich gesunden Bürgern, denn diese könnten sich aufgrund der Nähe zu erkrankten schließlich unwissentlich in Gefahr bringen*. Da stellt sich die Frage: Ist der Nutzen dieser Art von Überwachung so groß, dass er derartige Einschnitte ins Privatleben rechtfertigt?

Coronavirus: Virologe Kekulé kritisiert Pläne zur Handydaten-Überwachung

Das wird sich erst mit zunehmender Zeit beantworten lassen. Entschiedener Gegner einer solchen Kontrolle durch den Staat ist Alexander Kekulé. Der renommierte Virologe, seit Wochen gern gesehener Gast in Talksendungen zum Thema Corona, kritisiert in seinem „MDR“-Podcast „Kekulés Corona-Kompass“, dass eine Zustimmung der Bevölkerung quasi vorausgesetzt werde: „Mir gefällt das gar nicht.“

Zudem habe er "erhebliche Bedenken", ob die Handy-Überwachung notwendig ist. Ähnlich kritisch äußerten sich Experten auch zu den Ausgangsbeschränkungen, die dann dennoch verhängt wurden. Für ihn wäre die Umsetzung der Überwachung gleichzusetzen mit „einer Art Handypolizei“, die kontrollieren würde, ob die Menschen auch wirklich zu Hause blieben - wie im deutlich heftiger betroffenen Italien. Ein Schreckensszenario, denn bislang ist das Verlassen des eigenen Grundstücks aus triftigen Gründen schließlich erlaubt und abseits aller Gefahren wohl auch zu empfehlen.

Coronavirus: Infizierte sollten sich an Kontakte der vergangenen Tage erinnern

Kekulé schwebt eine andere Möglichkeit vor, die Infektionskette zu durchbrechen. Es müsse sich doch aufgrund der auf ein Minimum beschränkten Kontakte herausfinden lassen, wen ein Infizierter in den vergangenen Tagen angesteckt haben könnte. „Ich meine doch, dass sich jemand, in dieser Situation, in der wir uns in Deutschland befinden, der plötzlich Corona-Symptome bekommt und auch noch positiv getestet wird, dass der sich doch daran erinnert, wen er die letzten zwei, drei Tage getroffen hat“, betont der gebürtige Münchner, der in Halle an der Saale praktiziert.

Schwierig dürfte das allerdings im Falle eines Besuchs des Supermarktes werden. Denn wer kann schon von sich behaupten, alle Kunden um sich herum namentlich zu kennen? Es lässt sich schlicht nicht vermeiden, dass der Abstand zu anderen Menschen in den Regalreihen doch einmal unter die vorgeschriebene Distanz von anderthalb oder zwei Metern sinkt. Und auch bei Joggingrunden, Radtouren oder Spaziergängen kann es schonmal zu unfreiwilliger und aktuell nicht zu empfehlender körperlicher Nähe zu unbekannten Bürgern kommen - wenn auch nur für Sekunden.

Coronavirus: Kekulé sieht durch Handy-Tracking großen Schaden durch viele Verdachtspersonen

Kekulé verwahrt sich jedoch gegen einen Generalverdacht, der auf alle potenziellen Kontakte eines Erkrankten angewendet würde. Werde dem Gedächtnis mithilfe des sogenannten Handy-Trackings auf die Sprünge geholfen, „richtet man viel mehr Schaden an, weil dann natürlich ganz viele Menschen als Verdachtspersonen plötzlich im Raum stehen“. Denn nicht jeder, der sich in der Nähe eines Erkrankten aufhält, ist automatisch corona-gefährdet*. Deshalb sei eine Überwachung der Handydaten der „helle Wahnsinn“ und könne dem Gesundheitsdienst nicht wirklich nutzen. Vielmehr werde eine “Pseudo-Sicherheit“ geschaffen.

Zugleich drohe sich jedoch auch eine Unsicherheit im Land breitzumachen: „Das Schlimmste, was passieren kann in so einer Lage, ist, dass die Bevölkerung verunsichert wird. Oder das Gefühl hat, jetzt werden wir mit irgendwelchen Abhörmaßnahmen überdeckt.“ Niemand könne seriös sagen, was mit den gewonnenen Daten geschehen werde. Was wiederum zu einem Vertrauensverlust führen könnte. Und diesen können die Politiker bei all den noch anstehenden Herausforderungen überhaupt nicht gebrauchen.

Coronavirus: Gesundheitsministerium hofft auf anonymisierte App

Wer wüsste das besser als Jens Spahn, der derzeit zuvorderst im Corona-Kreuzfeuer steht und diversen Brandherden Herr werden muss? Das Bundesgesundheitsministerium wolle die Handydaten nicht flächendeckend auswerten und zurückverfolgen, beschwichtigt die Behörde des CDU-Politikers. Vielmehr soll es möglich sein, Menschen mit einer App anonymisiert darauf hinzuweisen, dass in den vergangenen zwei Wochen ein Kontakt mit Infizierten bestanden habe. Nur müsste eine derartige Anwendung noch entwickelt werden.

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hält eine solche Strategie im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur durchaus für vereinbar mit dem Datenschutz. Voraussetzung: Nutzer der App könne ihre Daten freiwillig zur Verfügung stellen und jederzeit widerrufen. Weiter müsse der Zweck der Handydaten-Nutzung klar festgelegt sein und deren Übertragung gesichert erfolgen. Zuletzt seien sämtliche gewonnenen Informationen nach der Quarantänefrist von 14 Tagen in jedem Fall zu löschen. Kugelmann warnt: „Wir dürfen nicht vorschnell Freiheiten aufgeben, wenn es dem effektiven Gesundheitsschutz gar nicht dient.“

Coronavirus: Südkorea mit freiwilliger Handydaten-Nutzung erfolgreich - Polen greift durch

Als Vorbild könnte Südkorea herhalten, wo sich die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückentwickelt. In dem asiatischen Staat werden Handydaten auf freiwilliger Basis erhoben. Polen hingegen setzt solche Lokalisierungs-Apps für Infizierte schon verpflichtend ein: Um zu prüfen, ob der Betroffene an seinem Ort der Quarantäne bleibt, wird er über die App mehrmals am Tag unangekündigt aufgefordert, ein Selfie zu machen, das mit einem ersten Bild von dem Quarantäneort übereinstimmt. Kommt der Infizierte dem nicht nach, bekommt er Besuch von der Polizei, es drohen auch Geldbußen.

Eine solch straffe Form der Überwachung scheint in Deutschland undenkbar, auch wenn Innenminister Horst Seehofer bereits vor Millionen Todesopfern der Pandemie warnte. Doch ein Risiko schwingt in jedem Staat mit, dessen Regierung in der Corona-Krise erfolgreich Zugriff auf die Handydaten begehrt. „Das Problem mit der Einführung von Überwachung in einer Notfallsituation ist, dass es die Menschen daran gewöhnen könnte“, warnt US-Forscher Ryan Calo, der von einer schwierigen Gratwanderung spricht.

Damit steht der Rechtsexperte nicht allein da. Darrell West, Leiter des Zentrums für technologische Innovation der US-Denkfabrik Brookings Institution, etwa befürchtet, „dass diese Instrumente zur Normalität und auch dann weiter genutzt werden, wenn die Pandemie sich verlangsamt“.

