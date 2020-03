Coronavirus trifft Politiker: Seehofer bleibt zuhause - Merkel nennt hinter verschlossen Türen drastische Zahl

Die Corona-Ausbreitung schränkt auch Politiker ein. So bleibt Seehofer nach einem kritischen Kontakt zuhause. Kanzlerin Merkel befürchtet unterdessen Besorgniserregendes.

Das Coronavirus schränkt auch Politiker ein. Seehofer bleibt nach einem Kontakt mit einem Corona-Verdachtsfall zuhause.

schränkt auch Politiker ein. bleibt nach einem Kontakt mit einem Corona-Verdachtsfall zuhause. Der italienische EU-Kommissionspräsident Sassoli hat sich wegen der Anordnungen seiner Landesregierung in Quarantäne begeben.

hat sich wegen der Anordnungen seiner Landesregierung in begeben. In Polen wurden Wahlkampftreffen aus Sorge um die Coronavirus-Ausbreitung abgesagt.

Update 17.17 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich hinter verschlossenen Türen für ein striktes Vorgehen der Behörden im Kampf gegen das neue Coronavirus ausgesprochen. Alle nicht notwendigen Veranstaltungen sollten abgesagt werden, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag während der Sitzung der Unionsfraktion, wie die dpa von Teilnehmern erfuhr. Mit Blick auf Bundesliga-Fußballspiele ohne Zuschauer sagte Merkel demnach: „Spiele vor leeren Rängen sind nicht das Schlimmste, das diesem Land passieren kann.“

Nach Teilnehmerangaben bedankte sich Merkel bei Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für dessen Arbeit. Sie wurde mit den Worten zitiert: „Jens Spahn macht das ganz toll.“ Die Abgeordneten spendeten demnach daraufhin langen und lauten Applaus. Merkel sagte bei der Sitzung, es sei davon auszugehen, dass 60 Prozent der Menschen mit dem Virus zu tun haben werden (siehe 16.50 Uhr).

Angesichts von Verunsicherung und Spekulationen rund um das neuartige Coronavirus wünscht sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) aber auch öffentlich mehr Führung von Merkel. „In ungewissen Zeiten verlangen Menschen von ihrer politischen Führung transparente Informationen, nachvollziehbare Vorgaben und eine klare Sprache. Von der Kanzlerin sollten wir erwarten können, dass sie jetzt vorangeht, Stärke beweist und die notwendigen Signale setzt“, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende, Jörg Radek.

Er sei überzeugt, „dass es bei einer realistischen Bewertung der Krankheitsentwicklung und dem konsequenten Vermeiden von Panikmache zu keinerlei Zuspitzungen der Lage kommen werde“. Damit die Polizeibeamten in Bund und Ländern bei einer ungewissen Lage auch in den kommenden Monaten flächendeckend für Sicherheit und Ordnung sorgen könnten, sei es wichtig, die Zahl vermeidbarer Einsatzanlässe, bei denen sich Beamte infizieren könnten, zu minimieren.

Coronavirus trifft Politiker: Seehofer bleibt zuhause - Merkel nennt hinter verschlossen Türen drastische Zahl

Update um 16.50 Uhr: Neben CSU-Politiker Horst Seehofer, der wegen eines Corona-Verdachtsfalls in seinem entfernten Umfeld derzeit zuhause bleibt, ist sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel über den Ernst der Lage offenbar bewusst. In einer Sitzung der Unionsfraktion soll sie Informationen von Welt-Redakteur Robin Alexander zufolge prognostiziert haben, dass 60 Prozent der Menschen etwas mit dem neuartigen Virus zu tun haben werden.

Zudem befürchtet Merkel, dass sich das Coronavirus weiter ausbreiten werde. Dennoch seien bisherige Maßnahmen nicht vergebens gewesen. Das wirksamste Mittel sei nun der „Faktor Zeit“, um eine Überlastung etwa von Ärzten und Krankenhäusern zu verhindern. Die Ausbreitung des Virus müsse verlangsamt werden - auch damit die Wissenschaft nach einem Impfstoff forschen könne.

Coronavirus: Seehofer bleibt nach Kontakt mit Corona-Verdachtsfall zuhause

Erstmeldung vom 10. März 2020:

Berlin/Brüssel - Das Coronavirus bereitet sich rasend schnell aus und verschont auch Politiker nicht. Nun ist auch Bundesinnenminister Horst Seehofer zumindest indirekt betroffen, obwohl er schon früh Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Ansteckung unternommen hatte und deshalb zum Beispiel derzeit keine Hände mehr schüttelt. Bei ihm selbst besteht zwar kein Corona-Verdacht, jedoch bleibt der CSU-Politiker wegen eines Kontakts zu einem möglicherweise mit dem Virus Infizierten vorerst zuhause in Ingolstadt. Es soll erst das Testergebnis der Kontaktperson abgewartet werden, wie Seehofers Sprecher Steve Alter der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag sagte. „Wir rechnen damit, dass wir heute Abend mehr Klarheit haben“, kündigte er an.

Coronavirus: Seehofer war mit Kontaktperson in Brüssel im selben Raum

Auf Twitter hatte Alter am Montagabend mitgeteilt, dass der 70-jährige Seehofer und die Kontaktperson bei einer Besprechung in Brüssel im selben Raum waren. Deshalb war der Minister von seinem Wohnort Ingolstadt am Montag nicht nach Berlin zurückgekehrt. Zu der Begegnung war es bei einem Treffen der EU-Innenminister vergangene Woche in Brüssel gekommen.

Noch stärker ist der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, betroffen. Er bleibt wegen des Coronavirus zwei Wochen lang in Quarantäne*. Der Grund: Die Entscheidung der italienischen Regierung*, Sperrmaßnahmen über das ganze Land zu verhängen*. Sie hätte auch Auswirkungen auf das Verhalten der italienischen Abgeordneten, erklärte Sassoli. „Aus diesem Grund habe ich mich, nachdem ich vergangenes Wochenende in Italien war, rein vorsorglich entschlossen, die angegebenen Maßnahmen zu befolgen und entsprechend der im Gesundheitsprotokoll angegebenen Empfehlung von 14 Tagen meine Funktion als Präsident von meinem Wohnort in Brüssel aus auszuüben“, sagte er weiter.

Coronavirus: In Polen wurden aus Sorge um Ausbreitung Wahlkampftreffen abgesagt

Und auch in Polen beeinflusst das Coronavirus* die Politik. Dort steht in zwei Monaten die Parlamentswahl an, doch Staatsoberhaupt Andrzej Duda will nun zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Virus auf große Wahlkampfveranstaltungen verzichten. Da diese Veranstaltungen mit Hunderten Teilnehmern meist in geschlossenen Hallen stattfänden, sei die Gefahr einer Verbreitung des Coronavirus hoch*, sagte Duda am späten Montagabend bei einer Pressekonferenz. „Ich möchte Menschen, die zu diesen Treffen kommen, nicht so einem Sicherheitsrisiko aussetzen“, betonte er. Und nicht nur die Parlamentswahl in Polen ist vom Coronavirus beeinträchtigt. Im Iran werden nun möglicherweise die Stichwahlen wegen CoVid19 verschoben.

Kurios ist auch, dass die nächste Sitzung des EU-Ministerrats, bei der es um die Auswirkungen des Coronavirus auf die globalen Lieferketten und Handelsströme gehen sollte, wegen der Coronavirus-Krise nun abgesagt wurde. Das bestätigte eine Sprecherin des kroatischen EU-Vorsitzes am Dienstag in Brüssel.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.