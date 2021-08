Gesundheitsminister tagen: Corona-Impfung bald auch für Jugendliche? Stiko zögert weiter

Am Montag beraten die Gesundheitsminister der Länder, wie zum Schul-Start nach den Sommerferien die Kinder vor dem Coronavirus geschützt werden können.

Berlin - Erst gab es zu wenig Impfstoff, dann, im Frühling, nahm die Kampagne* an Fahrt auf. Doch seit einigen Wochen stockt die Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus* in Deutschland wieder. Kreative Angebote sollen Abhilfe schaffen. Aber auch die Impfung von jungen Erwachsenen und vor allem Jugendlichen und Kindern rückt wieder in den Fokus.

Pünktlich zum Schulstart nach den Sommerferien in den ersten Bundesländern ist der Corona-Schutz der Kinder wieder ein wichtiges Thema. Der Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Klaus Holetschek aus Bayern, sagte am Montag in der ARD vor Beratungen der Ressortchefs mit dem Bund, es gelte, dieses Angebot noch einmal deutlich zu machen. „Es ist jetzt wichtig, dass wir auch keine Zeit versäumen.“

Gesundheitsminister tagen: Jugendliche sollen auch in Impfzentren geimpft werden

Vorab war bereits ein Entwurf für ein Beschlusspapier durchgesickert*. Nach dem Vorschlag des Bundes sollen in allen Ländern Impfungen für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren auch in Impfzentren angeboten werden. Beraten werden sollte außerdem über Angebote zu Auffrischungs-Impfungen für erste Bevölkerungsgruppen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller befürwortete Angebote für Kinder ab 12 Jahren. Obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) hier noch zögere, seien viele Ärzte und Wissenschaftler der Ansicht, dass eine Impfung junge Menschen deutlich besser schütze, sagte er in der ARD. In der Hauptstadt sei zu sehen, dass die 15- bis 25-Jährigen eine doppelt bis vierfach so hohe Inzidenz aufwiesen wie andere Bevölkerungsgruppen. Darauf zu reagieren und ein Angebot zu machen, das keine Pflicht sei, halte er für „sehr sachgerecht“.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte im Mai den Impfstoff von Biontech/Pfizer* ab 12 Jahren zugelassen, vor wenigen Tagen folgte auch eine Freigabe für Moderna*. Für Deutschland empfiehlt die Stiko die Impfungen trotz politischen Drucks bisher aber nicht allgemein für Kinder und Jugendliche, sondern nur bei einem höheren Risiko für schwerere Corona-Verläufe* - etwa wegen Erkrankungen wie Diabetes. Nach ärztlicher Beratung sind sie in individueller Entscheidung von Eltern und Kindern aber möglich. Laut Bundesgesundheitsministerium wurden bis zum Wochenende rund 900.000 Kinder zwischen 12 und 17 geimpft. (dpa/fmü) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

