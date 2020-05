Coronavirus wegen Homosexuellen? Erdogan stützt fürchterliche These - und sorgt für Empörung

Die türkische Lira fällt zum Euro auf tiefsten Stand seit 2018. Aufgrund der Corona-Krise haben die Notenbanken immer wieder den Leitzins angepasst. Erdogans Regierung stößt an ihre Grenzen.

Die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie* schlagen weltweit eine Schneise in die Wirtschaftssysteme .

. Die wirtschaftlichen Folgen in der Türkei sind katastrophal. Der Handlungsspielraum der Erdogan -Regierung ist begrenzt.

sind katastrophal. Der Handlungsspielraum der -Regierung ist begrenzt. Das Land war bereits zuvor angeschlagen. Jetzt befindet sich die türkische Lira auf einer kritischen Talfahrt.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus*. Außerdem sehen Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte* und die aktuellen Entwicklungen in Deutschland*. Das Wichtigste zum Thema gibt es auch auf unserer Facebook-Seite Corona News.

Update vom 2. Mai 2020, 9.54 Uhr: In der Türkei ist eine grausame Diskussion über den Zusammenhang des Coronavirus mit der Homosexualität entbrannt.

Der Präsident der türkischen Religionsbehörde Diyanet Ali Erbas, der bekannt für seine konservative Auslegung des Islams ist, hatte in seiner ersten Predigt anlässlich des Fastenmonats Ramadan bewusst Homosexuelle an den Pranger gestellt, indem er den Ausbruch des Coronavirus auf Homosexualität und Ehelosigkeit zurückführte. "Sie verfault die Generation und bringt Krankheiten". Der Islam verfluche Homosexualität, so der oberste islamische Gelehrte der Türkei.

Die Anwaltskammer in Ankara warf Erbas daraufhin vor, Menschen herabzuwürdigen und zum Ziel von Angriffen zu machen. Die Aussage wurde auch von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, Anwälten und säkularen Politikern mit Empörung aufgenommen. Erbas habe ein Hassverbrechen begangen und das Tor für Diskriminierung geöffnet, so der Grundtenor.

Präsident Recep Tayyip Erdogan aber stellte sich hinter Erbas und sagte, seine Aussagen seien korrekt, aber nur bindend für Muslime. Auch Justizminister Abdulhamit Gül verteidigte Erbas. Die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara hat inzwischen Ermittlungen gegen die Anwaltskammer der Hauptstadt eingeleitet, unter anderem wegen Herabwürdigung religiöser Werte.

Mittlerweile fordert auch die Menschenrechtsorganisation

Human Rights Watch

(HRW) die Regierung dazu auf, die Brandmarkung von Lesben und Schwulen zu beenden. In einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme hieß es: „Die Regierung der Türkei sollte sicherstellen, dass alle ihre Repräsentanten Abstand nehmen von Bemerkungen, die lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle Menschen sowie Menschen, die mit HIV leben, stigmatisieren, und die sie dem Risiko aussetzen, verfolgt und angegriffen zu werden.“

HRW kritisierte zudem die Unterstützung höchster Regierungskreise für „hasserfüllte“ Äußerungen. Das sei „extrem besorgniserregend“. Außerdem müssten die Ermittlungen gegen jene, die sich gegen solche „homophoben Stellungnahmen von Staatsbediensteten“ aussprächen, sofort fallengelassen werden, forderte HRW weiter.

Viele Menschen warfen Erbas zudem in den Online-Netzwerken vor, mitten in der Corona-Pandemie für Zwietracht zu sorgen. Der Anwaltsverband von Ankara warf Erbas vor, zum Hass gegen Lesben und Schwule anzustacheln. Die Behörde Diyanet betreibt in der Türkei Moscheen und ernennt Imame.

Homosexualität ist in der Türkei nicht verboten. Aktivisten beklagen jedoch immer wieder Diskriminierung.

Coronavirus: Türkische Lira stürzt dramatisch ab - Erdogan droht Schlimmes

Erstmeldung vom 29. April:

Istanbul - Die Coronavirus-Pandemie* hat dramatische Auswirkungen auf die Betroffenen Länder. Die wirtschaftlichen Schäden* sind noch nicht abzusehen. Härter als die Finanzkrise 2008, darin sind sich Experten einig.

In der Türkei sind die Folgen bereits klar erkennbar. Das Land war bereits zuvor Finanzwirtschaftlich stark angeschlagen - wegen politischen Streits mit den USA.

Coronavirus: Türkische Lira stürzt dramatisch ab - Erdogan droht Schlimmes

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verhängt im Zuge der Corona-Krise in den betroffenen 31 Städten, darunter Ankara, Istanbul und Izmir, regelmäßig Ausgangssperren für wenige Tage. Wochenlang hatte er diese Einschränkung lediglich für 48 Stunden verhängt. Schließlich auf einen dreitägigen Turnus erweitert.

Die türkische Lira steht derweil, nach zahlreichen Zinssenkungen der türkischen Notenbank massiv unter Druck. Am Dienstag wurde für einen Euro zeitweise bis zu 7,62 Lira gezahlt. So viel musste zuletzt im Spätsommer 2018 für einen Euro gezahlt werden, als heftige Währungsturbulenzen infolge eines Konflikts zwischen der Türkei und den USA die türkische Währung auf ein Rekordtief abstürzen ließen.

+ Coronavirus in der Türkei: Präsident Recep Tayyip Erdogan © AFP / FETHI BELAID

Corona-Krise in der Türkei: Spielraum für Maßnahmen in der Corona-Krise ist stark eingeschränkt

Im August 2018 wurde für einen Euro der Rekordpreis von 8,12 Lira gezahlt. Seitdem hat die türkische Währung tendenziell unter Druck gestanden. Auch im Handel mit dem US-Dollar näherte sich der Lira-Kurs am Dienstag dem Tief von 2018. Am Nachmittag wurde ein Dollar zeitweise für knapp 7 Lira gehandelt. Damit stand der Kurs nur knapp unter dem Rekordwert von 7,23 Lira, der im August 2018 zeitweise für einen Dollar gezahlt wurde.

Marktbeobachter verweisen zusätzlich auf eine angespannte Haushaltslage. Diese schränke die Regierung in ihren Maßnahmen in der Corona-Krise ein. Auch hatte die türkische Notenbank zuletzt erneut die Zinsen gesenkt. In der vergangenen Woche war der Leitzins um 1,0 Prozentpunkt auf 8,75 Prozent reduziert worden. Es war bereits die achte Zinssenkung seit dem vergangenen Sommer, als der Leitzins noch bei 24,0 Prozent lag.

Türkei von Corona getroffen: Handlungsspielraum der Erdogan-Regierung ist begrenzt

Der marktpolitische Handlungsspielraum der Erdogan-Regierung stößt langsam an seine Grenzen. Vielmehr noch: Experten sehen die türkische Geldpolitik auf einem riskanten Pfad. Auf der einen Seite sprechen die Auswirkungen der Corona-Krise und die schwächere Inflation wegen der niedrigen Ölpreise zwar für niedrigere Leitzinsen. Auf der anderen Seite liegen die Leitzinsen schon seit längerem deutlich unterhalb der Inflationsrate.

Die fehlende Wirtschaftskraft hat aber auch unverhoffte Folgen. So finden Delfine derweil immer wieder ihren Weg an den Bosporus.

Delfine am Bosporus. ❤️

Nach Fahr- und Fischereiverboten im Zuge der Bekämpfung des Coronavirus lassen sich die Tiere wieder blicken. #Türkei #Istanbul pic.twitter.com/s3BCzpYlSq — Turgay (@TurgAir) April 23, 2020

nai/dpa